ഇന്ത്യയുടെ 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പരിഹാരമായി 'വെള്ളം'
കൺട്രോൾഡ് കാവിറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി (സിസിടി) ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഒരു ഇന്ധന-എണ്ണ-ജല മിശ്രിതമാണ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാതൽ.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 12:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തിലെ എണ്ണ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ വർധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ ഇറക്കുമതിച്ചെലവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും നേരിടുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ പരിഹാരമാർഗവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൊണാക്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഫ്യുവൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി. നമ്മുടെ കണ്ണുമുന്നിലുള്ള 'വെള്ളം' തന്നെയാണ് ഈ പരിഹാരമെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
'FOWE ഇക്കോ സൊല്യൂഷൻസ്' എന്ന കമ്പനി അവരുടെ പേറ്റൻ്റ് നേടിയ 'കാവിടെക് ഫ്യുവൽ ഇമൽഷൻ' (Cavitech fuel emulsion) സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ വ്യവസായങ്ങളിലെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം 10 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എൻജിനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ പ്ലാൻ്റുകൾ അടച്ചിടുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ദോഷകരമായ പുക ഉദ്വമനം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ സമയത്താണ് ഈ നിർദേശം വരുന്നത്. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ആവശ്യകതയുടെ 88 ശതമാനത്തോളമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ആഗോള വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പ്രതിദിനം 1,000 കോടി രൂപയോളം നഷ്ടം സഹിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ദേശീയ സാമ്പത്തിക മുൻഗണനയായി ഇന്ധനം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വ്യവസായ മേഖലകളോട് പരസ്യമായി അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കൃത്യമായ പരിഹാരം നൽകാൻ തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് FOWE പറയുന്നത്.
എന്താണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ?
കൺട്രോൾഡ് കാവിറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി (സിസിടി) ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന 'ഫ്യുവൽ-ഓയിൽ-വാട്ടർ ഇമൽഷൻ' ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം. രാസവസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്ധനത്തിനുള്ളിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ ജലത്തുള്ളികളെ ലയിപ്പിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സിഒഒ ഹേമന്ത് സോന്ധി പറഞ്ഞു. ഇത് കത്തുമ്പോൾ, കംബഷൻ ചേമ്പറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ജലത്തുള്ളികൾ മൈക്രോ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഇന്ധനത്തെ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളായി ചിതറിക്കുകയും ഇന്ധനം കൂടുതൽ പൂർണമായും കാര്യക്ഷമമായും കത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയുകയും പുക മലിനീകരണം ഗണ്യമായി താഴുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനിയുടെയും സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളുടെയും പരിശോധനാ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡെന്മാർക്കിലെ ആൽഫ ലാവൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ സ്വതന്ത്ര പരിശോധനയിൽ ബോയിലറുകളിൽ 6.3 ശതമാനവും കപ്പൽ എൻജിനുകളിൽ 8.7 ശതമാനവും ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി സോന്ധി പറഞ്ഞു. സ്കോർപിയോ ടാങ്കേഴ്സ് കപ്പലുകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 10 ശതമാനം ഇന്ധന ലാഭം പ്രകടമായി. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികളിലും സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റുകളിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 3.6 ശതമാനം മുതൽ 6 ശതമാനം വരെ ഇന്ധന ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ-തീവ്ര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്, ഇതിനായി എൻജിനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ പ്ലാൻ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.
ദോഷകരമായ പുക ഉദ്വമനത്തിൽ 40 ശതമാനം കുറവും രേഖപ്പെടുത്തി. ഐഒസിയുടെ ഹാൽദിയ റിഫൈനറിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ക്യാപ്റ്റീവ് പവർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 3.6 ശതമാനം വരെ ഇന്ധന ലാഭം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബിപിസിഎൽ മഥുരയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലും സൾഫറിൻ്റെ അളവും കട്ടിയും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി തെളിഞ്ഞു.
അസ്ഥിരമായ ഇന്ധനവിലയും കർശനമായ മലിനീകരണ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഇന്ത്യയിലെ റിഫൈനറികൾ, സ്റ്റീൽ നിർമാതാക്കൾ, ഷിപ്പിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ, താപനിലയങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. മാൻ എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്, ആൽഫ ലാവൽ തുടങ്ങിയ ആഗോള മറൈൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭീമന്മാരും, DNV, ABS, TÜV, SGS തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസികളും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് FOWE അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ കേവലം മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം എന്നതിലുപരി, ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക മാർഗ്ഗമായാണ് കമ്പനി കാണുന്നത്.
