150 വര്ഷത്തെ ആശയങ്ങള്, നയങ്ങള്, അടുത്ത വളര്ച്ചയിലേക്കുള്ള വീഥി: അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക യാത്രയുടെ കഥ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് കേവലം ഉത്പാദന തന്ത്രം മാത്രമല്ല ആവശ്യം.കുറച്ച് കൂടി കേന്ദ്രീകൃതമായ മേഖലാതല സമീപനം വേണം. നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ, സൗരഭ് ശുക്ലയുമായി സംസാരിക്കുന്നു.
Published : October 3, 2026 at 12:54 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക യാത്രയെ കഴിഞ്ഞ 150 വര്ഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരുവപ്പെടുത്തിയത്? സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധനും എഴുത്തുകാരനുമായ നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ ഇക്കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ 'ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ഷെയ്പ്ഡ് മോഡേണ് ഇന്ത്യ ആന്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഇക്കോണമി'യില് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
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ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാല സമ്പദ്ഘടനയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആശയങ്ങളെയും നയങ്ങളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു. ഈ യാത്രയില് നിന്ന് സ്വായത്തമാക്കിയ പാഠങ്ങള്, ഒപ്പം നാം വളര്ച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് നേരിടാന് പോകുന്ന വെല്ലുവിളികള് തുടങ്ങിയവയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്
ഇടിബി: താങ്കള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 150 വര്ഷത്തെ സാമ്പത്തിക യാത്രയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ വര്ഷങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ എന്ത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത്?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: നിങ്ങള് വിശാലമായ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രമെടുത്താല് ഇന്ത്യന് ദേശീയതയില് മൂന്ന് വിശാലമായ വിഷയങ്ങളാണ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ കാണാനാകുന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയ സ്വതന്ത്ര്യത്തില് നിന്നായാലും സാമൂഹ്യ സമത്വം മുതല് സാമ്പത്തിക വികസനം വരെയുള്ളവയില് കാണാനാകും. സമ്പദ്ഘടനയും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന് ദേശീയതയുടെ കാതല് എന്ന് ഇന്നും മിക്ക ആളുകള്ക്കും അറിയില്ല. എന്ത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക വികസനം സുപ്രധാനമാകുന്നു എന്നതിന് മൂന്ന് വിശാലമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട്.
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ഇതില് ഒന്നാമത്തേത് സാമ്പത്തിക വികസനം ജനങ്ങള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതമൊരുക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് അതീവ ദരിദ്ര രാജ്യമായിരുന്നു. ഇത് ക്രമേണ മാറി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
രണ്ടാമതായി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സങ്കീര്ണവും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അപകടകരവുമായ ലോകത്ത് സ്വന്തമായി ഒരിടമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. ഒപ്പം സാമ്പത്തിക ആഴവും കരുത്തും നമുക്ക് ആവശ്യവുമാണ്. എങ്കില് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തില് നന്നായി ഇടപെടാനാകൂ.
മൂന്നാമത്തേത് നമ്മള് ഒരു ആധുനിക സമ്പദ്ഘടനയായി വളരുമ്പോള് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഒരു സാമ്പത്തിക ഏകോപനം കാണാം. ആ സാമ്പത്തിക ഏകോപനം തന്നെയാണ് ദേശീയ ഏകോപനത്തോട് ചേര്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരമൊരു വിഷയമാണ് അവര് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇടിബി: ലോഹിത്വാദിയുടെ ആശയമായ 'ലക്ഷ്മിയെ തേടലി'ലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക യാത്രയെ വിശദീകരിക്കാന് ഈ ആശയം സ്വീകരിച്ചത്?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ലോഹിത്വാദി സമ്പത്തിനെ ലക്ഷ്മി ജ്ഞാന് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. സമുദ്ര മഥനം കഥയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം മനുഷ്യ ശ്രമവും സഹകരണവും ഉണ്ടെങ്കില് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായി വരും എന്നാണ്. ഞാന് ആ കരുത്തുറ്റ ഇന്ത്യന് ചിന്താസരണിയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇടിബി: ദാദാബായ് നവറോജിയും മഹാത്മാഗാന്ധിയും മുതല് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു വരെയും 1991ലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടന വികസിച്ചത്. അതോ കേവലം മാറിയ കാലത്തെ സ്വീകരിക്കലാണോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 150 വര്ഷങ്ങളായി ചില ആശയങ്ങള് മാറാതെ നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ചിലത് മാറിയ സാഹചര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഉരുത്തിരിയുന്നു.
