എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ഫയല്‍സിന് സമാനമായി ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഇന്ത്യയിലും, 33 കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയും, പണവും സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കിയാണ് ഇവര്‍ കുട്ടികളെ വശത്താക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

Durgavati and Bhavan at the special POCSO court in Banda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ലഖ്‌നൗ: അമേരിക്കയിലെ അതിസമ്പന്നനായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കടത്തുകയും പ്രമുഖര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വലിയൊരു ലൈംഗിക ചൂഷണ ശൃംഖല നടത്തുകയും ചെയ്‌ത സംഭവം ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ, ഇന്ത്യയില്‍ വളരെ ആസൂത്രിതമായി വലിയൊരു ലൈംഗിക ചൂഷണ ശൃംഖല നടത്തിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴികുകയാണ്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബന്ദയിൽ ഒരു ദമ്പതികള്‍ 33 കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമിച്ചത് ദേശീയ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. "ഇന്ത്യയുടെ എപ്സ്റ്റീൻ കേസ്" എന്നാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും ഈ സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

33 കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ദമ്പതികള്‍ക്ക് കോടതി വധശിക്ഷയും വിധിച്ചു. അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായ കേസായി പരിഗണിച്ചാണ് പ്രതികളായ രാംഭവന്‍, ദുര്‍ഗാവതി ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബന്ദയിലെ പോക്‌സോ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സിബിഐ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, ഈ ദമ്പതികൾ വർഷങ്ങളോളം കുട്ടികളെ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഡാർക്ക് വെബ്ബ് വഴി വിദേശങ്ങളിലേക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൂന്ന് മുതൽ 18 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇവര്‍ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായവര്‍ക്ക് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനുപുറമെ, പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത പണം ഈ കുട്ടികള്‍ക്കെല്ലാം തുല്യമായി വീതിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

2020 ഒക്ടോബർ 31 നാണ് സിബിഐ രാം ഭവനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത്. അന്വേഷണം അവസാനിച്ച ശേഷം, 2021 ഫെബ്രുവരി 10 ന് ദമ്പതികൾക്കെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2023 മെയ് 26 ന് വിചാരണ കോടതിയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ലൈംഗിക പീഡനം, ഗുരുതരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമം, ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി, പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്.

കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ 47 രാജ്യങ്ങളിലെ ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് അയച്ചതായും എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ സിബിഐ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ദമ്പതികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള 2 ലക്ഷം വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. 10 മുതൽ 12 വർഷമായി ഇത് തുടര്‍ന്നുവരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയും, പണവും സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കിയാണ് ഇവര്‍ കുട്ടികളെ വശത്താക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിചാരണ വേളയിൽ ഇരയായ കുട്ടികളുടെ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതികള്‍ കുട്ടികളെ ക്രൂരമായാണ് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഇവരില്‍ പലരുടെയും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പീഡനത്തിന് ശേഷം ചില കുട്ടികള്‍ക്ക് വര്‍ഷങ്ങളോളം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലരുടെ കണ്ണിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും മാനസികമായി തകര്‍ന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അന്വേഷണം അവസാനിച്ച ശേഷം, 2021 ഫെബ്രുവരി 10 ന് രാംഭവനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2023 മെയ് 26 ന് വിചാരണ കോടതി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

