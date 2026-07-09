ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം; പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കോലാപ്പൂരിൽ സജ്ജം
ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും പത്ത് ദിവസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം കോലാപ്പൂരിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജം.
Published : July 9, 2026 at 3:36 PM IST
മുംബൈ: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് രക്ഷകരാകാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം സജ്ജം. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. കോലാപ്പൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ സംഘം സജ്ജമാണെന്നും അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടിയെന്നും സംഘാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ബുധനാഴ്ച (ജൂലൈ 8) ആണ്, പത്ത് ദിവസത്തെ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് പത്തംഗ സംഘം ദുരന്ത നിവാരണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രായോഗിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഏതൊരു ദുരന്തത്തിനും ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ടീം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് സംഘത്തിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയായ ശിവാനി ഗജ്ബർ പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ദുരന്തമുണ്ടായാൽ പൗരന്മാർക്ക് സമയബന്ധിതമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കോലാപ്പൂർ ജില്ല ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത മഴ വലിയ നാശനഷ്ടവും ആളപായങ്ങളും വിതച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക നദികൾക്ക് സമീപവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കടുത്ത ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി 2,000-ത്തിലധികം 'ആപ്ദ മിത്ര' (ദുരന്ത സുഹൃത്തുക്കൾ), 'സഖി' എന്നീ പേരുകളിലായി വിവിധ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് വളണ്ടിയർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെയാണ് ഈ വർഷം ആദ്യമായി, കോലാപ്പൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 10 അംഗ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘത്തെയും രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം
തെരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശക്തമായ കാറ്റിൽ പൊതു റോഡുകളിൽ വീണ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തൽ, ഒഴിപ്പിക്കൽ സമയത്ത് ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഗ്രാമീണരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൽ, റോഡപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മഴക്കാല സംബന്ധമായ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ ഈ സംഘം സജ്ജമാണ്.
ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു
കോലാപ്പൂരിൻ്റെ ജീവരേഖയായ പഞ്ചഗംഗ നദിയുടെ ജലനിരപ്പ് നിലവിൽ രാജാറാം വെയറിൽ നിന്ന് 36 അടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നദിയുടെ അപായ മുന്നറിയിപ്പ് നില 39 അടിയാണ്. കോലാപ്പൂരിലെ രാജാറാം വെയർ അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനകം വെള്ളത്തിനടിയിലായിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ നദി മുന്നറിയിപ്പ് നിലയിലെത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ ഓഫിസർ പ്രസാദ് സങ്ക്പാൽ പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, സാധ്യമായ വെള്ളപ്പൊക്ക സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ സെൽ- ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ സംഘം ഉൾപ്പെടെ പൂർണമായും തയ്യാറാണെന്ന് ജില്ലാ പ്രസാദ് സങ്ക്പാൽ പറഞ്ഞു.
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