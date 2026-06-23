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മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം; ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ കറുപ്പ് തണ്ട് വ്യാപാരം വടക്കേന്ത്യയിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഒഴുക്കിന് വളമാകുന്നു

അന്തര്‍സംസ്ഥാനതല ശൃംഖല വടക്കേന്ത്യയിലെമ്പാടും കറുപ്പ് തണ്ടുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇത് ദേശീയപാതയോരത്തെ ഭക്ഷണശാലകളില്‍ ദോഡ എന്ന പേരില്‍ ചായയില്‍ കലര്‍ത്തി നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും പലാമൂ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

INDIAS BATTLE AGAINST DRUGS DODA SMUGGLING NETWORK POPPY HUSK TRADE IN INDIA JHARKHAND OPIUM CULTIVATION
Indias Battle Against Drugs (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 7:09 PM IST

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പലാമൂ: ദേശീയപാതയോരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണശാലകള്‍ അഥവാ ധാബകളില്‍ നല്‍കുന്ന ചായ ഇപ്പോള്‍ അധികൃതരുടെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ദീര്‍ഘദൂര ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കും നല്‍കുന്ന ചായയില്‍ കറുപ്പിന്‍റെ തണ്ട് അഥവ ദോഡ കലര്‍ത്തുന്നതായി ഝാര്‍ഖണ്ഡ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. പലാമൂ ജില്ലയില്‍ നടത്തിയ ഒരു മയക്കമരുന്ന് വേട്ടയിലാണ് ഝാര്‍ഖണ്ഡ് മുതല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡല്‍ഹി, രാജസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അന്തര്‍സംസ്ഥാന മയക്കമരുന്ന് ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നത്. കറുപ്പാണ് ഇതിലുപയോഗിക്കുന്നത്.

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കറുപ്പിന്‍റെ വിത്തുകള്‍ വടക്ക്, വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ സുഗന്ധത്തിനായി ചേര്‍ക്കാറുണ്ട്. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇതിന്‍റെ അനധികൃത വ്യാപാരം കണ്ടെത്തിയത്. ഒപ്പം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വന്‍ ലാഭത്തെക്കുറിച്ചും. ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്ന് കിലോയ്ക്ക് 1500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന കറുപ്പ് മറ്റിടങ്ങളില്‍ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നു. അടുത്തിടെ നൂറ് കണക്കിന് ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്തെ കറുപ്പ് കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നിട്ടും ഇത് പിടിച്ചെടുക്കലും ഇത് കടത്തുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യലും തുടരുകയാണ്. ഈ അനധികൃത വാണിജ്യത്തിനായി ദേശീയപാത ഉപയോഗിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാകുകയാണ്.

പലാമൂ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് നൂറ് കിലോ കറുപ്പ് തണ്ടുകള്‍

225 നവംബറിലും ഡിസംബറിലുമായി സദര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പലാമൂ പൊലീസ് ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബെറൈയ്‌ലി സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ചന്ദ് സീഷന്‍ എന്നിവരെ പിടികൂടി. അനധികൃതമായി കറുപ്പ് തണ്ടുകള്‍ കടത്തിയതിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് നൂറ് കിലോ കറുപ്പ് തണ്ട് പിടികൂടുകയും ചെയ്‌തു.

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ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളില്‍ ഇത് തേയിലയുടെ ഇലപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു. പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും പൊടിരൂപത്തിലുള്ള കറുപ്പ് തണ്ട് ഭക്ഷണത്തില്‍ കലര്‍ത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയുടെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രമായി ബെറെയ്‌ലി

ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കറുപ്പ് തണ്ട് ശൃംഖല ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡല്‍ഹി, രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നു. ബെറെയ്‌ലിയാണ് കടത്ത് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

2025 ഒക്‌ടോബറില്‍ ബെറെയ്‌ലിയില്‍ നിന്നുള്ള കള്ളക്കടത്തുകാരെ പലാമൂവില്‍ വച്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇടപാടുകള്‍ നടന്നതിന്‍റെ രേഖകളും ഇവരില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. 2025 ജൂണിലും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില്‍ പിടിയിലായവര്‍ക്ക് ഝാര്‍ഖണ്ഡുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. കറുപ്പും ദോഡയും ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്ന് ബെറെയ്‌ലിയിലേക്ക് നിരന്തരം കടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് പിന്നീട് വടക്കേന്ത്യയിലാകെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.

INDIAS BATTLE AGAINST DRUGS DODA SMUGGLING NETWORK POPPY HUSK TRADE IN INDIA JHARKHAND OPIUM CULTIVATION
Indias Battle Against Drugs | (ETV Bharat graphics)

ലഹി മരുന്ന് വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം നാല് വലിയ കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തതായി പലാമൂ എസ്‌പി റീഷ്‌മ രമേശന്‍ ഈ സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കി.