എങ്ങനെ ഇന്ത്യ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും?, എന്ത് ചെയ്യാനാകും?എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ളത്? തുടങ്ങിയവയാണ് അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങള്. എന്നാല് ഇന്ത്യ സാഹചര്യങ്ങള് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ നിലപാടുകളും കൈക്കൊള്ളാന് തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയില് നിന്ന് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി, പിന്നീട് വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിലേക്ക് കടന്നു, പിന്നീട് കമ്പോള സമ്പദ്ഘടനയിലേക്കുള്ള മാറ്റം. ഇപ്പോഴിതാ വികസിത രാജ്യമെന്ന ദീര്ഘകാല ലക്ഷ്യമാണ് നാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ അഗാധമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ ചര്ച്ചയെ തുടര്ന്നും പരുവപ്പെടുത്തും. ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിക്കും. കാരണം സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് അത്യന്തികമായി താഴെത്തട്ടില് എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ശാസ്ത്രവും കലയുമാണ്.
ഇടിബി: സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി മുതലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക യാത്രയിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാല് എന്ത് നയ ആശയങ്ങളാണ് എല്ലാ സര്ക്കാരുകളും പിന്തുടര്ന്ന് പോന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവ മാറിയ സാമ്പത്തിക യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ഏറ്റവും വലിയ ആശയം സ്ഥിരമായിരുന്നു എന്താണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വികസിത സമ്പദ്ഘടന ആകണം. ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ദേശീയ അധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഇത് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ നേടും എന്നതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ആസൂത്രിത സമ്പദ്ഘടനയില് നിന്ന് കമ്പോള സമ്പദ്ഘടയിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു. 1930കളിലും 50കളിലും ദേശീയ ആസൂത്രണത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളില് നിന്നും ഇന്ത്യന് വ്യവസായികളില് നിന്നും വിശാലമായ പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്നു.
എന്നാല് 1991ഓടെ ഈ ഘട്ടം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യ കൂടുതലായി വിപണിക്കും സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കാന് തുടങ്ങി. മറ്റൊരു സുപ്രധാന മാറ്റം രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തില് വന്നതാണ്. നമ്മള് സംരക്ഷിതത്വത്തില് നിന്ന് കൂടുതലായി ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയുമായി കൂടുതലായി ചേരാന് തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം മാറിയ കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് നാം കൈക്കൊണ്ട മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു.
ഇടിബി: സര്ക്കാര് നിയന്ത്രണം, സ്വതന്ത്രവിപണി തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് നമ്മള് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംവാദം തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോള് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിലും ഒരുസന്തുലിതത്വം കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ടോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു ശരിയായ സന്തുലനം സാധ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 25-30 വര്ഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാള് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഇപ്പോള് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലാണ്. ആസൂത്രണം ആദ്യഘട്ടത്തില് വിജയിച്ചേക്കാം. എന്നാല് ക്രമേണ സമ്പദ്ഘടന പിന്നിലേക്ക് പോകാം. അതേസമയം അവസരങ്ങള് അസാധാരണമാം വിധം ഉണ്ടെങ്കിലും പൂര്ണമായും കമ്പോള സമ്പദ്ഘടന ഒരു രാജ്യത്തും വിജയിക്കില്ല. ഭരണകൂടം വിദ്യാഭ്യാസം നല്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. ഒപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ചില വരുമാന സഹായങ്ങളും നല്കണം. കാരണം വികസനത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല.
ആദ്യം അവസരം കിട്ടുന്നവര് തീര്ച്ചയായും അഭിവൃദ്ധി നേടും. എന്നാല് എല്ലാവരും ആധുനിക സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കില് സമയം വേണ്ടി വരും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സന്തുലിതത്വം ക്രമേണ വരേണ്ടതാണ്. സര്ക്കാര് പൂര്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ്ഘടനയുമായി ഏറെക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സര്ക്കാരിന്റെ യാതൊരു ഇടപെടലുമില്ലാത്ത ഒരു സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും നിലനില്ക്കാനാകില്ല.
