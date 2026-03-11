സംഘർഷം തുടർന്നാൽ രാജ്യത്ത് ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും; ടൂറിസം, തൊഴിൽ മേഖലകള് ആശങ്കയിൽ
എൽപിജിയുടെ വിലക്കയറ്റം, ക്ഷാമം, വിമാന നിരക്കുകളിലെ റദ്ദാക്കലും വർധനവും , വ്യോമാതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റ് ആശങ്കകളായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
Published : March 11, 2026 at 8:11 PM IST
ചഞ്ചൽ മുഖർജി
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആഗോള യാത്രാ വിപണികളെ തടസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ ഹോട്ടൽ, ടൂറിസം വ്യവസായത്തിലും ആശങ്ക ഉയരുകയാണ്. ഈ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നതാണ് നിലവിലെ ആശങ്ക. ഉന്നതതല എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും മാനേജർമാരും മുതൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫും വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കുന്നു.
പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിക്കുക്കുകയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം മേഖലകളെ ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. "ഉപജീവനമാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാണ്. തുടരുന്ന സംഘർഷം അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു" അവർ പറഞ്ഞു.
ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ബിസിനസുകൾ എന്നിവയുടെ ബുക്കിംഗുകളിലും സന്ദർശക എണ്ണത്തിലും വലിയ ഇടിവാണുള്ളത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ദൃശ്യമാണെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പല ഹോട്ടലുകളിലും ടൂറിസം കമ്പനികളിലും പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും വ്യവസായ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലകളിലും നിയമന നീക്കങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായി. നിരവധി ബിസിനസുകൾ അവരുടെ തൊഴിൽ ശക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം
ഇന്ത്യയിൽ വിനോദസഞ്ചാര, ഹോട്ടൽ, വ്യവസായം എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ സ്രോതസുകളാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ആറ് മുതൽ ഏഴ് ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഈ മേഖലകൾ നൽകുന്നു. ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാർ, ക്യാബ് ഡ്രൈവർമാർ മുതൽ ഹോട്ടൽ മാനേജർമാർ, റസ്റ്റോറൻ്റ് ജീവനക്കാർ, ചെറുകിട പ്രാദേശിക കച്ചവടക്കാർ വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കുറയുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കുറയുന്നത് വരുമാനം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കമ്പനികൾ നഷ്ടങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനും നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
നിലവിലുള്ള സംഘർഷം സ്ഥിതി കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്ക വളർത്തുകയും യാത്രാ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ആഗോളതലത്തിൽ ടൂറിസം മേഖലയേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. സ്ഥിതി കൂടുതൽ മാസങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഈ മേഖല ഇതിനകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഹോട്ടൽ, റസ്റ്റോറൻ്റുകളിൽ ഭക്ഷണ പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമായ എൽപിജിയുടെ വിലക്കയറ്റം, ക്ഷാമം, വിമാന നിരക്കുകളിലെ റദ്ദാക്കലും വർധനവും വ്യോമയാന ഇന്ധന വിലയിലെ വർധവ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വ്യോമാതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ആശങ്കകൾ.
വ്യവസായ വിദഗ്ധരുടെ പ്രതികരണം
യാത്ര, ഭക്ഷണം, താമസം തുടങ്ങിയ ടൂറിസം മേഖലയിലെ ചെലവുകൾ വർധിച്ചാൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് സ്വാഭാവികമായും കുറയുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ (ഐഎടിഒ) സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രജനീഷ് കൈസ്ത പറഞ്ഞു. "നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ബിസിനസ് വരുമാനത്തെ അത് നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് സ്വയമേവ ഉയരും, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ജോലികളെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. സാധാരണയായി ആദ്യം തൊഴിൽ നഷ്ടം നേരിടുന്നത് കരാർ ജീവനക്കാരാകും, പിന്നീടത് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെയും അവ ബാധിക്കും" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ടൂറിസം വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഏകദേശം 15 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ടൂറിസം മേഖലയിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാണ്. നിലവിലുള്ള സംഘർഷ സാഹചര്യം വ്യവസായത്തിലെ പുതിയ നിയമനങ്ങളെ ഇതിനകം തന്നെ മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്" മറ്റൊരു ടൂറിസം വിദഗ്ധനായ സുഭാഷ് ഗോയൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
''യുദ്ധം നീണ്ടുനിന്നാൽ, അനന്തരഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കും. വർധിച്ച് വരുന്ന പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ബിസിനസുകൾ നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായേക്കാം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ 90–95 ശതമാനം കുറവുണ്ടാകാം, അതേസമയം ആഭ്യന്തര ടൂറിസം ഏകദേശം 20–25 ശതമാനം കുറയാനിടയുണ്ട്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: ഇന്ധനക്ഷാമം ഭയക്കേണ്ടതില്ല; കരുതൽ നടപടികളുമായി കേന്ദ്രം, വിതരണം സുരക്ഷിതം