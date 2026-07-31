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പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഈ വർഷം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 16 ഇന്ത്യക്കാർ; കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രം

2026ൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും കുവൈത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒമാനിൽ എട്ടുപേരും യുഎഇയിൽ നാലുപേരുമാണ് മരിച്ചത്

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Union MoS Kirti Vardhan Singh speaks in the Rajya Sabha during the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi on July 30, 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 12:06 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഈ വർഷം പത്ത് നാവികർ ഉൾപ്പെടെ 16 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. സിപിഎം എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ്ങാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

2026ൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും കുവൈത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒമാനിൽ എട്ടുപേരും യുഎഇയിൽ നാലുപേരുമാണ് മരിച്ചത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി 75 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിൽ 32, ഒമാനിൽ 24, കുവൈത്തിൽ 13, ഖത്തറിൽ നാല്, സൗദി അറേബ്യയിലും ഇസ്രയേലിലും ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ഇതിന് പുറമെ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ വാതക കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ 12 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളുമായി ചേർന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കി. ഇന്ത്യൻ എംബസികളും കോൺസുലേറ്റുകളും അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

നഷ്ടപരിഹാരം
യുദ്ധമേഖലകളിലെ അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന നാവികർക്ക് ഡിജിഎംഎ വെൽഫെയർ സ്കീം പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് അടിയന്തര സഹായമായി നൽകുന്നത്. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം തുക വേഗത്തിൽ കുടുംബത്തിന് കൈമാറും. യൂണിയനുകളുമായി കരാറുള്ള നാവികർക്ക് അധിക നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും അർഹതയുണ്ട്. മാരിടൈം യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴി ഓഫിസർമാർക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപയും നാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സീഫെയറേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴി ജീവനക്കാർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.

ഇറാനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇറാനിൽ നിന്ന് 2,557 ഇന്ത്യക്കാരെ അർമേനിയ, അസർ ബൈജാൻ അതിർത്തികൾ വഴി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ, തൊഴിലാളികൾ, നാവികർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏഴായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇറാനിലുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറാൻ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നത് വരെ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാനും സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.

ദുബായ് ഇറാനിയൻ ആശുപത്രി
ദുബായിലെ ഇറാനിയൻ ആശുപത്രി അടച്ചുപൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 130ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന വിസ പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ഇവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിസ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ളതാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക്മേറ്റ്
അമേരിക്കയിലെ അരിസോണയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക്മേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റിലായ 52 പേരിൽ 30 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 2026 മെയ് 11 മുതൽ 15 വരെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് തങ്ങിയതിനാണ് ഇവരെ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 36 പേർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരാണ്. ഇവരെ നാടുകടത്തുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂർ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നയുടൻ വാഷിങ്ടണിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി അമേരിക്കൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

INDIAN SEAFARERS KILLED
KIRTI VARDHAN SINGH
MIDDLE EAST CONFLICT
INDIAN NATIONALS KILLED MIDDLE EAST
MIDDLE EAST CONFLICT INDIANS

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