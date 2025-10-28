ആറു വർഷം കൊണ്ട് 4 കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനം വര്ധിച്ചു; നീതി ആയോഗിൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്
18 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിതി ആയോഗ് തൊഴിൽ നൽകിയതെന്ന് പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
Published : October 28, 2025 at 7:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 27.2 ശതമാനം യുവജനങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. കൊറോണയ്ക്കു ശേഷം തൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായപ്പോൾ നിരവധി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ദാതാവായിരുന്നു നീതി ആയോഗ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ മൂല്യവർധനവിൻ്റെ (ജിവിഎ) 55 ശതമാനത്തിലധികം വഹിക്കുന്നത് നrതി ആയോഗാണ്. 18 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിതി ആയോഗ് തൊഴിൽ നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷം കൊണ്ട് 4 കോടി (40 ദശലക്ഷം) തൊഴിലവസരങ്ങൾ നീതി ആയോഗ് സൃഷ്ടിച്ചെന്നും റെക്കോഡ് നേട്ടം കൊയ്തെന്നും പുതിയ കണക്കുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴില് മേഖലകളായി ഒരു ഡബിള് എഞ്ചിനായി നീതി ആയോഗ്യ മാറിയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"ഇന്ത്യയുടെ സേവന മേഖല: തൊഴിൽ പ്രവണതകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ" എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് പുതിയ കണക്കുകള്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സ്വാധീനവും സമാനതകളില്ലാത്ത മുന്നേറ്റവും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷം കൊണ്ട് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വിഹിതം 29.7 ശതമാനമാക്കി നീതി ആയോഗ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. കൊവിഡ് 19 ന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജിഡിപിയുടെ വളർച്ചയിലും തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നീതി ആയോഗ്യ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്ന് മുതിർ നീതി ആയോഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ധനകാര്യം, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പോലുള്ള ആധുനിക രംഗങ്ങളിലാണ് നീതി ആയോഗ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഇരട്ടി വേഗത കൈവരിച്ച മേഖല
ആധുനികവും പരമ്പരാഗതവുമായ സേവനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മേഖലകളായ വ്യാപാരം, റീട്ടെയിൽ, ഗതാഗതം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നിവ 15 കോടിയിലധികം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നു. ഐടി, ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ, പ്രൊഫഷണൽ കൺസൾട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചയുടെ ഭൂരിഭാഗവും വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം 25 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ തൊഴിൽ നൽകുന്നുള്ളൂ.
പോരായ്മകൾ
തൊഴിലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയായി തുടരുന്നു. വലിയൊരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് കരാറുകളോ, സ്ഥിരമായ വരുമാനമോ, സാമൂഹിക സുരക്ഷയോ ലഭ്യമല്ല. "സേവന മേഖലയിലെ അനൗപചാരികത ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
ലിംഗ അസമത്വം രൂക്ഷം
സേവന മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ഘടനയിൽ പ്രാദേശിക, ലിംഗ അസമത്വങ്ങൾ രൂക്ഷമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആഗോള വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള തൊഴിലുകളില് മുന്നിലാണ്. അതേസമയം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പൊതുഭരണം എന്നിവയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ജോലികളില് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യവും വേതനവും കുറവാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, പുരുഷന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, പുരുഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ 84 ശതമാനം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തവും വരുമാനവും വർധിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നൈപുണ്യ വികസന, സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ടൂറിസം, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ കുറിച്ചും പരാമർശമുണ്ട്.
സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിര്ദേശം
പ്രശ്ന പരിഹാരവും നീതി ആയോഗ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും തമിഴ്നാടിനും ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം ഉത്തരാഖണ്ഡിനും ഹിമാചൽപ്രദേശിനും ഇക്കോ-ടൂറിസത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. "സമതുലിതവും വിശാലവുമായ സേവന മേഖലാ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനതല നയരൂപീകരണം നിർണായകമാണ്." മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് എന്നിവയിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളെയുെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ മൂല്യ ശൃംഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി തൊഴിലുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ശുപാർശ. ഇന്ത്യയുടെ നഗര സേവന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗിഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമൂഹിക സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട്തൊഴിൽ വിപുലീകരിക്കാൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വികസിത് ഭാരത് 2047
ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാടായ 'വികസിത് ഭാരത് 2047' സേവന അധിഷ്ഠിത വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. "ഇന്ത്യയുടെ സേവന മേഖല സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറുക എന്നതിലുപരി, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനത്തിനുള്ള അടിത്തറയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2047-ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും, സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ന്യായമായ വേതനവും അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലുമായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സാമ്പത്തിക വികാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സേവന മേഖലയ്ക്ക് ആഴവും വൈവിധ്യവുമുണ്ട്. നിതി ആയോഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അനൗപചാരിക ജോലികളിൽ നിന്ന് ഔപചാരിക ജോലികളിലേക്കും, കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള ജോലികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ജോലികളിലേക്കുമുള്ള മാറ്റം, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച നിലനിർത്താൻ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