ഇടിബി: എങ്ങനെയാണ് നെഹ്റുവിന്റെ സാമ്പത്തിക മാതൃകയെ വിലയിരുത്തുന്നത്? ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തെ ആദ്യദശകങ്ങളില് പിന്നോട്ട് അടിച്ചോ? അതോ നാം പിന്നീട് കൈവരിച്ച വളര്ച്ചയുടെ അടിത്തറ അതാണോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും എന്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നെഹ്റുവീയന് മാതൃക ആദ്യഘട്ടത്തില് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കാലാന്തരത്തില് ഇതിന്റെ പരിമിതികള് വ്യക്തമായി. 1950കളുടെ തുടക്കത്തില് ഇന്ത്യ ആസൂത്രിത വികസനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോള് നമ്മള് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ട ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോയി. 1951 മുതലിങ്ങോട്ട് വളര്ച്ചാനിരക്ക് വര്ദ്ധിക്കുകയും ഏതാണ് നാല് മുതല് 4.5ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സാമ്പത്തിക മരവിപ്പില് നിന്നുള്ള പുറത്ത് കടക്കലായിരുന്നു അത്. നമ്മള് വ്യത്യസ്തമായ ചില വ്യവസായിക മേഖലകളില് നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഉരുക്ക്, യന്ത്രോപകരണങ്ങള് മറ്റ് മേഖലകള് എന്നിവയിലാണ് നാം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. ഇത് വളരെ പ്രധാന അടിത്തറ തന്നെ ആയിരുന്നു.
യഥാര്ത്ഥ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഈ നേട്ടങ്ങള് ഉയര്ന്ന സംരക്ഷണത്തോടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതാണ്. കാലാന്തരത്തില് അതൊരു വ്യവസായ മേഖല സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാല് അതിന് ആഗോളതലത്തില് കാര്യക്ഷമമാകാനായില്ല. ആദ്യ പത്ത് പതിനഞ്ച് വര്ഷം നിര്ണായക നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് തന്നെ താന് പറയും. എന്നാല് ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് ഈ മാതൃക സുസ്ഥിരമായിരുന്നില്ല. 1960കളുടെ മധ്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് 1965 സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവ് ആയിരുന്നു. ഗതി മാറ്റം വേണമെന്ന ആവശ്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു.
ഇടിബി: രാജ്യത്തിന്റെ 150 വര്ഷത്തെ സാമ്പത്തിക യാത്ര എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ആസൂത്രിത സാമ്പത്തിക വികസന മാതൃക ഹിന്ദുത്വ വളര്ച്ചാ നിരക്കിന് എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിയാണ്?ഇത്രയും മന്ദഗതിയിലുള്ള ഒരു വളര്ച്ചയ്ക്ക് മറ്റ് ഘടകങ്ങളുണ്ടോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ഹിന്ദു വളര്ച്ചാനിരക്ക് എന്ന വാക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതൊരു തമാശ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയോ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ചര്ച്ചകളിലെ ഒരു മാനദണ്ഡപ്രയോഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഞാന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ യഥാര്ത്ഥ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് 1965ന് ശേഷമാണ്. ബാഹ്യ ആഘാതങ്ങളും നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. 1962ല് ചൈനയുമായി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി.1965ല് പാകിസ്ഥാനുമായും യുദ്ധമുണ്ടായി. 1967-68ല് നമുക്ക് കടുത്തൊരു വരള്ച്ച നേരിടേണ്ടി വന്നു. 1972-73ല് ഒപെക് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് എണ്ണയുടെ ആഘാതമുണ്ടായി. ബംഗ്ലാദേശ് അഭയാര്ത്ഥി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1971ലും ഒരുയുദ്ധമുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയില് വലിയബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
തീര്ച്ചയായും ഈ ആഘാതങ്ങള്ക്കെല്ലാം പങ്കുണ്ട്. എന്നാല് അവയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് പറയാന് എനിക്കാകില്ല. ആത്യന്തികമായി സാമ്പത്തിക നയ പിഴവുകള് വലിയ പങ്ക് ഇക്കാര്യത്തില് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിബി: ജപ്പാന്, കിഴക്കനേഷ്യന് സമ്പദ്ഘടനകള്, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യയെക്കാള് ഏറെ മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഗതി മാറ്റിയിരുന്നു. എന്ത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ പിന്നാക്കം പോയി? ഭൂതകാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോള് നേരത്തെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ആശയമോ നയസമീപനങ്ങളോ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കില് നമ്മുടെ വളര്ച്ചാപഥം ആകെ മാറുമായിരുന്നോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: തീര്ച്ചയായും ആ വാദത്തോട് പൂര്ണമായും യോജിക്കുന്നു. നിങ്ങള് കിഴക്കനേഷ്യയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നെങ്കില്, കൊറിയ, തായ്വാന്,സിംഗപ്പൂര്, പിന്നീട് മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യ 1950കളില് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും അവരും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് 60കളുടെ മധ്യത്തോടെ അവര് കയറ്റുമതിയിലേക്കും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങി. സര്ക്കാരും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. എന്നാല് അവരുടെ വ്യവസായങ്ങള് രാജ്യാന്തര മത്സര ക്ഷമവും ആഗോള വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു.
