മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം; മദ്യനിരോധനം മുതല് ഡ്രൈ ഡ്രഗ്സ് വരെ, വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കെണിയില് കുടുങ്ങി ബിഹാറിലെ യുവാക്കള്
നിരോധിച്ച് ഒരു ദശകം പിന്നിട്ടിട്ടും ബിഹാറില് മയക്കുമരുന്ന് പ്രതിസന്ധി വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ഡിപിഎസ് കേസുകള് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. വന്തോതില് മയക്കുമരുന്നുകള് പിടികൂടുന്നു, പുനരധിവാസം തേടുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു.
Published : June 22, 2026 at 4:20 PM IST
പട്ന: നിരോധിച്ച് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ബിഹാര് ഇന്നും ലഹരിയില് നിന്ന് മുക്തമായിട്ടില്ല. മദ്യത്തിന് പകരം മയക്കുമരുന്നുകളും സിന്തറ്റിക് ലഹരികളും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
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ഹെറോയിന്, സ്മാക്ക്, ബ്രൗണ്ഷുഗര്, കഞ്ചാവ്, ലഹരിയടങ്ങിയ ചുമ സിറപ്പുകള്, മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ജക്ഷനുകള്, സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകള് എന്നിവ എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാകുന്നതായും ഇത് യുവാക്കളെ ആകര്ഷിക്കുന്നുവെന്നും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകരും മുന്പ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസം ഒരു ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തില് ചികിത്സയിലാണ് ഹാജിപൂര് സ്വദേശിയായ രാജ്കുമാര്. ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന കോഴി ഫാമിലെ ഒരു സഹപ്രവര്ത്തകന് ഇയാള്ക്ക് നല്കിയ സ്മാക്കിലൂടെയാണ് ലഹരിയുടെ ലോകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയതെന്ന് ഇയാള് പറയുന്നു.
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ആദ്യമൊക്കെ താന് ബീഡി വലിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് സഹപ്രവര്ത്തകര് സ്മാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടതോടെ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇതില് നിന്ന് മോചനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അയാള് പറയുന്നു. പക്ഷേ തന്നെ ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രം ഏറെ സഹായിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിരോധനം മൂലം ബിഹാറിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ശൈലി മാറിയെന്ന് ലഹിരമുക്ത കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാരനായ സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകന് റാസ് ബിഹാരി പറയുന്നു. മദ്യം കിട്ടാതായതോടെ യുവാക്കള് മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. സ്മാക്ക്, ബ്രൗണ് ഷുഗര്, തുടങ്ങിയ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാള് കൂടുതലായി ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
പുനരധിവാസം കൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരിക്കാനാകില്ല. രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സാമൂഹ്യസംഘടനകളുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഇടയിലും ഒരു ബോധവത്ക്കരണം ആവശ്യമാണ്. നിരോധിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മദ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2016-17ല് അധികൃതര് 21.25 ലക്ഷം ലിറ്റര് മദ്യമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.2025ല് 37.75 ലക്ഷം ലിറ്ററായി ഇത് വര്ദ്ധിച്ചു. 2026 മെയ് മാസത്തില് മാത്രം 17.36 ലക്ഷം ലിറ്റര് മദ്യം പിടികൂടി. ഇതിന് പുറമെ പ്രതിമാസം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മദ്യത്തിലും വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2024നെക്കാള് ഒന്പത് ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് പ്രതിമാസം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അളവില് 2025ലുണ്ടായത്. ഇക്കൊല്ലം ആദ്യ അഞ്ച് മാസം ഇതില് 18ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മയക്കുമരുന്ന് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റന്സ് നിയമത്തിന് കീഴില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2019ല് ഈ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 697 ആയിരുന്നു. 2020ല് 964,2021ല്1469,2022ല്1823, 2023ല് 2126,2024ല് 2411 എന്നിങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം.
മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണവും വര്ദ്ധിച്ചു. 2015ല് ചെറു ചെറു അളവില് പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവിന്റെ അളവ് ആകെ 28000 കിലോ ആയിരുന്നു. 2400 കിലോ കറുപ്പും3.25 ലക്ഷം കുപ്പി ലഹരി കലര്ന്ന ചുമ സിറപ്പും പിടിച്ചെടുത്തു. 3.48 ലക്ഷം മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും പിടിച്ചെടുത്തു. 2026 ഏപ്രില് വരെ അധികൃതര് 2.83 ലക്ഷം കുപ്പി മയക്കുമരുന്ന് കലര്ന്ന ചുമസിറപ്പും 21000 കിലോ കഞ്ചാവും 54 കിലോ ചരസും 52 കിലോയോളം ഹെറോയിനും ബ്രൗണ് ഷുഗറും സ്മാക്കും പിടിച്ചെടുത്തു. 59 കിലോ കറുപ്പും ഒന്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും 3.45 ലക്ഷം ലഹരി ഇന്ജക്ഷനുകളും പിടികൂടി.
ദേശവ്യാപകമായി പിടിച്ചെടുത്ത 2.75 ലക്ഷം മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ജക്ഷനുകളില് 63000വും ബിഹാറില് നിന്നാണെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു. അതായത് രാജ്യത്ത് മൊത്തം പിടിച്ചെടുത്തതില് നാലിലൊന്നും ഇവിടെ നിന്നത്രേ.
2023നും 2026 ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയില് പട്നയില് നിന്ന് മാത്രം 137 കിലോ ഹെറോയിന്, സ്മാക്ക്, ബ്രൗണ്ഷുഗര് എന്നിവ പിടികൂടി. ഇതേ കാലയളവില് വന്തോതില് കഞ്ചാവും ചരസും ലഹരി സിറപ്പും പിടിച്ചെടുത്തു.
