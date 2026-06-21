മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം, വിദ്യാലയങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്ര വൈകിയിട്ടും നടപടികളെടുക്കുന്നില്ല?
ചുവന്ന കണ്ണുകള്, കുറയുന്ന മാര്ക്ക്, ഒറ്റപ്പെടല് എന്നിവ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളാകാം. വിദ്യാലയങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും അല്പ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാല് തുടക്കത്തില് തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടെത്താനും കുട്ടികളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാനാകുമാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്
Published : June 21, 2026 at 2:27 PM IST
ഷിംല/കുളു: ശ്യാംലാല് ഹന്ദ എന്ന അധ്യാപകന് തീര്ത്താല് തീരാത്ത കുറ്റബോധമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം തനിക്ക് വലിയ ഒരു ആഘാതമായ സംഭവത്തില് നിന്ന് ഇനിയും മോചനം നേടാന് കുളുവിലെ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവ് കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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ഒന്പതാം ക്ലാസിലെ മിടുമിടുക്കനായ വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ പെരുമാറ്റത്തില് പൊടുന്നനെയാണ് മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായത്. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസില് വരിക എന്നത് വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചെലവിടുക എന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വേളയും.എന്നാല് പെട്ടെന്ന് ഇവന് ക്ലാസില് വരാതെ ആയി. താന് അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോള് മകന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരും സമ്മതിച്ചു. അവന് വീട്ടിലെത്തിയാല് മുറിയില് അടച്ചിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരെ കാണുകയോ പുറത്ത് കളിക്കാന് പോകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അവര് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്തോ കുഴപ്പം എവിടെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായി. മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗത്തിന്റെ ചില സൂചനകള് തനിക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്ക്കുന്നു.
കോളജ് -സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് എന്ന മഹാവിപത്തില് ഹന്ദ വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ്. ഈ ഒന്പതാം ക്ലാസുകാരനെ ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു.അവിടെ വച്ചാണ് ഈ കുട്ടി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായത്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുകാരനിലും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടു. ഇവന് ഹെറോയിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തക്ക സമയത്ത് കണ്ടെത്താനായതിനാല് ഇവര്ക്ക് ചികിത്സയും കൗണ്സിലിങും നല്കാനായി. അത് കൊണ്ട് അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കാറില്ലെന്നും ഹന്ദ പറയുന്നു.
കുടുംബങ്ങളും സമൂഹവും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയായി കരുതുന്ന യുവാക്കളില് മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗം വ്യാപിക്കുന്നു. ഹന്ദയെ പോലുള്ള അധ്യാപകര് മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കളും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും വിദ്യാലയങ്ങളിലും കോളജുകളിലുമുള്ള അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളെയും ഓര്ത്ത് ആശങ്കയിലാണ്. ഇത് ചില സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു. രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന എന്തെങ്കിലും സൂചനകളുണ്ടോ?അധ്യാപകര്ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും ഇവരെ രക്ഷിക്കാന് എന്ത് ചെയ്യാനാകും? ഇത്തരം ആശങ്കകളില് വിദഗ്ദ്ധര് ചില കാര്യങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിന്റെ 'ഭാരത് എഗനെസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ്' എന്ന പ്രചരണ പരിപാടിയോട് പങ്കുവച്ചു.
സൂചനകള് എങ്ങനെ മനസിലാക്കാം?
മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗത്തിന്റെ വിപത്തുകള് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിക്ക യുവാക്കളും വഴി തെറ്റി പോകുന്നതെന്ന് കുളുില് ഒരു ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ഡോ.സത്യവ്രത് വൈദ്യ പറയുന്നു. മയക്കുമരുന്നില് നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് ആത്മാര്ത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരാകട്ടെ അവബോധക്കുറവ് മൂലം സഹായം തേടുന്നുമില്ല.
കുടുംബത്തില് നിന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങണം. വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ഇത് തുടരണം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും കാര്യത്തില്. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോ.വൈദ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണുകളെപ്പോഴും ചുവന്നിരിക്കുക, ദുര്ഗന്ധമുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കുന്നവര് കൊടുംചൂട് ഉള്ളപ്പോള് പോലും കൈമുഴുവന് മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുന്നു. സൂചിക്കുത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള് മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും ഡോ.വൈദ്യ പറയുന്നു.
പഠന-കായിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഇവരുടെ പ്രകടനം മോശമാകുന്നതും സൗഹൃദവൃത്തങ്ങളില് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതും സമ്മര്ദ്ദവും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകള് കുറയുന്നതുമെല്ലാം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ സൂചനകളാകാം. ഇവയൊന്നും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഹിമാചല് യുവാക്കള്ക്കിടയില് പടര്ന്ന് പിടിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുപയോഗം
കുളു ജില്ലയിലെ ഭുന്തറിലുള്ള ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തില് 2022നും 2026നുമിടയില് 13,000 പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. പതിനാറിനും 28നുമിടയില് പ്രായമുള്ളവരാണ് ചികിത്സ തേടിയവരിലേറെയും. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള 1500 പെണ്കുട്ടികളും ചികിത്സ തേടിയവരിലുണ്ട്.
