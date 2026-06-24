മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം; ഒരു പുത്തന് സുവര്ണത്രികോണം ഉടലെടുക്കുന്നുവോ? വടക്ക് കിഴക്കിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വല വ്യാപിക്കുന്നു
നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെ പിടിച്ചെടുക്കലും അറസ്റ്റുകളും മയക്കുമരുന്ന് പാതകള് വിപുലപ്പെടുന്നുവെന്ന ആശങ്ക തീവ്രമാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കിനെ സുവര്ണ ത്രികോണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇത്. സുനില്കുമാര് സിങിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : June 24, 2026 at 7:46 PM IST
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 2,919 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുകള് പിടികൂടിയെന്നും 23000ത്തിലേറെ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുമുള്ള അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്മ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തിടെ ഗുവാഹത്തില് നിന്ന് ഹെറോയിനും കറുപ്പും പിടിച്ചെടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങള് രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെ നിര്ണായക ഇടനാഴിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കാണ് വിരല്ചൂണ്ടുന്നത്. സമാനമായ ആശങ്കകള് അടുത്തിടെ മണിപ്പൂര് മുന്മുഖ്യമന്ത്രി എന് ബീരേന്സിങും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖല മണിപ്പൂരിലേക്ക് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ആശങ്കയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. മ്യാന്മറുമായി ചേര്ന്ന് കിടക്കുന്ന അതിര്ത്തി പ്രദേശം അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള ഇടങ്ങളാണെന്നാണ് പുത്തന് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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അതേസമയം മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാര് ദുര്ഘടമായ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ സാധ്യതകള് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് പറയുന്നത്. മണിപ്പൂരിലും മിസോറമില് നിന്ന് അസമിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും നീളുന്ന അന്തര്സംസ്ഥാന ഗതാഗത ഇടനാഴികളും അതിര്ത്തികളും ഇവര്ക്ക് നല്ല അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ക്രിപ്റ്റോ കറന്സി അധിഷ്ഠിത ഇടപാടുകളും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്നതിലും ഇവര് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങള് രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനുള്ള ഇടമാകുന്നത് തടയാന് മ്യാന്മാര്, ലാവോസ്, തായ്ലന്ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ സുവര്ണ ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പാതകളില് ശക്തമായ പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടപടികളും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
പിടികൂടിയത് 2,919 കോടി രൂപ, 23000ത്തിലേറെ പേര് അറസ്റ്റില്
മയക്കുമരുന്നുകളും മാനസികരോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകളുമടക്കം2,919കോടിരൂപയുടെ അനധികൃത വസ്തുക്കള് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയെന്നാണ് ബിശ്വ ശര്മ്മ പറയുന്നത്. 2170 കോടി രൂപ വില വരുന്ന മയക്കുമരുന്നുകള് നശിപ്പിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23000 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
2025ല് മാത്രം 3,013 കേസുകള് എന്ഡിപിഎസ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തുവെന്നും4453 പേരെ അറസ്ര്റ് ചെയ്തെന്നും ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകള് പറയുന്നു.
ഈ കണക്കുകള് തീര്ച്ചയായും രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ഏജന്സികള്ക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങള് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനുള്ള സുപ്രധാന ഇടനാഴിയായി മാറുന്നതെങ്ങനെയെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നല്കുന്നത്.
എന്താണ് സുവര്ണ ത്രികോണം?
മ്യാന്മര്, ലാവോസ്,തായ്ലന്ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് മെങ്കോങ് രുവാക് നദികള്ക്ക് സമീപം സംഗമിക്കുന്ന ഇടത്തെയാണ് സുവര്ണ ത്രികോണം അഥവാ ഗോള്ഡന് ട്രയാങ്കില് എന്ന് പരാമര്ശിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മേഖല മയക്കുമരുന്നിന് കുപ്രസിദ്ധിയാര്ജ്ജിച്ച ഇടമാണ്. കറുപ്പും സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് നിര്മാണത്തിന്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം.
ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങള് മ്യാന്മറുമായി ദീര്ഘവും കടുപ്പമേറിയതുമായ അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നു. സുവര്ണ ത്രികോണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങള്ക്ക് ഇതുവഴിയുള്ള പ്രവര്ത്തനം സുഗമമാകുന്നു. മണിപ്പൂര്, മിസോറം, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യപ്രവേശന കവാടം. നാഗാലാന്ഡും അരുണാചല്പ്രദേശും മ്യാന്മറുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്.
