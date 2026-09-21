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ഇന്ത്യയുടെ പുകയില പ്രതിസന്ധി; അടിമത്തത്തിന്‍റെയും രോഗത്തിന്‍റെയും ഉപജീവനമാര്‍ഗത്തിന്‍റെയും പഴുതുകളുടെ കഥ, കേരളത്തിന് പറയാനുള്ളത് വേറിട്ട കഥ

പുകയില ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് പുകയില അടിമത്തവും സാംസ്‌കാരിക ആചാരങ്ങളും ഉപജീവനമാര്‍ഗവും പൊതുജനാരോഗ്യവും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പഴുതുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

BIDI WORKERS TOBACCO CANCER NICOTINE CIGARETTES OTHER TOBACCO COTPA ORAL CANCER
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 3:10 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുകയില നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പലവിധത്തില്‍ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സിഗററ്റ്, ബീഡി, ഗുഡ്‌ക്ക, ഹുക്ക, പാന്‍മസാല, തുടങ്ങി വിവിധ രൂപങ്ങളില്‍ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാര്‍ന്ന് തിന്നുന്നു. ഇതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നാം ആശുപത്രികളിലും അര്‍ബുദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാത്രമല്ല കാണുന്നത് വീട്ടടകങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും എന്തിനേറെ പരസ്യങ്ങളിലും പോലും നമുക്ക് കാണാനാകും.

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പുകയില ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരത് സംഘം പരിശോധിച്ചു. പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളോടുള്ള അടിമത്തം, സാംസ്‌കാരിക ആചാരങ്ങള്‍, ഉപജീവനമാര്‍ഗം, പൊതുജനാരോഗ്യം, നിയന്ത്രണത്തിലെ പഴുതുകള്‍ എന്നിവ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു.

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രാജ്യത്തെ പുകയില പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇടിവി ഭാരത് സുപ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, അജയ് ദേവ്‌ഗണ്‍, തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് മഹാരാഷ്‌ട്ര ഭക്ഷ്യ, മരുന്ന് വകുപ്പില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച നോട്ടീസുകള്‍ക്ക് മേല്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളും പരിശോധിച്ചു.

പ്രശസ്‌തരുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വിവാദങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത്. പുകയിലയും നിക്കോട്ടിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഏലയ്ക്കായുടെയും മൗത്ത് ഫ്രഷ്‌നറുകളുയും പേരില്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തില്‍ മറ്റൊരുത്പന്നത്തിന്‍റെ മറവില്‍ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സിഗററ്റ് മറ്റ് പുകയില ഉത്പന്ന നിയമത്തിലെ അഞ്ചാം പട്ടിക പ്രകാരം കുറ്റകരവും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ദേശീയ പുകയില നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

BIDI WORKERS TOBACCO CANCER NICOTINE CIGARETTES OTHER TOBACCO COTPA ORAL CANCER
India's Tobacco Crisis: A Story Of Addiction, Illness, Livelihoods And Loopholes (ETV Bharat)

എന്നിട്ടും പരസ്യങ്ങളിലൂടെ എലയ്ക്കയുടെയും മൗത്ത്ഫ്രഷ്‌നറുകളുടെയും സോഡയുടെയും സംഗീതത്തിന്‍റെയും ഒക്കെ പേരില്‍ പുകയില, പാന്‍മസാല, മദ്യം തുടങ്ങിയവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പരസ്യങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം കേവലം പരസ്യത്തിനുമപ്പുറം ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സന്ദേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനമാണ് വിഷയം.

കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ പരസ്യ വ്യവസായം പുകയില ഉപഭോഗത്തിലൂടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചെലവിലാണ്.

അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പുകവലിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയ ശ്വാസകോശാര്‍ബുദത്തിന് ചികിത്സയിലാണ് 74കാരനായ അബ്‌ദുള്‍ ഖയൂം.സാമ്പ ജില്ലയിലെ ദിയാനി ഗ്രാമവാസിയാണ് അദ്ദേഹം. ജമ്മുവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അര്‍ബുദ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ചികിത്സ. പുകയില തന്‍റെ ആയൂസിന്‍റെ കാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് അപഹരിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഹുക്ക വലിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് പിന്നീട് സിഗററ്റിലേക്കും ബീഡിയിലേക്കും മാറി. പിന്നെ ഒരു സ്ഥിരം പുകവലിക്കാരനായി മാറി. കുറച്ച് അടി നടന്നാല്‍ പോലും ശ്വാസം കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോള്‍. മുറിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണം.

പുകയില കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം

പശ്ചിമബംഗാളിലെ മാല്‍ഡ ജില്ലയിലുള്ള വടക്കന്‍ ദാരിയാപൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ഉപജീവന മാര്‍ഗമാണ് ബീഡി തെറുപ്പ്. ടെന്‍റു ഇലയില്‍ പുകയില വച്ച് ചുരുട്ടി നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടിയാണ് സ്‌ത്രീകള്‍ ബീഡി നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറുകളോളം ഇവര്‍ ഈ ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നു. വീട്ടിലോ പുറത്തോ വച്ചാണ് ഈ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക കുടുബങ്ങളുടെയും പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗമാണിത്. ഈ ബീഡിയുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും ഈ തൊഴില്‍ വിട്ടു പോകാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രാമത്തിലെ 1200 കുടുംബങ്ങളില്‍ മിക്കവീട്ടിലും ഒരാളെങ്കിലും ശ്വാസകോശാര്‍ബുദം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ അര്‍ബുദമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബീഡി തെറുപ്പ് വേളയില്‍ പുകയിലയുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം മൂലം അര്‍ബുദമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോയെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.

വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും പുകയില കെടുതികളുടെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഗുവാഹത്തിയിലെ ബി ബൊറൂച്ച് അര്‍ബുദ കേന്ദ്രത്തില്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 9810 പേരില്‍ അര്‍ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023ല്‍ ഇവിടെ 10,739 അര്‍ബുദ രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 48ശതമാനവും പുകയില ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടായ അര്‍ബുദമാണ്. 1196 പേര്‍ക്ക് വായിലെ അര്‍ബുദമായിരുന്നു. ഇത് പുകയില ഉപഭോഗം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്.

BIDI WORKERS TOBACCO CANCER NICOTINE CIGARETTES OTHER TOBACCO COTPA ORAL CANCER
India's Tobacco Crisis: A Story Of Addiction, Illness, Livelihoods And Loopholes (ETV Bharat)

പുകയില മൂലമുള്ള അര്‍ബുദം ചുണ്ടുകള്‍, നാവ്, വയര്‍, കരള്‍, ശ്വാസകോശം,വൃക്ക, ഗര്‍ഭാശയഗളം, ശ്വാസനാളം, അന്നനാളം, സ്വനപേടകം, മൂത്രാശയം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.

ഹരിയാനയില്‍ ഇടിവി ഭാരത് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി കണ്ടെത്തി. ഹുക്കവലി. ഗ്രാമീണ സംസ്‌കാരത്തില്‍ ഹുക്കയ്ക്ക് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യക്രമവും സാഹോദര്യവും മുതിര്‍ന്നവരോടുള്ള ബഹുമാന പ്രകടനവുമാണ്. ഹുക്ക ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലെന്നാണ് ഇവര്‍ കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവ സിഗററ്റ്, ബീഡി വലിയെക്കാള്‍ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുവെന്ന ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇവര്‍ ചെവിക്കൊള്ളുന്നുമില്ല.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പുകയിലയും പാന്‍ മസാല ഉത്‌പന്നങ്ങളും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വായിലെ അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പുകയിലയും പാന്‍മസാലയും ഗുഡ്ക്കയും പുകവലിയുമാണെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വലിയ തോതിലുള്ള ബോധവത്ക്കരണവും നേരത്തെയുള്ള രോഗനിര്‍ണയവും ഉണ്ടായിട്ടും വായിലെ അര്‍ബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ലഖ്‌നൗവിലെ കിങ് ജോര്‍ജ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

