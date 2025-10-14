ചൈനയുടെ മെഗാഡാം ഭീഷണി ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ; വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വൻ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് നീക്കം
Published : October 14, 2025 at 11:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചൈനയുടെ അണക്കെട്ടിനെ നേരിടാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഇന്ത്യ. യാർലുങ് സാങ്ബോ (ബ്രഹ്മപുത്ര) യ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ചൈനയുടെ മെഗാ ഡാം പദ്ധതിയെ ചെറുക്കാനാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഒഴുക്കും ചൈനയുമായുള്ള സാമീപ്യവും ജല വിതരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസൂത്രണവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയായി മാറുന്നുണ്ട്.
വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെയുള്ള ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒഴുക്ക് 85 ശതമാനം വരെ കുറയുമെന്ന് ഇന്ത്യ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. യാർലുങ് സാങ്ബോയിൽ ഒരു മെഗാ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ നടപടിക്ക് സിഇഎയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഒരു തടസമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ബ്രഹ്മപുത്ര തടത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് വൈദ്യുതി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കുറച്ചുകൂടി അവബോധം നൽകും. ട്രാൻസ്മിഷൻ സംവിധാനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോഡൽ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.
ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ കൈവശമുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, 2035 വരെയും 2035 ന് ശേഷവും രണ്ട് തവണകളിലായി ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തും. അതനുസരിച്ച്, ജലവൈദ്യുതിയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2035 ലും 2035 നും ശേഷവും പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ
നിർദ്ദിഷ്ട ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട് കറൻ്റ് (HVDC) ലിങ്കുകൾ ഉയർന്ന ശേഷിയിലോ ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റിങ് കറൻ്റ് (AC) ലിങ്കുകളിലോ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്, അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമായ ആവശ്യകതയും സാങ്കേതികവിദ്യയും അനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം,” സിഇഎ പറഞ്ഞു.
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ 208 വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് 64945.2 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ നീക്കം ചെയ്യാനും കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ആകെയുള്ള 12 ഉപതടങ്ങളിൽ, ദിബാങ് (8801 മെഗാവാട്ട്), സിയാങ് (18666 മെഗാവാട്ട്), ലോഹിത് (6841.5 മെഗാവാട്ട്), സുബാൻസിരി (12290 മെഗാവാട്ട്), കമെങ് (3258), ടീസ്റ്റ (6804 മെഗാവാട്ട്), ബരാക് (4627.2 മെഗാവാട്ട്) എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഉപതടങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്.
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി സാഹചര്യം
അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ്, ത്രിപുര എന്നിവയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2036-37 ആകുമ്പോഴേക്കും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകത (MW-ൽ) 9 GW ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2025 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ മൊത്തം സ്ഥാപിത ഉൽപാദന ശേഷി 5516 MW ആയിരുന്നു. ജല, വാതക പ്ലാൻ്റുകകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും എത്തുന്നത്.
ബ്രഹ്മപുത്ര തടം
ചൈന (50.5 ശതമാനം), ഇന്ത്യ (33.6 ശതമാനം), ബംഗ്ലാദേശ് (8.1 ശതമാനം), ഭൂട്ടാൻ (7.8 ശതമാനം) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 580,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര തടം. ഇന്ത്യയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിന് 1,94,413 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഭൂമിശാസ്ത്ര വിസ്തൃതിയുടെ ഏകദേശം 5.9 ശതമാനവും ഇതാണ്. അസമിലും മേഘാലയയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതടത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കുന്നുകളും വനങ്ങളുമാണ്. ശരാശരി 80 കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള വിശാലമായ ബ്രഹ്മപുത്ര താഴ്വരയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 23 ചെറിയ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളും (25 മെഗാവാട്ടിൽ താഴെ) ഇവിടെയുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഭൂട്ടാനിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിലും, ഭൂട്ടാൻ്റെ 96 ശതമാനം വിസ്തൃതിയും ബ്രഹ്മപുത്ര തടമാണ്.