മ്യാന്മറിലെ ഷാന്, കാചിന് മേഖലകളില് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെത്താഫെറ്റമിന് ഗുളികകളും ഹെറോയിനും ഈ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു. പിന്നീട് അസം, പശ്ചിമബംഗാള്, വഴി രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവ എത്തുന്നു. കടല്പ്പാതകളും കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മയക്കുമരുന്ന് ഇടനാഴി വിപുലപ്പെടുന്നതില് ആശങ്ക
ഗുവാഹത്തിയിലെ അമിന്ഗാവില് മെയ് പതിനാലിന് വന്തോതില് മയക്കുമരുന്നുകള് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ മണിപ്പൂര് മുഖ്യമന്ത്രി എന് ബീരേന് സിങ് തന്റെ ആശങ്കകള് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് കുറിച്ചിരുന്നു.
മണിപ്പൂരിനെ രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെ വീഥിയാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സുവര്ണ ത്രികോണത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. കറുപ്പ് കൃഷിക്കെതിരെയും അവ നശിപ്പിക്കാനും കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടിക്കും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
അടുത്തിടെ പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നുകള് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
മെയ് 28ന് അസമിലെ ബാര്പെട്ട പൊലീസ് 671.15 ഗ്രാം ഹെറോയിനും 22000 ഗുളികകളും ഒരു ട്രക്കില് നിന്ന് പിടികൂടി. രാജ്യാന്തര വിപണിയില് 2.44 കോടി രൂപ വിലവരുമിതിനെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മെയ് 23ന് കൊക്രജാര് ജില്ലയിലെ ഗോസായ് ഗാവ് മേഖലയില് 30,000 കുപ്പി അനധികൃത കൊഡെയ്ന് സിറപ്പും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
മെയ് പതിനാലിന് മണിപ്പൂരിലെ കാക്ചിങില് നിന്നെത്തിയ ഒരു ബസില് നിന്ന് ഗുവാത്തിലെ അമിന്ഗാവിന് സമീപം വച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില് 197 സോപ്പ് കെയ്സുകളില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയില് ഹെറോയിനും എട്ട് കിലോ കറുപ്പും പിടികൂടി. 21 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇത്.
വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രധാന കള്ളക്കടത്ത് വീഥികള്
മിസോറമിലെ ഛമ്പായി ജില്ലയും മണിപ്പൂരിലെ ഛുരാചാന്ദ്പൂര് ജില്ലയും ഇപ്പോള് മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ പ്രധാന ഇടനാഴികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് അസമിലെ മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു. മലനിരകളുടെയും കൊടുങ്കാടുകളുടെയും കടുപ്പമേറിയ അതിര്ത്തികളുടെയും നീരിക്ഷണമില്ലാത്ത മേഖലകള് കള്ളക്കടത്തുകാര് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മൊറെഹ് -ഇംഫാല് ഇടനാഴി
ഇന്ത്യാ-മ്യാന്മര് അതിര്ത്തിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തെന്ഗ്നൗപാല് ജില്ലയിലെ മൊറേഹ് ആ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടക്കുമരുന്നുകളുടെ പ്രധാന പ്രവേശനകവാടമെമണിപ്പൂര് പ്രദേശ് കോണ്ഗ്ര് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷന് കെയ്ശ്യാം മേഘചന്ദ്രസിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.മണിപ്പൂരിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലക്കും വിതരണത്തിന് ഉള്ള മയക്കുമരുന്ന് ആദ്യം എത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
വനവും മലമ്പാതകളും
തെന്ഗ്നൗപാല്, കാംജോങ്,ഉഖ്റൂള്, ചുരാചന്ദ്പൂര് തുടങ്ങിയ വനമേഖലകളാണ് കള്ളക്കടത്തുകാര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ പരിശോധന ഒഴിവാക്കാന് വേണ്ടിയാണിത്.
ഇംഫാല്-ദിമാപൂര് പാത
ഉള്നാടുകളിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താന് ഉള്ള പ്രധാന വഴിയാണ് നാഗാലാന്ഡിലൂടെയുള്ളത്.
കച്ചാര്-സില്ചാര്-ഗുവാഹത്തി ഇടനാഴി
ഗുവാഹത്തിയിലേക്കും രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത് കല്ചാര്, സില്ചാര് മേഖലകളിലൂടെയാണ്.