എല്ലായിടത്തും ചിത്രം ഒരു പോലെ അല്ല

പരമ്പരാഗത ബീഡി ഷെഡുകള്‍ ഇല്ലാതായതോടെ കേരളത്തില്‍ വലി മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുകയില ഉപഭോഗത്തിലും ഇവിടെ വലിയ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 2011 -2012നും 2023-24നുമിടയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പുകയില ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണണത്തില്‍ 8.4 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ പുകയില ഉപഭോഗം 27.4 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 19 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം നഗര ഉപഭോഗം 21.99 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 18.97 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ ബീഡി ഉപഭോഗം മാത്രം 11.9 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 7.9ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കും വെല്ലുവിളി

പതിനാല് വര്‍ഷം മുമ്പ് മധ്യപ്രദേശില്‍ ഗുഡ്‌ക നിരോധിച്ചതാണ്. വായിലെ അര്‍ബുദമുണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു നടപടി. സാധാരണ ഗുട്‌ക്കയ്ക്കൊപ്പം പുകയിലയടക്കമുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ പൊതി ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ സുലഭമായി ലഭ്യമാണ്. ജുഗാദ് ഗുഡ്‌ക എന്നാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ പ്രാദേശികമായി വിളിക്കുന്നത്. പുകയില്ലാത്ത പുകയിലയുടെ നിയന്ത്രണം ഇതിന്‍റെ മേല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പാന്‍മസാലയും സുഗന്ധമുള്ള പുകയിലയും വെവ്വേറെ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരമ്പരയില്‍ കണക്കുകളുടെ ബാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അറുപതിനായിരം മുതല്‍ എഴുപതിനായിരം വരെ വായിലെ അര്‍ബുദ രോഗികളുണ്ടാകുന്നത്. നാല്‍പ്പതിനായിരം പേരാണ് ഈ രോഗം മൂലം പ്രതിവര്‍ഷം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത്. രാജ്യത്ത് 2670 ലക്ഷം പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ പുകയില ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെയും മറ്റ് പഠനങ്ങളുടെയും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

26ശതമാനം പുകയില ഉപഭോക്താക്കളും സിഗറ്റും ബീഡിയും പോലുള്ള പുകയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 74ശതമാനം പുകയില്ലാത്ത ഖൈനി,ഗുഡ്‌ക, സര്‍ദ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിഗററ്റ്, ബീഡി, ഹുക്ക, തുടങ്ങിയവയാണ് പുകയിലയുടെ പുകയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍.

പുകയില ഉപഭോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്‌നം വലുതാണ്. പുകയില ഉപഭോഗം അര്‍ബുദം, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്‍, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. രാജ്യത്ത് പ്രതിവര്‍ഷം 13.5 ലക്ഷം പേര്‍ പുകയില ഉപഭോഗം മൂലം മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്.

താരങ്ങളുടെ പരസ്യത്തില്‍ നിന്ന് അര്‍ബുദ വാര്‍ഡുകളിലേക്കും ഹരിയാനയിലെ ഹുക്കയില്‍ നിന്ന് മാല്‍ഡയിലെ ബീഡി തെറുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കേരളത്തിലെ നിശബ്‌ദമായ ബീഡി ഷെഡുകളില്‍ നിന്ന് ഇരട്ട പൊതി മാതൃകയിലുള്ള പുകയില്ലാത്ത പുകയിലയിലേക്കും ഉള്ള കഥകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പുകയില ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തില്‍ എത്രമാത്രം ഇഴുകിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്.

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BIDI WORKERS
TOBACCO CANCER NICOTINE
CIGARETTES OTHER TOBACCO COTPA
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