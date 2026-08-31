ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7.8 ശതമാനം ജിഡിപി വളര്ച്ച; മുന്നേറ്റം യുഎസിനെയും, ചൈനയെയും മറികടന്ന്
ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ജൂലൈയിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രാ വാഹന വിൽപ്പന 4.58 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 34.3 ശതമാനം വർധനയും ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയുമാണ്.
By ANI
Published : August 31, 2026 at 8:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ 7.8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ചൈന, യുഎസ്, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ കടത്തിവെട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇതേ കാലയളവിൽ (ഏപ്രിൽ-ജൂൺ) ചൈനയുടെ 4.3 ശതമാനത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. മലേഷ്യയും സിംഗപ്പൂരും യഥാക്രമം 6 ശതമാനവും 5.9 ശതമാനവും വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ഇന്തോനേഷ്യ 5.29 ശതമാനവും ദക്ഷിണ കൊറിയ 3.7 ശതമാനവും വളർച്ച കൈവരിച്ചു.
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വളർച്ച 2.1 ശതമാനമായിരുന്ന യുഎസിനെതിരെ ഈ വിടവ് കൂടുതൽ വലുതായിരുന്നു. യുകെയും 2.1 ശതമാനവും കാനഡ 1.5 ശതമാനവും വളർന്നു. പ്രധാന യൂറോപ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ, ജർമ്മനി 1 ശതമാനവും ഇറ്റലി 0.8 ശതമാനവും ഫ്രാൻസ് 0.5 ശതമാനവും വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ജപ്പാനും വെറും 0.5 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വിശാലമായ വേഗതയിൽ തുടരുന്നതിനാലാണ് ഈ ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. നഗര, ഗ്രാമ വിപണികളിലെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും വാഹന വിൽപ്പന ശക്തമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നു.
വാഹന വിൽപനയും സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയും
ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ജൂലൈയിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രാ വാഹന വിൽപ്പന 4.58 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 34.3 ശതമാനം വർധനയും ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയുമാണ്. റീട്ടെയിൽ ട്രാക്ടർ വിൽപ്പന 28.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1.17 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി. ജൂലൈ മാസത്തില് വാഹന വില്പന റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന 28.3 ശതമാനം വർധിച്ച് 18.18 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി. വാണിജ്യ വാഹന വിൽപ്പന വർഷം തോറും 24 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ഇത് ചരക്കുകളുടെയും ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശക്തമായ നീക്കത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
മറ്റ് സൂചകങ്ങളും വിശാലമായ വികാസത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ജൂലൈയിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 15.4 ശതമാനം വർധിച്ചു, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് അളവ് 16.6 ശതമാനം വർധിച്ചു. വൈദ്യുതി ആവശ്യകത 10.7 ശതമാനം വർധിച്ചു, അതേസമയം പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉപഭോഗം യഥാക്രമം 9.2 ശതമാനവും 10 ശതമാനവും വർധിച്ചു. ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു.
ജൂലൈയിൽ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം ശക്തമായി വളർന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഉൽപാദനവും കാര്യമായി വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 23 ഉൽപ്പാദന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ 19 എണ്ണവും വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാനമായ ശക്തി കാണിക്കുന്നു. മൂലധന-ചരക്ക് ഉൽപാദനം 16.1 ശതമാനം വർധിച്ചു, അതേസമയം മൂലധന-ചരക്ക് ഇറക്കുമതി 25.5 ശതമാനം വർധിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിർമ്മാണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 6.9 ശതമാനവും സിമൻ്റ് ഉൽപാദനം 13.1 ശതമാനവും വർധിച്ചു.
വ്യാപാര കയറ്റുമതിയും സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയും
ബിസിനസുകൾ നിലവിലെ ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പുതിയ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈയിൽ വ്യാപാര കയറ്റുമതി 44.24 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി ഉയർന്നു, ഇത് ഈ മാസത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന കയറ്റുമതി മൂല്യമാണ്. എഞ്ചിനീയറിങ് - ചരക്ക് കയറ്റുമതി 17.7 ശതമാനം വർധിച്ചപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കയറ്റുമതി 57.4 ശതമാനവും കെമിക്കൽ കയറ്റുമതി 14.4 ശതമാനവും വർധിച്ചു.
ബാങ്കിങ് മേഖലയിലയും സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയും
ബാങ്കിങ് സംവിധാനവും സാമ്പത്തിക വികാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ ഒരു ദശകത്തിലേറെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ വളർന്നു. 14 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ വായ്പ വളർച്ചയിൽ സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കുകളെ മറികടന്നു. അതേസമയം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ 1.98 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം അവയുടെ മൊത്ത കിട്ടാക്കടം അനുപാതം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയായ 1.9 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ശക്തമായ നിക്ഷേപവും വളർച്ചാ വേഗതയ്ക്ക് കാരണമായി. 2026 ഏപ്രിൽ-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ മൊത്ത ആഭ്യന്തര എഫ്ഡിഐ ഏകദേശം 30.7 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. കുറഞ്ഞത് 15 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മൂന്ന് മാസത്തെ വരവാണിതെന്നും ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പവും സാമ്പത്തിക വികാസവും
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികാസത്തോടൊപ്പം ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പത്തിലും കുത്തനെ വർധനയുണ്ടായിട്ടില്ല. ജൂലൈയിൽ റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം 4.45 ശതമാനമായിരുന്നു. അതേസമയം കോർ പണപ്പെരുപ്പം 4.15 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ശക്തമായ ആഭ്യന്തര ആവശ്യം, വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിലെ വളര്ച്ച , ഉയർന്ന നിക്ഷേപം, വേഗത്തിലുള്ള വായ്പ വളർച്ച, റെക്കോർഡ് കയറ്റുമതി, ശക്തമായ വിദേശ നിക്ഷേപം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ 7.8 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും എണ്ണവിലയിലെ അസ്ഥിരതയും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രവചനമായ ഏഴ് ശതമാനത്തെയും മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി തുടരുന്നത്.
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