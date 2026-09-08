പുകയിലയില് എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങള്; രാജ്യത്ത് 267 ദശലക്ഷം പേര് ലഹരിക്കടിമകള്, പട്ടികയില് മുന്നില് മിസോറാം
രാജ്യത്തെ പുകയില ഉപഭോക്താക്കളുടെ കണക്കുകള് പുറത്ത്. ജിഎസ്ടി വര്ധിച്ചിട്ടും വില്പനയിലൊട്ടും കുറഞ്ഞില്ല. അതിന് കാരണങ്ങള് ഇതെല്ലാം.....
Published : September 8, 2026 at 3:08 PM IST
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന പ്രധാനഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് പുകയിലയും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം. ചിലര്ക്ക് ഇതില്ലാതെ കഴിച്ച് കൂട്ടാനാകില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണ്. പുകയിലയായും അതിന്റെ വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങളായും വിപണിയിലെത്തുന്ന ഇവ അതീവ അപകടകാരികളാണെന്ന് അതില് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാലും അവയൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് അല്പനേരത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഇത്തരം വസ്തുക്കളില് അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യര്.
രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 267 ദശലക്ഷം പേര് ഈ മാരകമായ ശീലമുള്ളവരാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല 82.01 ദശലക്ഷം ടണ് പുകയില വര്ഷം തോറും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതില് 26 ശതമാനം പേര് സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നവരാണ്. അതേസമയം 74 ശതമാനം പേര് ഖൈനി, ഗുട്ക, സര്ദ എന്നിവ ചവയ്ക്കുന്നവരാണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം 2034 ആകുമ്പോഴേക്കും 988000 ടണ്ണിലെത്തുമെന്നും പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. ഇതില് തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകള് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഘാതകനാകുന്ന പുകയില: പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് ഉപയോഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിവര്ഷം 1.35 ദശലക്ഷം പേര് മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അതില് പലര്ക്കും വിവിധ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കാൻസർ, ശ്വാസകോശരോഗം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവ കാരണമാണ് മിക്ക മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുകയില വലിക്കുന്നതും ചവയ്ക്കുന്നതും ഇത്തരം രോഗങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചൈന, ബ്രസീല് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള രാജ്യമാകട്ടെ ഇന്ത്യയാണ്. പുകയില ഉപഭോഗത്തില് ചൈനയും ബ്രസീലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നില്ക്കുമ്പോള് പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഉപഭോഗത്തില് മാത്രമല്ല ഉത്പാദനത്തിനും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.
സിഗരറ്റിലെരിഞ്ഞ് ചൈന
സിഗരറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 2.4 ട്രില്യണ് സിഗരറ്റുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കള് വലിച്ച് തീര്ക്കുന്നത്. ഇത് ആഗോള ഉപഭോഗം കണക്കാക്കിയാല് അതിന്റെ 50 ശതമാനത്തോളം വരും. എന്നാല് പുകയില ഉത്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നവരില് ഇന്ത്യയാണ് മുന്നിട്ട് നില്ക്കുന്നത്.
രാജ്യത്ത് 260 ദശലക്ഷം ആളുകള് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് അടിമകളാണെന്ന് ഗ്ലോബല് ടുബാക്കോ സര്വേ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകളില് വ്യക്തം. 2016-17 വര്ഷത്തെ റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളതാണ് ഈ കണക്ക്. എന്നാല് വര്ഷംതോറും ഇതിന്റെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാര് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളും ഇത്തരം വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാല് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം. രാജ്യത്ത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഇത്രയും വര്ധിക്കാന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയാണ്. ഇന്ത്യയില് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പുകയിലയും അതിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളും വാങ്ങാന് സാധിക്കും എന്നതാണ് കൂടുതല് പേരെ ഇതിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നത്.
മുതിര്ന്നവരില് ഏകദേശം 28.06 ശതമാനം പേര് പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഗ്ലോബല് ടുബാക്കോ സര്വേയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇതില് 198 ദശലക്ഷം പുരുഷന്മാരും 53 ദശലക്ഷം സ്ത്രീകളുമാണ്. ഖൈനി, ഗുട്ട്ക-പാൻ മസാല, പുകയിലയുള്ള പാൻ, ബീഡി, സിഗരറ്റ്, ഹുക്ക എന്നിവയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടും വര്ഷം തോറും പുകയില 7 ദശലക്ഷം ആളുകളെ കൊല്ലുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങള് ശരീരത്തിലെ മുഴുവന് അവയവങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, ശ്വാസകോശരോഗം, പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമത കുറയൽ, ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി, അകാല മരണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇവയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിനാണ് ശരീരത്തിന് ദോഷമാകുന്നത്.
ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പന്നം: രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പന്നം ഏതാണ്? പുകയില അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാന് മസാലയാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകട്ടെ പുരുഷന്മാരില് 13.30 ശതമാനം പേരും സ്ത്രീകളില് 1.4 ശതമാനം പേരുമാണ്. ബീഡി വലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല. 46 ശതമാനം പുരുഷന്മാര് സ്ഥിരമായി ബീഡി വലിക്കുന്നവരാണ്. സ്ഥിരമായി ബീഡി വലിക്കുന്നവരാകട്ടെ പ്രതിദിനം ശരാശരി അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെങ്കില് അതില് കൂടുതല് വലിക്കുന്നവരാണ്.
മുന്നില് മിസോറാം: ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പുകയില ഉപഭോക്താക്കളുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ്. 17 വയസിന് മുകളിലുള്ള 75 ശതമാനം പേരും പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് നാഷണല് ഫാമിലി ഹെല്ത്ത് സര്വേ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. മിസോറാമിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ളത് ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകളാണ്. ഇവിടെ 59 ശതമാനം പേരും പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. മണിപ്പൂരില് 58 ശതമാനവും ത്രിപുരയില് 51 ശതമാനവും മണിപ്പൂരിലെ സ്ത്രീകളില് 43 ശതമാനം പേരും പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്.
ഒഡിഷ, ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ മധ്യ, കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. ഒഡിഷയിലെ പുരുഷന്മാരില് 48.03 ശതമാനവും സ്ത്രീകളില് 22.8 ശതമാനവും ബിഹാറിലെ പുരുഷന്മാരില് 45.8 ശതമാനവും സ്ത്രീകളില് 4.0 ശതമാനവും ഉത്തര്പ്രദേശിലെ പുരുഷന്മാരില് 45.02 ശതമാനവും സ്ത്രീകളില് 9.6 ശതമാനം പേരും പുകയിലയ്ക്ക് അത്തരം ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും അടിമകളാണെന്ന് എന്എഫ്എച്ച്എസ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുകയില വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ്: സ്ഥിരമായി പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കില് പ്രതിമാസം 350 രൂപയ്ക്ക് 400 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണ് അവര്ക്ക് ചെലവ് വരുന്നത്. എന്നാലിത് വാങ്ങുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറുകയും ചെയ്യും. സിഗരറ്റ്. ബീഡി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കില് 244 രൂപയും അതിന് മുകളിലുമാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. എന്നാല് ഓരോ വ്യക്തിയും എത്രമാത്രം അളവില് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര്ക്ക് ചെലവ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുടെ ചെലവിന്റെ 1.5 ശതമാനം മുതല് 3.8 ശതമാനം വരെ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നാണ് സര്വേകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് വീട്ടാവശ്യങ്ങള്ക്കായി വാങ്ങിക്കുന്ന പയര്വര്ഗങ്ങളെക്കാളും പഴങ്ങളേക്കാളും അധികമാണ്.
ഗ്രാമങ്ങളില് സിക്കിം മുന്നില്: ഗ്രാമങ്ങളില് നിന്നും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കണക്കെടുത്താല് അതില് സിക്കിമാണ് മുന്നില്. വെറ്റില, പുകയില എന്നിവയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല് പണം ചെലവഴിക്കുന്നവരില് സിക്കിമാണ് മുന്നില്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും 824.18 രൂപയും നഗരങ്ങളിലും 836.40 രൂപയും വരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇതില് അരുണാചല്പ്രദേശാണ് രണ്ടാമതുള്ളത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 463.98 രൂപയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 605.37 രൂപയും ഓരോ വ്യക്തികള്ക്ക് മാസം ചെലവ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മിസോറാമാണ്. ഇവിടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 396.06 രൂപയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 320.73 രൂപയുമാണ് മാസം തോറും ഓരോരുത്തര്ക്കും ഏദേശം ചെലവ് വരുന്നത്.
ജിഎസ്ടി കുത്തനെ മേലേക്ക്: നേരത്തെ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി വെറും 28 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല് 2026 ഫെബ്രുവരി 1ന് അത് 40 ശതമാനമാക്കി വര്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിന് പിന്നില് മറ്റൊരു ഉദേശം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്പന്നം കൂടുതല് ചെലവേറിയാല് ആളുകള് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു ആശയം. എന്നാല് അത് സംഭവിച്ചില്ല. അതിന് കാരണം സിഗരറ്റില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിനാണ്.
സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിന് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിനും മനസിനും ഒരു പ്രത്യേക ആസക്തി നല്കുന്നു. അത് കാരണം വില ഉയര്ന്നാലും അതില്ലാതെ ജീവിക്കാനാകില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് പലരും. വില ഉയരുമ്പോള് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റ് ജീവിത ചെലവുകള് വെട്ടിക്കുറച്ച് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് പഴയത് പോലെ തന്നെ ജനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളില് വ്യക്തം.
പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളായ ഖൈനി, പാന് മസാല എന്നിവ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്പം വില ഉയര്ന്നാലും അത് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് അമിത ഭാരമാവില്ലെന്നതാണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കള് അഞ്ച് രൂപ മുതല് 20 രൂപ വരെ നിരക്കില് ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില അല്പം ഉയര്ന്നാലും ജനങ്ങള് ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.
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