മിക്കവരും കഞ്ചാവിലൂടെയാണ് മയക്കുമരുന്നുപയോഗം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് ഹെറോയിനിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നുവെന്നും ഡോ.വൈദ്യ പറയുന്നു.
കാണാതെ പോകരുത് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്
ഒറ്റപ്പെടല് അടക്കമുള്ള സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങള് മയക്കുമരുന്നുപയോഗത്തിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണമാണ്. പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങളും അപകടകരമാകാമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവര് പലപ്പോഴും വ്യക്തിശുചിത്വത്തില് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്ന് ഷിംല ഐജിഎംസി യിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കല് സൂപ്രണ്ടും മാനസിക രോഗ വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഡോ.പ്രവീണ് എസ് ഭാട്ടിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിത്യവും കുളിക്കാതാകുന്നു, ഷേവ് ചെയ്യുകയോ തങ്ങളുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഇല്ല.
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില ലക്ഷണങ്ങള് കൂടി ഡോ. ഐജിഎംസിയിലെ മാനസികരോഗ വിഭാഗം തലവന് ഡോ.ദിനേഷ് ദത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം, മറ്റുള്ളവരില് നിന്ന് ഒളിച്ചോടല്, മാര്ക്ക് കുറയല്, യാതൊരു വിശദീകരണവുമില്ലാതെ ദീര്ഘനേരം വീട്ടില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കല്, കൂടുതല് പണം ആവശ്യപ്പെടല്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംസാരക്കുറവ് എന്നിവയും മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗത്തിന്റെ സൂചനകളാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്ന.
കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകള് എപ്പോഴും ചുവന്ന് കിടക്കും. വലിയ വിശപ്പുമായിരിക്കും ഇവര്ക്ക്. ഒപ്പം മാനസികാവസ്ഥകള് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്വപ്നാടനം, അസ്വസ്ഥതകള്, വയറു വേദന, ശരീര വേദന എന്നിവയു മയക്കുമരുന്നുപയോഗത്തിന്റെ സൂചനകളാകാമെന്ന് ഡോ.ദത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേധാവ ഡോ.രമേഷും ഇതെല്ലാം ശരി വയ്ക്കുന്നു. കുട്ടികള് പെട്ടെന്ന് ദുശാഠ്യക്കാരാകുന്നു, നിരന്തരം പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, വീട്ടിലെ സാധനങ്ങള് കാണാതാകുന്നു തുടങ്ങിയവയു വഗണിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കെണിയില് അവര് കുടുങ്ങിയെന്നതിന്റെ സൂചനയാകാം ഇതെന്നം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തം
വീടുകളില് മാതാപിതാക്കള്ക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കാള് കൂടുതല് സമയം കുട്ടികള് വിദ്യാലയങ്ങളില് അധ്യാപകര്ക്കൊപ്പമാണ് ചെലവിടുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകര്ക്കും കുട്ടികളുടെ മേല് ഒരു കണ്ണുണ്ടാകണമെന്ന് ശ്യാം ലാല് ഹന്ദ പറയുന്നു. വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് കൊണ്ടോ മത്സരങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ഇവ കൊണ്ട് ഒന്നും മാറ്റാനാകില്ല. ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇതിനായി നിരവധി നിര്ദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് അധ്യാപകരും വിദ്യാര്ത്ഥികളും ഉള്പ്പെടുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ അംബാസഡര്മാരെ നിയോഗിക്കുക.
- സ്കൂളുകളില് രാവിലെ നടത്തുന്ന അസംബ്ലികളില് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെയും അവയുടെ ദൂഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചര്ച്ച നടത്തുക.
- പ്രതിമാസ കൗണ്സിലിങ് ക്യാമ്പുകളും മാനസിക നില പരിശോധനയും നടത്തുക.
- വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് യാതൊരു മയക്കുമരുന്ന് വില്പ്പനയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, നിയമലംഘനങ്ങള് കണ്ടാല് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുക.
- കാന്റീനുകളിലും ശുചിമുറികളിലും നിരന്തരം പരിശോധനകള് നടത്തുക. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇവ ഒളിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
- വിദ്യാലയങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലര്ത്തുക, ഹാജര്, പഠന പ്രകടനം, സ്വഭാവവ്യതിയാനം എന്നിവയാകണം പങ്കിടേണ്ടത്.
