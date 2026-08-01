ഇന്ത്യയുടെ പുത്തന് മഴക്കാല ശീലങ്ങള് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നല്കുന്നത് ഓരോ പാഠങ്ങള്
ഡെങ്കി മുതല് വയറിളക്കവും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും വരെ ഇടിവി ഭാരത് നടത്തിയ ദേശവ്യാപക മഴക്കാല ആരോഗ്യ പരമ്പരയില് വ്യക്തമായത് രാജ്യത്തെ മാറി മറിയുന്ന രോഗഭൂമിക
Published : August 1, 2026 at 2:22 PM IST
ചില ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഇടിവി ഭാരത് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചു- കേരളത്തിലെ തീരദേശജില്ലകള് മുതല് ഡല്ഹിയിലെ തിക്കും തിരക്കുമേറിയ ആശുപത്രികള് വരെയും മഹാരാഷ്ട്രയയിലെ ഗ്രാമങ്ങള് തോറും. 2026ലെ മഴ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങള്ക്ക് എല്ലായിടവും നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരേ ഉത്തരമായിരുന്നില്ല. ഒരുഡസനിലേറെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടേതായ പ്രതിസന്ധികള്. ഈ കഥകളോരോന്നും അവിടവിടെയായി വച്ചപ്പോല് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയത് വളരെ ബൃഹത്തായ കാര്യങ്ങള്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മാറിയ കാലാവസ്ഥയല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് മാറിയ രോഗഭൂപടമാണ് എന്നാണ് ഇവയില് നിന്ന് ഞങ്ങള് വായിച്ചെടുത്തത്.
മഴക്കാലം പ്രവചനാതീതമായിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളും
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സമയത്തിന്റെ ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഒരുമാസം പെയ്യേണ്ട മഴ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുന്നു. ദീര്ഘകാലം വരണ്ടുണങ്ങിക്കിടന്ന ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് പോലും അസാധാരണമാം വിധം താപനില ഉയര്ന്ന് നില്ക്കുന്നു.ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമാകട്ടെ ചില പുത്തന് താളപ്പിഴകള്. കൊതുകുകള് അസാധാരണമാം വിധം പെറ്റുപെരുകുന്നു. വെള്ളത്തില് മാലിന്യങ്ങള് ദീര്ഘകാലം നിലനില്ക്കുന്നു. ആശുപത്രികളില് പെട്ടെന്ന് വിവിധതരം അടിയന്തരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികള് വന്ന് നിറയുന്നു.
ഇന്ത്യ അസാധാരണമാം വിധം ഒരു ഇരട്ട പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധന് പ്രൊഫ.ബി എന് ഗോസ്വാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. കടുത്ത ചൂടിന് പിന്നാലെ അമിതമായ മഴ വരുന്നു. മഴക്കാലത്ത് പോലും ചൂട് നാല്പ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കടക്കുന്നു. മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൂടിന്റെ പത്ത് മടങ്ങാണ് ഇപ്പോള് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ആര്ക്കും വേണ്ടാത്ത പോരാട്ടം ജയിച്ച് ഡെങ്കി
ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരു ആവര്ത്തന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഡെങ്കി. അഞ്ച് വര്ഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ വൈറസ് ജന്യ രോഗമായിരുന്ന ഡെങ്കിക്ക് ഇന്ന് ഏറെ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മലേറിയ ഇന്നും വ്യാപകമായി പടരുന്നു. വസൂരിക്ക് ഇനിയും സുസ്ഥിരപൊതുജനാരോഗ്യ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചിത്രം നാടകീയമായി ആകെ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2018നും 2022നുമിടയില് മലേറിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില് അറുപത് ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. 4.3 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് ഇത് 1.74 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങള്ക്കും രോഗാണു നിയന്ത്രണ പരിപാടികള്ക്കും നേരത്തെയുള്ള രോഗനിര്ണയത്തിനും മറ്റും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. വസൂരിയിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 4539 രോഗികളില് നിന്ന് ഇത് 881 ആയി കുറഞ്ഞു.