മിസോറം ബന്ധം
മിസോറമിലെ കൊലാസിബ് ജില്ലയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ഉള്ള ഇടമാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. മ്യാന്മറും ബംഗ്ലാദേശുമായി അടുത്ത് കിടക്കുന്നുവെന്നത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വഴി വരുന്ന മയക്കുമരുന്നുകള് കച്ചാര്,ഹെയ്ല്കണ്ടി വഴി
അസമിലെത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നീട് തന്ത്രപ്രധാനമായ ചിക്കന്നെക്ക് ഇടനാഴി വഴി ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു.
എന്നാല് അളവില് മുന്വര്ഷങ്ങളിലേതിനെക്കാള് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു. എന്നാല് കച്ചവടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികള്
വടക്ക്കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ആശങ്കയായ മയക്കുമരുന്ന് സിന്ഡിക്കേറ്റിനെതിരെ സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് കര്ശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിര്ത്തിയില് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാതെ ഈ വിപത്തിനെ തടയാനാകില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ശക്തമായ അന്തര് സംസ്ഥാന ഏകോപനം, അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം, പൊതുജനാവബോധം ശക്തിപ്പെടുത്തല് എന്നിവയും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മയക്കുമരുന്ന് ഭീകരതയും ആശങ്ക
വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് മയക്കുമരുന്ന് ഭീകരതയും ശ്രദ്ധയില് പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ഉത്തര്പ്രദേശ് മുന് പൊലീസ് മേധാവി എ കെ ജയിന് പറയുന്നു.രാജ്യാന്തര അതിര്ത്തികള് ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവിടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടക്കുന്നത്. സമയാസമയങ്ങളില് നടപടികള് സര്ക്കാര് കൈക്കൊള്ളാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം ഡാര്ക്ക് വെബ്ബിലേക്ക്
മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം വലിയതോതില് ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കച്ചവടത്തിനായി ഡാര്ക്ക് വെബ് അധിഷ്ഠിത സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാര് ഇതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും കോഡുകളിലൂടെയുള്ള ബ്രൗസറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇടപാടുകള്ക്കായി ക്രിപ്റ്റോ കറന്സിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വിശദീകരിക്കുന്നു.
കടത്തിന് വിമാനത്താവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു
മയക്കുമരുന്ന് കട്താന് അത്യാധുനിക രീതികള് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളില് ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് ഉള്ളതിനാല് ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് കടത്തുകാര് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ലഖ്നൗവിലെ ചൗധരി ചരണ് സിങ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് 2024 ജൂണില് ബാങ്കോക്കില് നിന്നെത്തിയ ഒരു യാത്രക്കാരനില് നിന്ന് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വില വരുന്ന 15.46 കിലോ ഹൈഡ്രോപോണിക് മരിജ്വാന പിടികൂടിയിരുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റില് 23.9 കിലോ ഹൈഗ്രേഡ് ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം കള്ളക്കടത്തുകാര് പുത്തന് മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നേപ്പാള് വഴിയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്
നേപ്പാള് വഴിയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുകയാണെന്ന് മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു. ഉത്തര്പ്രദേശിന് നേപ്പാളുായി 600 കിലോ മീറ്റര് അതിര്ത്തിയുണ്ട്. മഹാരാജ്ഗഞ്ച്, സിദ്ധാര്ത്ഥ് നഗര്, ശ്രവസ്തി, ബഹ്റെയ്ച്, ലഖീംപൂര്ഖേരി, പിലിഭിത് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില് നിന്ന് നിരന്തരം ചരസ്, സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവയടക്കം പിടികൂടുന്നുണ്ട്.
വെല്ലുവിളിയുടെ തോത് വെളിപ്പെടുത്തി ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോ
2025ല് രാജ്യത്ത് ആകെ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വിലവരുന്ന 1.3 ലക്ഷം കിലോ അനധികൃത മയക്കുമരുന്നുകള് പിടികൂടിയതായി എന്സിആര്ബി രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേകാലയളവില് 994 പേരെ അനധികൃതമായി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉത്തര്പ്രദേശില് മാത്രം പ്രതിവര്ഷം മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകള് നടക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം സുരക്ഷാ ഏജന്സികളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി കേവലം മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യലും മാത്രമല്ല അതിനുമപ്പുറം ചിലതുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ രാജ്യാന്തര അതിര്ത്തികളുംഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നിരവധി ഗതാഗത ഇടനാഴികളും
ഉപയോഗിക്കുന്നു. വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളുടെ കേനദ്്രമെന്ന കുപ്രസിദ്ധിയില് നിന്ന് രക്ഷിക്കാന് ശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജന്സികളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണ്.
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