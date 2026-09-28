ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ; കാരണം എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളിലെ വൈവിധ്യവത്കരണം
റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1.75 ദശലക്ഷം ബാരലായി കുറഞ്ഞു. ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.
By PTI
Published : September 28, 2026 at 5:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1.75 ദശലക്ഷം ബാരലായി കുറഞ്ഞു. ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലെ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ (റിഫൈനറി)എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വരുത്തിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. അതേസമയം, ശുദ്ധീകരണശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമായതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംഭരണം ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആഗോള ചരക്ക് വിവര-വിശകലന സ്ഥാപനമായ 'കെപ്ലർ' (Kpler) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിദിന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ശരാശരി 5.3 ദശലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 600,000 ബാരലും, മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 700,000 ബാരലും അധികമാണിത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യ ശരാശരി 1.74 ദശലക്ഷം ബാരൽ പ്രതിദിന (bpd) റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഏപ്രിലിലെ 1.58 ദശലക്ഷം bpd എന്ന അളവിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഓഗസ്റ്റിലെ 2.02 ദശലക്ഷം bpd, ജൂലൈയിലെ 2.65 ദശലക്ഷം bpd എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കുറവ് കാണാനാകുന്നത്.
റഷ്യൻ ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായ കുറവ് ഇറാഖും സൗദി അറേബ്യയും നികത്തി. ഓഗസ്റ്റിലെ 163,000 bpd-ൽ നിന്ന് വർധിച്ച്, ഈ മാസം ഇറാഖ് ഏകദേശം 575,000 bpd ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണവും സെപ്റ്റംബറിൽ വർധിച്ചു; മുൻ മാസത്തെ 347,000 bpd-ൽ നിന്ന് 566,000 bpd-ലേക്കാണ് ഇത് ഉയർന്നത്. അതേസമയം, യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണം ഓഗസ്റ്റിലെ 546,000 bpd-ൽ നിന്ന് 480,000 bpd-ആയി കുറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണമായെന്ന് സുമിത് റിറ്റോലിയ
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നവർക്കുമേൽ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണത്തിൽ കുറവുണ്ടായതെന്ന് കെപ്ലറിലെ (Kpler) സീനിയർ മാനേജർ (മോഡലിംഗ്) സുമിത് റിറ്റോലിയ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികളെ തങ്ങളുടെ സംഭരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴക്കമുള്ളതാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംഭരണത്തിൽ റഷ്യ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി തുടരുന്നുവെന്നും, സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ, ലഭ്യത, റിഫൈനറികളുടെ അനുയോജ്യത എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും എണ്ണ വാങ്ങുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി അളവിലുണ്ടായ ഏറ്റവും പുതിയ കുറവ് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിച്ചേക്കാമെന്ന് സുമിത് റിറ്റോലിയ പറഞ്ഞു.
മുൻപ് കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെന്നപോലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി, ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഇളവുകൾ, ബദൽ സ്രോതസുകളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനിടയിൽ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലുകൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അവയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ റിഫൈനറികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് റിറ്റോലിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് മധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വർധിച്ച വിതരണം വഴി വലിയ അളവോളം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണം വർധിച്ചതോടെ സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി പ്രതിദിനം ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം ബാരലായി (mbd) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ നീക്കത്തിലുണ്ടായ പുരോഗതിയും, കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് ക്രമീകരണങ്ങളും, മേഖലയിലെ വിതരണ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വർധനവ് ശക്തമായ ആഭ്യന്തര ഇന്ധന ആവശ്യകതയെയും ഉയർന്ന റിഫൈനറി ഉപയോഗത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് റിറ്റോലിയ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉൽപ്പന്ന മാർജിനുകളും ആഗോള റിഫൈൻഡ് ഉൽപ്പന്ന വിപണിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത പ്ലാൻ്റുകളും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ശക്തമായ റിഫൈനറി പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താനായി ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ഉയർന്ന തോതിൽ തുടരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ, ലഭ്യത, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ-ലോജിസ്റ്റിക്സ്പരമായ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് വിതരണക്കാരെ മാറ്റാനുള്ള ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികളുടെ ശേഷി സെപ്റ്റംബർ മാസം വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2022-ൽ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളും വിലപരിധി നിശ്ചയിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിൽ വന്നതോടെ റഷ്യ തങ്ങളുടെ എണ്ണ ഏഷ്യൻ വിപണികളിലേക്ക് കൂടുതൽ തിരിച്ചുവിട്ടു; ഇതോടെ ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രധാന ഉപഭോക്താവായി മാറി. തുടർന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിത്തീർന്നു.
അസംസ്കൃത എണ്ണയും ശുദ്ധീകരിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളും പരമ്പരാഗതമായി വൻതോതിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന റഷ്യ, അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് റിറ്റോലിയ പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ റഷ്യയിലെ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ഉയർന്ന ഒക്ടെയ്ൻ പെട്രോൾ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണിത്.
ആഭ്യന്തര മോട്ടോർ ഇന്ധന ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയും അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെയിൽ വഴിയുള്ള ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിച്ചും നഷ്ടപ്പെട്ട ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നികത്താൻ റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കെപ്ലറുടെ (Kpler) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള ഇറക്കുമതിയുടെ അളവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. 2026-ലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള റഷ്യയുടെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 4 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണ ഉത്പന്ന കയറ്റുമതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചെറിയ വിപണി മാത്രമാണെന്ന് സുമിത് റിറ്റോലിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ, റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഊർജ്ജ സഹകരണ ബന്ധത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വലിയ മാറ്റമെന്നതിലുപരി, റിഫൈനറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങൾ മൂലം പ്രാദേശിക വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ താൽക്കാലികമായ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് ഈ വ്യാപാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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