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മറ്റൊരു കൊതുകു അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇടം കൂടി നമുക്ക് ഒഴുപ്പിച്ചെടുക്കാനായി. ഡെങ്കി. 2023-25ല് രാജ്യത്ത് 6.36 ഡെങ്കി രോഗികളും 877 ഡെങ്കി മരണങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തമിഴ്നാട് ആയിരുന്നു 2025ല് ഡെങ്കി രോഗികളുടെ കാര്യത്തില് ഒന്നാമന്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉത്തര്പ്രദേശും തെലങ്കാനയുമുണ്ടായിരുന്നു. മലേറിയ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ഡെങ്കി ഒരു നാഗരികനായിരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളെക്കാള് നഗരത്തിലുള്ളവരെയാണ് ഇത് കൂടുതലായി ബാധിച്ചത്. ഇത് നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളുടെ മട്ടുപ്പാവിലും ചെടിച്ചട്ടികളിലും മേല്ക്കൂരയിലെ ജലസംഭരണികളിലും ഉപേക്ഷിച്ച ബക്കറ്റുകളിലുമെല്ലാം താവളമടിച്ചു. നിങ്ങള് മുംബൈയിലോ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിന്പുറത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നത് കൊതുകുകള്ക്ക് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇതിന് വേണ്ടത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രമാണ്.
ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നം പകര്ച്ചവ്യാധികളല്ല
കൊതുകുകളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് ഈ പരമ്പര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്ദ്ദം, അമിത വണ്ണം എന്നിവയെ ആണ് നാം നേരിടേണ്ടത്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടര്മാര് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത് ഈ ഇരട്ട പ്രശ്നത്തെയാണ്. ഇന്ത്യ രണ്ട് പകര്ച്ച വ്യാധികളോടാണ് ഇപ്പോള് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഒന്ന് മഴയോടൊപ്പം എത്തുന്നവ. മറ്റൊന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മെ വിട്ടു പോകാത്തവ.
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രാജ്യമെമ്പാടുമായി 7.01 കോടി പേര് രക്തസമ്മര്ദ്ദമുള്ളവരാണെന്ന് പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 4.68 കോടി ആളുകള്ക്ക് പ്രമേഹവുമുണ്ട്. പകര്ച്ചേതര രോഗങ്ങള് മൂലമാണ് രാജ്യത്തെ മൂന്നില് രണ്ട് മരണങ്ങളും. ഇത് രണ്ടും കൂടി സന്ധിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് വഷളാകുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാള്ക്ക് ഡെങ്കിയില് നിന്ന് വേഗത്തില് മോചിതനാകാനാകും. എന്നാല് പ്രമേഹവും വൃക്കരോഗങ്ങളും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ടെങ്കില് സങ്കീര്ണതകളും വെല്ലുവിളികളും വര്ദ്ധിക്കും. കൊതുകുകള് രോഗം തുടങ്ങി വയ്ക്കും.ഇത്തരം രോഗങ്ങള് ഇത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കണമന്ന് തീരുമാനിക്കും.
വെള്ളമാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രശ്നം
വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങള്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് തികച്ചും സാധാരണമായ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. വെള്ളം. വെള്ളപ്പൊക്കമോ മഴയോ അല്ല, കുടിവെള്ളം. ഇക്കൊല്ലം ആദ്യ ആറ് മാസം കേരളത്തില് ജലജന്യരോഗങ്ങള് മൂലം മരിച്ചത് 133 പേരാണ്. 3.18 ലക്ഷം പേരാണ് വയറിളക്കം ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയത്. ഷിഗല്ല രോഗികളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാള് കൂടി. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഡോക്ടര്മാര് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രികളില് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഭാഗം വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നിര്ജലീകരണവുമായി എത്തുന്നവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ബിഹാറില് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ, ടൈഫോയ്ഡ് എന്നിവയില് വന് വര്ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിതരണം ചെയ്ത മലിന ജലത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നാം ധാരാളം പണം ചെലവിട്ടിട്ടും സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ യാഥാര്ത്ഥ്യമാകാത്ത പൊതുജനാരോഗ്യ പദ്ധതിയായി അവശേഷിക്കുന്നു.