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അവസരം നഷ്ടമായത്. അറുപതുകളോടെ തന്നെ നമ്മള് കൂടുതല് തുറന്ന ഒരു സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. പകരം നമ്മള് കൂടുതല് സംരക്ഷിതരായി. നമ്മുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിപണി ലഭിക്കുന്ന ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയില് നിന്ന് നാം മാറി നിന്നു. ആഗോള വാണിജ്യവുമായി കലരാതിരുന്നത് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയാണ്.
ഇടിബി: ഇന്ത്യ ഒരിക്കല് കൂടി ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിനും സ്വാശ്രയത്വത്തിനും ഊന്നല് നല്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മുന്കാല സംരക്ഷിത സമ്പദ്ഘടനയില് നിന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സമീപനം.?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ആത്മനിര്ഭരത വ്യത്യസ്തമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് നാം ലോകത്ത് മറ്റിടത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങാനുള്ള വിദേശനാണ്യം ആര്ജിക്കുന്നു. അല്ലാതെ വിദേശ വായ്പകളെയോ ലോകബാങ്ക്, രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി പോലുള്ളവയെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ആ അര്ത്ഥത്തില് ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ്.
അതേസമയം ആത്മനിര്ഭരത എന്നാല് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണെങ്കില് അത് ആധുനിക ലോകത്തിന് ചേര്ന്നതല്ല. നമ്മള് വിലയോ ഗുണമേന്മയോ പരിഗണിക്കാതെ ആഭ്യന്തര ലഭ്യതമാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള. സംരക്ഷണത്വം മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന അറുപതുകളിലേക്കോ എഴുതുകളിലേക്കോ തിരികെ പോകുന്നില്ല.
ഇന്ന് ആത്മനിര്ഭരത കൂടുതല് നിര്ണായക ഉത്പന്നങ്ങളും ഘടകങ്ങളും പോലുള്ളവ ഉറപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതല് അസ്ഥിരവും സങ്കീര്ണവുമായ ആഗോള പരിസ്ഥിതിയില് ഔഷധങ്ങള്, സെമികണ്ടക്ടറുകള്, സുപ്രധാന യന്ത്രങ്ങള് തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകും.
പക്ഷേ സംരക്ഷണത്വം ഇത്ല.ആഭ്യന്തരഉത്പാദന ശേഷി കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അര്ത്ഥം. ഒപ്പം ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയുമായി ഏകോപിതമായിരിക്കുക എന്നതും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ദ്വീപായി തുടരാന് സാധ്യമല്ല. നമ്മള് സ്വയംപര്യാപ്തരാകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തന്ത്രപരമായ മേഖലകളില്.
അത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പല നയങ്ങളും കേവലം വിദേശമത്സരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കാള് ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഊന്നല് നല്കുന്നത്.
ഇടിബി: ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയില് 1991 ഒരു നിര്ണായക വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. എന്നാല് താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തില് ഇതിന്റെ വേരുകള് കൂടുതല് ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് ഇന്ത്യയെ 1991ലേക്ക് നയിച്ചത്?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: 1991 പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതല്ല. സര്ക്കാരിനുള്ളിലും പുറത്തും ഇതിനായുള്ള ചര്ച്ചകള് ഏകദേശം ഒന്നരപതിറ്റാണ്ടായി തുടരുകയായിരുന്നു. കൂടുതല് തുറന്ന വിപണ നയിക്കുന്ന സമ്പദ്ഘടന എന്ന ആശത്തിലൂന്നിയായിരുന്നു ആ ചര്ച്ചകള്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യാന്തര നാണ്യ നിധി നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നില്ല. ബൗദ്ധികമായ മാറ്റം നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അവസരം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ 1991ലാണ്. അന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടവ് പ്രതിസന്ധിയിലെ അസന്തുലിതത്വം പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹറാവുവും ധനമന്ത്രി മന്മോഹന് സിങും ഫലപ്രദമായി വലിയൊരു പരിഷ്ക്കാരത്തിന് മുതലാക്കി.