കുട്ടികളിലെ സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങള് തിരിച്ചറിയാന് കുളുവിലെ അധ്യാപകര്ക്ക ആരോഗ്യകുപ്പ് പരിശീലനം നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ഇപ്പോള് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായി ഹന്ദയെ പോലെ രാംപൂര് ബുഷാഹറില് നിന്നുള്ള അധ്യാപകനയ ദിനേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കുട്ടികള് വീട്ടില് നിന്ന് കൃത്യസമയത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായി രക്ഷിതാക്കള് പറയുന്നു. എന്നാല് അവര് വിദ്യാലയങ്ങളില് എന്നും വൈകിയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് അധ്യാപകരും. ചിലപ്പോള് ഇവര് നിരന്തരം വിദ്യാലയങ്ങളില് എത്താറുമില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച ചികിത്സയും കൗണ്സിലിങ്ങും നല്കിയാല് ഇവരെ ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാന് സഹായിച്ചേക്കാം.
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് ആദ്യ നടപടി എന്ത്?
ആദ്യം വൈദ്യസഹായം തേടുക തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഡോ.സത്യവ്രത് വൈദ്യ പറയുന്നു. ആദ്യം മൂത്രം പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കില് രോഗിയെ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിടുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. യുവാക്കള്ക്ക് കുളുവല് 28ദിവസത്തെ പുനരധിവാസ പരിപാടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗികള്ക്ക് കേന്ദ്രത്തില് താമസിച്ചോ വീട്ടില് നിന്ന് വന്ന് പോയോ ചികിത്സ തുടരാമെന്നും ഡോക്ടര് പറയുന്നു. മരുന്നുകള്, വ്യായാമം, പോഷകാഹാരം, നിരന്തരമുള്ള കൗണ്സിലിങ് എന്നിവയുള്പ്പെടുന്നതാണ് ചികിത്സ.
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തീര്ച്ചയായും കൗണ്സിലിങ് വേണം.രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഈ വിപത്തിനെതിരെ കൈകോര്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്
കടുത്തമയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തം തലമുറകളെ പോലും നശിപ്പിക്കാമെന്ന് ഡോ.ദത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഒപ്പം നിരവധി രോഗങ്ങളും ഇത് സമ്മാനിക്കാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയ്ക്ക് പുറമെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഇന്ജക്ഷന് വഴിയുള്ള മയക്കുമരുന്നുപയോഗം എച്ച്ഐവി പോലുള്ള ഗുരുതര അണുബാധകളിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിത ഉപയോഗം ഹൃദയാഘാത സാധ്യതകളും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മയക്കുമരുന്നുപയോഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മോചനം സാധ്യമല്ല
ഓരോ വര്ഷവും പതിനായിരങ്ങളാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത്. നിരവധിപേര് വിജയകരമായി മയക്കുമരുന്നിനോട് വിടപറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇതില് നിന്നുള്ള മോചനം ഒരാളുടെ ഇച്ഛാശക്തി അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല മറിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും സാമൂഹ്യാംഗീകാരവും കൂടി ആശ്രയിച്ചാണെന്നും ഡോ.ദിനേശ് പറയുന്നു.
മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തില് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനാകില്ല. ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പലപ്പോഴും മയക്കുമരുന്ന് അടിമകളായവര് അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. തത്ഫലമായി അവര്ക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനോ പഠിപ്പ് തുടരാനോ അവരുടെ ജീവിതം പുനര്സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയാതെ പോകുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് അപ്പുറം സമൂഹത്തിനും ഇതില് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മയക്കുമരുന്നുപയോഗം ഒരു രോഗമാണ്, ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല
കൗമാരക്കാര്ക്ക് വളരെ സമ്മര്ദ്ദമേറിയ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മര്ദ്ദം, തൊഴില് ആശങ്കകള്, ജിജ്ഞാസ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികള് അവര് നേരിടുന്നു. ഈ സമ്മര്ദ്ദത്തില് നിന്ന് ഇത്തരം ലഹരികള് താത്ക്കാലികമായ ഒരു മോചനം നല്കുമെന്ന് അവര് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തിരിച്ചറിയാനാകാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അവര് മനസിലാക്കുന്നില്ല. മയക്കുമരുന്നുകള് സമ്മര്ദ്ദത്തിനോ വൈകാരികപ്രശ്നങ്ങള്ക്കോ പരിഹാരമല്ലെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
മയക്കുമരുന്നിന് അടിപ്പെട്ടവര്ക്ക് ഒരു തരം മാനസിക രോഗമുണ്ട്. അവര്ക്ക് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനാകില്ല. ഇവരെ കേവലം മയക്കുമരുന്ന് അടിമകളായി മുദ്രകുത്താതെ രോഗികളായി പരിഗണിച്ച് വൈദ്യസഹായവും മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളും നല്കണം. സ്നഹവും പരിചരണവും മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇവര്ക്ക് ആവശ്യം മറിച്ച് ശിക്ഷയല്ല.