ആളുകള്‍ കറുപ്പ് തണ്ടുകള്‍ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ഇത് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ വ്യക്തമായി.അവിടെ വച്ച് ഇത് പൊടിയാക്കി മാറ്റുന്നു. പിന്നീട് ഗാര്‍ഹികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വില്‍ക്കുന്നു. ഒപ്പം ദേശീയപാതകളിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളിലു ചായക്കടകളിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്ന് കേവലം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന കറുപ്പ് പൊടിയാക്കിയ ശേഷം ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഹരിയാന പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഏഴായിരം മുതല്‍ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വരെ വില്‍ക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ദോഡ എങ്ങനെ തയാറാക്കുന്നു, ഇത് എന്ത് കൊണ്ട് ലാഭകരമാകുന്നു?

പപ്പാവെര്‍ സോമ്‌നിഫെറം എന്ന ശാസ്‌ത്രീയനാമമുള്ള ചെടിയില്‍ നിന്നാണ് ദോഡ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. അസംസ്‌കൃത കറുപ്പില്‍ നിന്ന് കറുപ്പ് ഗുളികകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. ഇത് വേര്‍തിരിച്ച ശേഷമുള്ള ഉണങ്ങിയ തണ്ടുകള്‍ ദോഡ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ എല്ലാഭാഗങ്ങളും വാണിജ്യമൂല്യമുള്ളതാണ്. നീരില്‍ നിന്ന് കറുപ്പ് വേര്‍തിരിക്കുന്നു. ഉണങ്ങിയ തണ്ടില്‍ നിന്ന് ദോഡ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ വിത്തുകള്‍ അഥവ കസ്‌കസ്‌ പഴത്തില്‍ നിന്നെടുക്കുന്നതാണ്.

ഇതിന്‍റെ വിപണനത്തിന് ഒരുകാലമുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ ഫെബ്രുരി വരെയാണ് കറുപ്പ് വേര്‍തിരിക്കുന്നത്. ഉണങ്ങിയ ദോഡ തയാറാക്കുന്നതാകട്ടെ മാര്‍ച്ച് ഏപ്രിലിലും. കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ ഇവ സംഭരിക്കുകയു ആവശ്യക്കാര്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കറുപ്പിനെക്കാള്‍ മോര്‍ഫിന്‍ ദോഡയ്ക്ക് കുറവാണ്, എന്നാല്‍ അടിമത്ത വെല്ലുവിളി കൂടുതലും

അസംസ്‌കൃത കറുപ്പില്‍ പത്ത് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ മോര്‍ഫിന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ദോഡയിലാകട്ടെ ഇത് കേവലം 0.2മുതല്‍ 1.5 ശതമാനം വരെയേ ഉള്ളൂ. ഇതില്‍ നിന്ന് കറുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇത് 0.2 മുതല്‍ 0.5 ശതമാനം വരെ ആകുന്നു. വേര്‍തിരിക്കാത്ത ചെടിയില്‍ ഇത് 1.5ശതമാനം വരെയുണ്ടാകാം.

മോര്‍ഫിന്‍റെയും സുഗന്ധത്തിന്‍റെയും സാന്നിധ്യം ദോഡയെ ഒരു വിലകുറഞ്ഞ മയക്കുമരുന്ന് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.

ഉപഭോക്താക്കളിലേറെയും ദീര്‍ഘദൂര ഡ്രൈവര്‍മാര്‍

ദീര്‍ഘദൂര യാത്രകളില്‍ ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കാന്‍ ദോഡ ചേര്‍ത്ത ചായ സഹായിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ദോഡ ചേര്‍ത്ത ചായ കുടിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജം കിട്ടുന്നതായി പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള സുരീന്ദ്ര എന്ന ഡ്രൈവര്‍ പറയുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍

തേയില പോലെയോ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ പോലെയോ ദോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണെന്ന് പലാമൂവിലെ സിവില്‍ സര്‍ജന്‍ ഡോ.അനില്‍കുമാര്‍ ശ്രീവാസ്‌തവ പറയുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാനസിക നിലയെയും തകരാറിലാക്കുന്നു. ഒരിക്കല്‍ അടിപ്പെട്ടാല്‍ പിന്നൊരു മോചനം വെല്ലുവിളിയാണ്.ഇതൊരാളുടെ ജോലിക്ഷമതയെയും ബാധിക്കാം. ദോഡ അടങ്ങിയ ചായ കുടിച്ച് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

INDIAS BATTLE AGAINST DRUGS DODA SMUGGLING NETWORK POPPY HUSK TRADE IN INDIA JHARKHAND OPIUM CULTIVATION
Indias Battle Against Drugs | (ETV Bharat graphics)