ആദ്യതലമുറ പരിഷ്കാരങ്ങള് വന്തോതില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരാണ് നടപ്പാക്കിയത്. വാണിജ്യ ലൈസന്സിങ് ഇല്ലാതാക്കി, കൈമാറ്റ നിരക്ക് ചട്ടങ്ങള് പരിഷ്ക്കരിച്ചു. നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കല് തുടങ്ങിയവ നടപ്പാക്കി. അടുത്ത ഘട്ടം കുറച്ച് കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. ഭൂമി, തൊഴില്, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിഗത മേഖലകള് , ചില കാര്യങ്ങളില് നിയമത്തിലെ മാറ്റങ്ങള്, ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികല് എന്നിവ നടപ്പാക്കി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ 1991 തീര്ച്ചയായും ഒരു വഴിത്തിരിവ് തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാല് അതിന് ശേഷമുള്ള പരിഷ്ക്കാരങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതല് സങ്കീര്ണം.അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ നടപ്പാക്കാനും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.
ഇടിബി: ഇന്ത്യയുടെ വളര്ച്ചാക്കണക്കുകള് ഗണ്യമായി ഉയരുന്നു. എന്നാല് തൊഴില് സൃഷ്ടി വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി അവശേഷിക്കുന്നു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വേഗത്തില് മെച്ചപ്പെടുന്നു,അടുത്ത പതിറ്റാണ്ടില് നമ്മുടെരാജ്യത്തെ തൊഴില് വിപണി എത്തരത്തില് രൂപപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്? വിശാല സമ്പദ്ഘടനയില് എന്താകും ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ഇന്ത്യയുടെ വളര്ച്ചാ കണക്കുകള് പൂര്ണമായും അവിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ വളര്ച്ചാ നിരക്ക് 7.2ശതമാനമാണോ 7.5 ശതമാനമാണോ എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ചര്ച്ച ചെയ്യാം.പക്ഷേ തൊഴില് സൃഷ്ടി ദുര്ബലമാണെന്ന കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ചരിത്രപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് കാര്ഷികമേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. മിക്കവാറും ചെറിയ കൃഷിയിടത്തില്.
ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഡോ.ബി ആര് അംബേദ്ക്കറാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാര്ഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി കാര്ഷികമേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. മന്മോഹന്സിങ് സമാനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകള് തന്റെ 1992ലെ ബജറ്റില് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ കിഴക്കേഷ്യന് പാത പിന്തുടര്ന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളില് നിന്ന് കൂടുതല് ആളുകള് ഫാക്ടറികളിലേക്കും ഓഫീസുകളിലേക്കും എത്തണമന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാല് ഈ മാറ്റം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര തോതിലുണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല.ഇതിന് ഭാഗികമായി നമ്മുടെ നികുതി ഘടനയും കാരണമാണ്. ഇത് ഒരു കൂട്ടം സങ്കീര്ണമായ ഘടകങ്ങളാണ്. ഒരുസമ്പദ്ഘടന ആത്യന്തികമായിവളര്ച്ച പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകുക അവിടെ സുസ്ഥിരവും ഔപചാരികവുമായ തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഇവയ്ക്ക് കൃത്യമാ കരാറുകളും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും ഇപിഎഫ്ഒ കവറേജും ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. മറ്റ് മേഖലകളിലെല്ലാം നാം മുന്നേറിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പരിഷ്കരണ കഥയില് തൊഴില് സൃഷ്ടി എന്നത് വലിയ വിഷയമായി തുടരുകയാണ്.
