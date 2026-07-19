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നാളത്തെ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരമെന്ന് സോനം വാങ്‌ചുക്; അനുമതി നൽകാതെ ഡൽഹി പൊലീസ്

ഭയത്തിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സമരമാണിതെന്നും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള കത്തിൽ സോനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

cjp parliament march CJP Protest illegal detention Sonam Sonam Wangchuk hunger strike
Sonam Wangchuk Message (@CJP Social Media)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 12:41 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ 'രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം' നടക്കുന്നുവെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സോനം വാങ്ചുക്. സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിലെ നിയമ വിരുദ്ധ തടങ്കൽ മുറിയിൽ നിന്നുള്ള തുറന്ന കത്താണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യൽ മീഡിയ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സിജെപി മാർച്ചിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും, ഈ പോരാട്ടം കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധമല്ല ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നുമാണ് സോനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. ഭയത്തിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സമരമാണിതെന്നും സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കുറിപ്പ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഡൽഹി പൊലീസ് മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ജൂലൈ 20 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ഇതുവരെ അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന അതേ ദിവസമാണ് മാർച്ച്. സിജെപിക്ക് മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്.

cjp parliament march CJP Protest illegal detention Sonam Sonam Wangchuk hunger strike
Sonam Wangchuk Message (ETV Bharat)

"പാർലമെൻ്റെ മാർച്ചിനുള്ള അനുമതി ഇതുവരെ സിജെപി തേടിയിട്ടില്ല. പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് സി ജെ പി അനുമതി തേടിയാലും, മൺസൂൺ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ പൊലീസ് അത് അനുവദിക്കില്ല," എന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 22 ദിവസമായി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിലായിരുന്ന വാങ്ചുകിൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്‌ച അദ്ദേഹത്തെ സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാൽ, പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും അവിടെ അദ്ദേഹം അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു.

ഭാര്യയ്‌ക്കോ മറ്റ് സന്ദർശകർക്കോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ കാണാനോ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. മൊബൈൽ ഫോണിനടക്കം ആശുപത്രിയിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതും പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് ഡർഹിയിൽ സിജെപി പ്രതിഷേധം.

നിരാഹാര സമരത്തിൻ്റെ 21-ാം ദിവസം ആരോഗ്യം മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിലെ സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ നിർബന്ധിതമായി പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് എന്നിവ സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും ആശുപത്രി പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

CJP PARLIAMENT MARCH
CJP PROTEST
ILLEGAL DETENTION SONAM
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
INDIA 2ND FREEDOM MOVEMENT

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