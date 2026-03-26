'അതിഗംഭീരവും ലോകോത്തരവും'; തായ്ലൻഡിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പുനീത് അഗർവാളും കുടുംബവും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ
'ഭാരത് ദർശൻ' എന്ന ഔദ്യോഗിക പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തായ്ലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി നിയമിതിനായ പുനീത് അഗർവാളും കുടുംബവും ബുധനാഴ്ച റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ചത്.
Published : March 26, 2026 at 1:34 PM IST
Updated : March 26, 2026 at 2:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവും അതിഗംഭീര നിർമാണഘടനയുമുള്ള ഇടമെന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച് തായ്ലൻഡിലെ നിയുക്ത ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പുനീത് അഗർവാൾ. ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ പുനീത് അഗർവാളും കുടുംബവും ബുധനാഴ്ച ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ചു. 'ഭാരത് ദർശൻ' എന്ന ഔദ്യോഗിക പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം നഗരത്തിലെത്തിയത്. തെലുങ്ക് പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിതാര ഹോട്ടലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗംഭീര സ്വീകരണം നൽകി.
ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ നിരവധിപേർ പങ്കെടുത്തു. ഫിലിംസിറ്റിയിലെ ആകർഷകമായ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാനപതിക്കും കുടുംബത്തിനും വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു. പര്യടനത്തിനിടെ ഗംഭീരമായ ഹവാ മഹൽ, ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ബാഹുബലി ഫിലിം സെറ്റ്, പ്രിൻസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ജനപ്രിയ ഇടങ്ങൾ അവർ സന്ദർശിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ തത്സമയ പ്രദർശനമായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മോഷൻ ക്യാപ്ചർ സാങ്കേതികവിദ്യയും 3ഡി ഫിലിമുകളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.
ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെയും അതിന്റെ പിന്നിലെ വിശാലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചെന്ന് പുനീത് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഫിലിം സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയ ആതിഥ്യമര്യാദയിൽ അദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.വി. റാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശന വേളയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നിലവിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുനീത് അഗർവാൾ ഉടൻ തന്നെ തായ്ലൻഡിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായി ചുമതലയേൽക്കും.
ഹോളിഡേ കാർണിവൽ
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി 'ഫിലിമി ഫൺ അണ്ടർ ദി സൺ' എന്ന പേരിൽ ഹോളിഡേ കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ ജൂൺ 7 വരെയാണ് പരിപാടി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. കാർണിവൽ പരേഡ്, മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ, മോഷൻ ക്യാപ്ചർ അനുഭവങ്ങൾ, വെർച്വൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിമുകൾ, 'മായലോക്' എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി 76598 76598 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
Also Read: ജി7 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഫ്രാൻസിൽ; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ പങ്കെടുക്കും