ഇടിബി: നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും മറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ പഴഞ്ചന് വളര്ച്ചാ മാതൃക പുനപ്പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: ഞാനൊരു നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വിദഗ്ദ്ധനൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇതേക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ നടപ്പാക്കലിനെയും ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയര് ,സേവന കയറ്റുമതി മേഖലകളെക്കുറിച്ച്. നമുക്ക് ചരക്കുകളുടെ കാര്യത്തില് വലിയ വാണിജ്യകമ്മി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സേവന മേഖലയില് മിച്ചമൂല്യവുമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജയകരമായ സോഫ്റ്റ് വെയര് കമ്പനികളും ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങളും ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരണം.
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഈ തൊഴിലുകളെയും കയറ്റുമതിയെയും സാരമായി ബാധിച്ചാല് ഇതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കാനാകും. സോഫ്റ്റ്വെയര് കമ്പനികള് കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം ജോലിക്കെടുക്കുകയും സേവന കയറ്റുമതി ദുര്ബലപ്പെടുകയും ചെയ്താല് ഇത് വിദേശനാണ്യത്തില് കുറവുണ്ടാക്കും. ഇതിന് പുറമെ രൂപയെയും തൊഴിലിനെയും ഉപഭോഗത്തെയും ഇത് ബാധിക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ആഘാതം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാല് ഇത് നമ്മള് ആലോചിക്കേണ്ട സംഗതി തന്നെയാണ്.
ഇടിബി: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോള ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാകണം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള തടസങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണ്? ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുസ്ഥിര വളര്ച്ച വേഗത്തില് ആര്ജിക്കാനാകുമോ? അസമത്വം കുറയ്ക്കാനും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആകൂമോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ കേവലം പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉത്പാദനം. പുത്തന് നിക്ഷേപങ്ങളിലേറെയും മൂലധന വളര്ച്ച വ്യവസായത്തിലാണ്. ഇവ തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.
എന്നാല് ഇവിടെ മൊബൈല് ഫോണ് അസംബ്ലിങ് പോലുള്ള നിരവധി വിജയഗാഥകളുണ്ട്. ആപ്പിള് പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ ആഗോള ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും കയറ്റുമതിയും ഇന്ത്യയില് നിന്നാണ്. ഈ വിജയം നമുക്ക് തുടരാനാകണം.
ഉത്പാദനത്തെ ഞാനൊരു വലിയ മേഖലയായി കരുതുന്നില്ല. മേഖലാ-മേഖലാ തന്ത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴില് തീവ്ര മേഖലകളായ തുണി, വസ്ത്രം പോലുള്ളവയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ കരുത്തുണ്ട്. എന്നാല് വിയറ്റ്നാം, ബംഗ്ലാദേശ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് വലിയ മത്സരം നേരിടുന്നുണ്ട്.
മൊബൈല് ഫോണ് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കല് ആണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം.ഇത് തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്ക്. ഇവിടെ സ്ത്രീ തൊഴില് സേനയുടെ വളരെ കുറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉള്ളത്.
അത് പോലെ തന്നെ സെമികണ്ടക്ടറുകളും ഒരുപാട് തൊഴിലൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ഇവയും തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്പാദന തന്ത്രം ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം മേഖലകളിലൂന്നിയുള്ള സമീപനവും.
ഇടിബി: ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മേഖലകള് ഏതൊക്കെയാണ്.? ചില നയം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കൂടുതല് മികച്ചതാക്കാനാകുമോ?
നിരഞ്ജന് രാജാധ്യക്ഷ: നമ്മുടെ സേവന കയറ്റുമതിയുടേത് വലിയൊരു വിജയഗാഥയാണ്. വളര്ച്ച നിര്ണായകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊവിഡ് കാലം മുതല്. എന്നാല് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഭീഷണി നാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മൊബൈല് ഫോണ് അസംബ്ലി വിജയം നാം കണക്കിലെടുക്കണം. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവ നാം ഇവിടെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. അടുത്ത പടി ഈ സാധനങ്ങള് നാം ഇവിടെ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഒപ്പം കൂടുതല് വിശാലമായ വിതരണ ശൃംഖലകള് നിര്മ്മിക്കുക എന്നതും.
നമ്മുടെ സംരഭകത്വത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുത്തന് തലമുറ നിര്മ്മാണ കമ്പനികളടക്കം. വാര്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരു യുവ തൊഴില് സേനയുണ്ട്. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളിലാണ് നാം നമ്മുടെ വിജയഗാഥകള് രചിക്കേണ്ടത്.