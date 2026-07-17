ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ; രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ഹൈഡ്രജൻ പവർഡ് ട്രെയിൻ സർവിസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
Published : July 17, 2026 at 2:06 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ജിന്ദിനും സോണിപത്തിനും ഇടയിലാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ട്രെയിൻ സർവിസ് നടത്തുന്നത്. ഇതോടെ, ഹൈഡ്രജൻ അധിഷ്ഠിത ട്രെയിനുകൾ വിജയകരമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലേക്ക് ഇന്ത്യയും ഔദ്യോഗികമായി ചുവടുവെച്ചു.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണിതെന്നും ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധിയുടെയും സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിതെന്നും ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങിന് ശേഷം ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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സർവീസ് വിവരങ്ങളും യാത്രാ സമയവും ജിന്ദിൽ നിന്നും സോണിപത്തിലേക്കുള്ള 89 കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പിന്നിടുന്നത്. യാത്രക്കാർക്കായി 12 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിനെ കൈവീശിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യാത്രയാക്കിയത്.
റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് , ഹരിയാന ഗവർണർ ആശിം കുമാർ ഘോഷ്, മുഖ്യമന്ത്രി നായബ് സിംഗ് സൈനി എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജിന്ദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
100% തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യ
പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റവും ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവകാശങ്ങളും പൂർണമായും ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്.
സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഇലക്ട്രോലൈസർ പ്ലാൻ്റിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിലെ ഫ്യുവൽ സെല്ലിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ധന കത്തുലുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കാത്തതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ പുകയോ മറ്റ് ദോഷകരമായ വാതകങ്ങളോ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല. വെറും ജലബാഷ്പവും ചൂടും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈ-പ്രോഡക്റ്റ്. അതിനാൽ 'സീറോ എമിഷൻ' അഥവാ പൂർണ്ണമായും മലിനീകരണമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ലോകോത്തര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഹൈഡ്രജൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന ഇന്ധനമായതിനാൽ കടുത്ത സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ ട്രാക്കിലിറക്കിയത്. അത്യാധുനികമായ ഹൈഡ്രജൻ ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടറുകൾ, ഹീറ്റ് സെൻസറുകൾ, ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്ടറുകൾ എന്നിവ ട്രെയിനിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഹൈഡ്രജൻ സപ്ലൈ വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട്
ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ചൈന, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ വിരലിലെണ്ണക്കാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കോച്ചുകൾ മാത്രമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകളാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഓടിക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 കോച്ചുകളുള്ള വമ്പൻ ട്രെയിൻ സെറ്റാണ്. ഏകദേശം 2600 ഓളം യാത്രക്കാരെ ഒരേസമയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ അത്യാധുനിക ഗ്രീൻ ട്രെയിൻ.
2070-ഓടെ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്ന നെറ്റ്-സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന വലിയ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ് ജിന്ദ്-സോണിപത് റൂട്ടിൽ വിജയകരമായി ആരംഭിച്ച ഈ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്.
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