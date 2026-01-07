അമേരിക്കയില് ഇന്ത്യൻ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം: പ്രതിക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
കൊളമ്പിയയിലെ വീട്ടിലാണ് നിഖിത ഗോദിശാല എന്ന യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
Published : January 7, 2026 at 2:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കയില് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് പ്രതിക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. കൊല്ലപ്പെട്ട നികിത ഗോദിഷാലയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതിയെ വേഗത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വീട്ടുക്കാർ രംഗത്ത് വന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് അർജുൻ ശർമ്മയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യുവതി വിദേശത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് പ്രതിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി പിതാവ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. മകളുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമായിരിക്കാമെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട നികിതയുടെ പിതാവ് ആനന്ദ് ആരോപിച്ചു.
അര്ജുന് മകളുടെ മുന് കാമുകനല്ലെന്നും അമേരിക്കയില് ഇരുവരും ഒരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുഎസ് ഇന്റര്പോള് തിരയുന്ന പ്രതി അര്ജുന് ശര്മ്മയെ നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് പിടികൂടിയെന്നായിരുന്നു വാർത്തകള്. പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ജനുവരി രണ്ടിനാണ് നികിതയെ കാണാതെയാകുന്നത്. പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ അര്ജുന് ശര്മ്മയുടെ അപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് നികിതയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
നികിതയുടെ മൃതദേഹം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര കൽക്കരി മന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡിയെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുവെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു. വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഗോഡിഷാലയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സാധ്യമായ എല്ലാ കോൺസുലാർ സഹായവും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ജനുവരി രണ്ട് മുതലാണ് നിഖിത ഗോദിശാല എന്ന യുവതിയെ എല്ലിക്കോട്ട് നഗരത്തില് നിന്ന് കാണാതായത്. പ്രതി അര്ജുന് ശര്മ്മ(26)യുടെ കൊളമ്പിയയിലെ മേരിലാന്ഡ് അപ്പാര്ട്ട്മെന്റിലാണ് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ ശരീരത്തില് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയതിന്റെ പാടുകളുണ്ട്. ഗോദിശാലയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് വാഷിങ്ടണ് ഡിസിയിലെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആവശ്യമായ നയതന്ത്ര സഹായങ്ങളെല്ലാം കുടുംബത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റില് പറയുന്നു.
മേരിലാന്റ് സിറ്റിയിലെ സ്വന്തം അപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് വച്ച് അര്ജുന് ശര്മ്മ ഡിസംബര് 31ന് ഗോദിശാലയെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്നും പിന്നീട് ഇവരെ കാണാനില്ലെന്നും കാട്ടി പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇയാള് പരാതി നല്കിയതിന് പിന്നാലെ ജനുവരി രണ്ടിന് തന്നെ ഇയാള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തുടര്ന്ന് പിറ്റേദിവസം ഇയാളുടെ അപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് പരിശോധന നടത്തുകയും ഗോദിശാലയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. ഡിസംബര് 31ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ശര്മ്മ ഗോദിശാലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം.
