രാജ്യത്തെ ഊര്ജ്ജോപഭോഗം പ്രതിവര്ഷം ആറ് ശതമാനം വീതം വര്ദ്ധിക്കുന്നു, സുസ്ഥിര ശേഷി ശക്തമാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ട്
ഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്ജ ശേഷി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 6.8ജിഗാവാട്ട് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്
By ANI
Published : July 6, 2026 at 1:54 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അടുത്ത നാലഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഊര്ജ്ജാവശ്യം ആറ് ശതമാനം വര്ദ്ധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്ജ്ജ ശേഷിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും ഓരോ വര്ഷവും ഇത് വഴി 45-50 ജിഗാവാട്ട് അധിക വൈദ്യുതി ശേഷി ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുമെന്നും സെന്ട്രം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല് റിസര്ച്ചിന്റെ 2027സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ജൂണ് ആദ്യപാദത്തില് ആരോഗ്യകരമായ പ്രകടനമാണ് ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഈ സീസണ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്ജ്ജ ഉപകരണ നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് ഏറെ മോശമാണ്. സ്വതന്ത്ര ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദകര്ക്ക് സുസ്ഥിര വളര്ച്ച കഴിഞ്ഞ പാദങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്ജ ശേഷി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 6.8ജിഗാവാട്ട് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറ്റില് നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം 712 മെഗാവാട്ട് ആയി. 2027 സാമ്പത്തിക വര്ഷം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്ജ്ജ ശേഷി45-50 ജിഗാവാട്ട് വരെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാം. സൗരോര്ജ്ജത്തിന് ആഭ്യന്തര ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ടെന്ന് ഉത്പാദകര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്ജ്ജ വിഭവങ്ങള് വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതിവേഗ പദ്ധതി കമ്മീഷനിങിലൂടെയും ഹൈബ്രിഡ് സുസ്ഥിര പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും ശക്തമായ പുനരുപയോഗ ഊര്ജ്ജ- ഊര്ജ്ജ കരുതല് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയുമാണിത്.
ഇന്ത്യയുടെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് വ്യവസായരംഗത്ത് നിന്നുള്ള വളര്ച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. ഫോസില് ഇതര ഇന്ധനശേഷി 2030ഓടെ അഞ്ഞൂറ് ജിഗാവാട്ട് ആക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഊര്ജ്ജാവശ്യം, അനുകൂലമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്, ബാറ്ററിയില് ഊര്ജം സംഭരിക്കാനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കല് തുടങ്ങിയവഇതിന് സഹായകമാകുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഉയര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും റിപ്പോര്ട്ടില് എടുത്ത് കാട്ടുന്നുണ്ട്. മെയ് 2026ല് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകത 271 ജിഗാവാട്ട് ആയിരുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ഇത് 242 ജിഗാവാട്ട് ആയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഇവര്ക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത്. സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തിന്റെ സംഭരണം മികച്ച രീതിയിലാകുന്നത് ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതല് നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. പ്ലാറ്റ്ഫോം മേൽക്കൂരകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെന്ന ഖ്യാതിയും വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സ്വന്തമാണ്. പ്രതിവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉത്പാദിക്കപ്പെടുക.
ഡിആർഎം മോഹിത് സോനാകിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലും വിജയവാഡയിലെ സീനിയർ ഡിവിഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ടി. സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് സൗരോർജ്ജ സംവിധാനം സ്ഥാപിതമായത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ വൈദ്യുതി സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ്.