നേപ്പാള്,മ്യാന്മാര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബിഹാറിന്റെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ കേന്ദ്ര കടത്ത് മാര്ഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ട്രെയിന്മാര്ഗമാണ് കള്ളക്കടത്തുകാര് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാന് ചെറു പൊതികളും മറ്റുമാക്കിയാണ് ഇത് കടത്തുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും തങ്ങള് ഇത്തരം പായ്ക്കറ്റുകള് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെന്നും എന്നാല് ഇതില് എന്താണെന്ന് തങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അറസ്റ്റിലായവര് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് വാങ്ങുന്നവരുമായി തങ്ങള് കോഡുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
അതിര്ത്തി ജില്ലകള് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്രെ കേന്ദ്രമാണ്. ഇക്കൊല്ലം ജനുവരി മുതല് ഏപ്രില് പകുതി വരെ 20 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. മുപ്പത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 404 കിലോ കഞ്ചാവിനൊപ്പം ബ്രൗണ്ഷുഗര്, സ്മാക്ക്, മോര്ഫിന് ഗുളികകള് എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു. പട്ന, മുസാഫര്പൂര്, പൂര്ണിയ, കാത്തിഹാര്, ഗയ, ഭഗല്പൂര്, സീതാമര്ഹി, കിഴക്കന് ചമ്പാരന് ജില്ലകളില് നിന്ന് മയക്കു മരുന്ന് കടത്ത് സംഭവങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കുതിരകള്ക്കും പശുക്കള്ക്കും മറ്റും മയക്കാനായി നല്കുന്ന സൈലജന് പോലുള്ള മൃഗ മരുന്നുകള് ഉള്പ്പെട്ട സോമ്പി മയക്കുമരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ തലച്ചോറിനെയും നാഡീവ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നവയാണ്. ഇതുപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ ശാരീരിക ചലനങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല. ഇത് ദീര്ഘകാല ചലനമില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണമാകും.
മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയില് നിന്നുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 11836 എച്ച് ഐവി കേസുകളില് 1.06 ലക്ഷവും പകര്ന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ബിഹാര് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കണ്ട്രോള് സൊസൈറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലം എച്ച്ഐവി അടക്കമുള്ള രക്തജന്യ അണുബാധകള് വര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
നിരോധനം വന്നത് മുതല് സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2016ല് സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് ഇന്ന് പട്നയില് മാത്രം 20ലേറെയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമായി ഇരുനൂറിലേറെ സര്ക്കാര് -സ്വകാര്യ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിവര്ഷം എണ്ണായിരം മുതല് പതിനയ്യായിരം ഗൂഗിള് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നതായി സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനും മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി മുക്ത പ്രവര്ത്തകനുമായ അന്കുര്കുമാര് പറയുന്നു. നേരത്തെ അടിമകളാകുന്നവര് വലിയ തോതില് അക്രമസ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു. മയക്കുമരുന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം കണ്ടെത്താന് അവര് മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും അടക്കം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചില സംഭവങ്ങളില് സ്വന്തം വീട്ടില് നിന്ന് പോലും അവര് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെന്നും കുമാര് പറയുന്നു.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ 12 മുതല് 75 വരെ പ്രായമുള്ളവരെ ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് ആറ് മാസം വരെ ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോള് സ്നേഹപൂര്വം ഇടപെടണമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് തങ്ങള് അഭ്യര്ത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ പൂര്വകാല പിഴവുകള് ഓര്മ്മിപ്പിക്കരുതെന്നും നിര്ദ്ദേശിക്കും. വൈകാരിക പിന്തുണ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് നൂറ് ശതമാനം വിജയം വരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2023ല് ഇന്ത്യയില് എമ്പാടും നിന്നായി 2669 കോടി രൂപയുടെ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തതായി ഡോ.വികാസ് പറയുന്നു. ഇതില് 91 കോടിയുടേതും ബിഹാറില് നിന്നായിരുന്നു. അത് പോലെ തന്നെ ദേശവ്യാപകമായി പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ടായിരം കോടി ഹെറോയിനിനില് നാല്പ്പത് കോടിയുടേതും ബിഹാറില് നിന്നായിരുന്നു.
സര്ക്കാരും നിയമപാലകരും മയക്കുമരുന്ന് നിയമങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തമായി നടപ്പാക്കണം. അതേസമയം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങള് നടത്തമം. അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സര്ക്കാരുകള് നയങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കണം. ഡോ. വികാസ് പറയുന്നു.
സാമൂഹ്യ പൊലീസിങ് സംവിധാനത്തിന് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് മുന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ന് പ്രാന്തോഷ് കുമാര് ദാസ് പറഞ്ഞു. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നയരൂപീകരണം വേണമെന്നും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് മാത്രം 45 കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉത്പന്നങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തു. മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങള് ശക്തമാക്കിയതോടെയാണിത്. 2025ല് മാത്രം 2161 മയക്കുമരുന്ന് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരി അടുത്തിടെ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 3520 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2025 സെപ്റ്റംബറില് സംസ്ഥാന നര്ക്കോട്ടിക്സ് ബ്യൂറോ സ്ഥാപിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
മദ്യ നിരോധന നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ബിഹാര് എക്സൈസ് മന്ത്രി മദന് സാഹ്നി പറഞ്ഞു. അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് വിപണനം നടത്തുന്നവര്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകുമ്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.