ദീര്‍ഘകാല ഉപയോഗം ഇതില്‍ നിന്നുള്ള മോചനം അസാധ്യമാക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വൃക്ക, കരള്‍ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെയും തകര്‍ക്കുന്നു.ബോധവത്ക്കരണവും വഴിയോര ഭക്ഷണശാലകളിലെ നിരന്തര പരിശോധനയും കൊണ്ടുമാത്രമേ ഇതില്‍ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നിയമപരവും അനധികൃതവുമായ കറുപ്പ് കൃഷി

മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞടുത്ത ജില്ലകളില്‍ കറുപ്പ് കൃഷിക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറുപ്പ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മോര്‍ഫിന്‍ പോലുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായി സംഭരിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഡഝാര്‍ഖണ്ഡ്, ബിഹാര്‍, ഒഡിഷ, ഛത്തീസ്‌ഗഡ്, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിലാണ് ഇതിന്‍റെ അനധികൃത കൃഷിയുള്ളത്. ഇത് മുഴുവന്‍ അന്തര്‍ സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു.

1600 ഏക്കറിലേറെ വിളവ് നശിപ്പിച്ചു, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേത് പിടിച്ചെടുത്തു

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷമായി പൊലീസ് പലാമു, ഗാര്‍ഹ്വ, ,ലത്തേഹര്‍ ജില്ലകളില്‍ പരിശോധനകള്‍ തീവ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.800 ഏക്കറിലേറെ അനധികൃത കറുപ്പ് കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരു എണ്ണൂറ് ഏക്കറിലെ കറുപ്പ് കൃഷി 2025-26ല്‍ പിഴുതെറിഞ്ഞു.

2025 മാര്‍ച്ചില്‍ പലാമൂ പൊലീസ് 566 കിലോ ദോഡ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരും.

പരമ്പരാഗത കറുപ്പ് കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും പ്രചാരണവും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

എത്തിച്ചേരാനാകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നു

വടക്കേന്ത്യയിലെ മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ് റെയില്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ അനധികൃത കടത്തിന് ഏറെ സഹായകമാകുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന ട്രെയിനുകള്‍, ബിഹാര്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള അടുപ്പം, ജിടി റോഡ് തുടങ്ങിയവ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാര്‍ക്ക് ഏറെ സൗകര്യമാകുന്നു.കറുപ്പും ദോഡയും വാങ്ങാന്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്ന നിരവധി കള്ളക്കടത്തുകാരെ പൊലീസ് അടുത്തിടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. പ്രാദേശികവും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരും ഇവിടെ മയക്കുമരുന്ന് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസും കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

നിയമം ആശ്വാസമാകുന്നില്ല

മയക്കുമരുന്ന് മാനസികരോഗ വസ്‌തുക്കളും നിയമം(നര്‍ക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആന്‍ഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റന്‍സ് നിയമം 1985-എന്‍ഡിപിഎസ്) അനുസരിച്ച് അന്‍പത് കിലോയില്‍ കൂടുതല്‍ കറുപ്പ് തണ്ടോ, രണ്ടരക്കിലോയിലേറെ അസംസ്‌കൃത കറുപ്പോ വാണിജ്യ അളവിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകളില്‍ കീഴ്‌ക്കോടതികളില്‍ നിന്ന് തന്നെ ജാമ്യം നേടാനാകുന്നുവെന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷിയും കൈവശം വയ്ക്കലും കച്ചവടവും കടത്തുമെല്ലാം നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നുമുണ്ട്.

സുസ്ഥിര നടപടികള്‍ ആവശ്യമെന്ന് പൊലീസ്

അനധികൃത കറുപ്പ് കൃഷി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പലാമു റെയ്ഞ്ച് ഡിഐജി കിഷോര്‍ കൗശല്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ അന്വേഷണത്തില്‍ നാട്ടുകാരും പുറത്തുള്ളവരും ഉള്‍പ്പെട്ട വലിയ ശൃംഖലയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരുടെ പങ്ക് പുറത്ത് വരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണവും നടപടികളും തുടരുകയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള കറുപ്പ് ഉപയോഗവും അനധികൃതമാണ്. പൊലീസ് എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

INDIAS BATTLE AGAINST DRUGS DODA SMUGGLING NETWORK POPPY HUSK TRADE IN INDIA JHARKHAND OPIUM CULTIVATION
Indias Battle Against Drugs | (ETV Bharat graphics)

നിരന്തര പരിശോധനകള്‍ എല്ലായിടവും നടക്കും. അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ലഹരി ശൃംഖല തകര്‍ക്കാന്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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INDIAS BATTLE AGAINST DRUGS
DODA SMUGGLING NETWORK
POPPY HUSK TRADE IN INDIA
JHARKHAND OPIUM CULTIVATION
PALAMU DRUG CRACKDOWN

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