മറന്ന് പോയ ഇരകള്
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ചര്ച്ചകളില് പലപ്പോഴും കുട്ടികള് കടന്ന് വരാറില്ല. എന്നാല് ഈ പരമ്പരയില് കുഞ്ഞുങ്ങള് നിരന്തര കടന്നു വന്നു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടര്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് വയറിളക്കം, ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസകോശാണുബാധ, ജപ്പാന് ജ്വരം, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചാണ്. അഞ്ച് വയസില് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കാണ് രോഗബാധ ഏറ്റവും വേഗത്തില് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവരില് പെട്ടെന്ന് നിര്ജലീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവരില് പോഷകാഹാര പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് വികസിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുമാണ്. എല്ലാ ഡോക്ടര്മാരും നിര്ദ്ദേശിച്ച പ്രതിവിധികള് ഏതാണ്ട് സമാനമായിരുന്നു- പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകള്, പോഷകാഹാരം,ഒആര്എസ്, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം.
നാം അധികം ചര്ച്ച ചെയ്യാത്ത രോഗം
എല്ലാ സീസണിലും അതാത് കാലത്തെ രോഗങ്ങള് തലക്കെട്ടുകളാകാറുണ്ട്. ഇക്കുറി ഇത് ഡെങ്കി ആയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് ചില വെല്ലുവിളികളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. കര്ണാടകയുടെ തീരദേശങ്ങള്, മുംബൈ, പൂനെ, നാഗ്പൂര് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ എലിപ്പനി. ബിഹാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് അതിന് ശേഷമുണ്ടായ പാമ്പുകടികള്, വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് സ്വന്തം ഇടങ്ങള് നഷ്ടമായ പാമ്പുകള് മനുഷ്യവാസമേഖലയിലേക്ക് എത്തിയതോടെയാണ് ഇതുണ്ടായത്. ജപ്പാന് ജ്വരം അസമിനെ ആകെ ബാധിച്ചു. കിഴക്കേന്ത്യയെ പിടിച്ചുലച്ചതാകട്ടെ മസ്തിഷ്ക ജ്വരമായിരുന്നു. ഇത്തരം രോഗങ്ങള് ദേശീയ ചര്ച്ചകളിലൊന്നും വന്നില്ല. ഇവ ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ ആകെ ആടിയുലഞ്ഞു.
നല്ല വാര്ത്ത നാം കാണാതെ പോയേക്കാം
വാര്ത്താമുറികള് എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികള്ക്ക് ചുറ്റുമാണ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത്. എന്നാല് പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്ന കഥകളുമിവിടെയുണ്ട്.വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത അസം ഭീതിയിലാകാതെ തയാറെടുപ്പുകളില് ശ്രദ്ധിച്ചു. ദേശീയ മലേറിയ നിയന്ത്രണ പരിപാടികള് മികച്ച ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കി. വസൂരി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ജില്ലകളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെട്ടു. ആഴക്കടല് താപനില സൂചനകളില് നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക് പതിനെട്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാനാകുമെന്ന് വന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കൃഷി ആസൂത്രണവും വെള്ളം കൈകാര്യം ചെയ്യലും രോഗ നിരീക്ഷണവും സാധ്യമാകും.
ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെന്നത് കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രത്തില് നിന്ന് വേര്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് ഈ പരമ്പര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞര്, ഡോക്ടര്മാര്, നഗരാസൂത്രകര്, എന്ജിനീയര്മാര്, മൃഗഡോക്ടര്മാര്, ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള് തുടങ്ങിയവര് ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പലതലങ്ങളില് പരിഹരിക്കാനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരുമാണ്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയും ഒരു വൈദ്യ ചുവട് സൂചികയാണ്. അഴുക്കുചാല് സംവിധാനം, ശുചീകരണം, പോഷണം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ പ്രാപ്യത, വിദ്യാഭ്യാസം, വരുമാനം എന്നിവ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് രോഗങ്ങളുടെയും ആകൃതിയും പ്രകൃതിയുമെല്ലാം. കാാലവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇന്ത്യയുടെ മഴക്കാലം തികച്ചും പ്രവചനാതീതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ആരോഗ്യപരിരക്ഷ പ്രവചനാത്മകം ആക്കണമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.