'അരുണാചൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ല, ചൈനീസ് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം'; ഇന്ത്യൻ വംശജയ്ക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ദുരനുഭവം
ചൈനീസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവച്ചുവെന്നും പെമ വാങ് തോങ്ഡോക്ക് പറഞ്ഞു.
Published : November 24, 2025 at 8:47 PM IST
ബീജിങ്: ഇന്ത്യൻ വംശജയ്ക്ക് ചൈന എയർപോർട്ടിൽ ദുരനുഭവം. ഷാങ്ഹായ് പുഡോങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ചൈനീസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവച്ചുവെന്നും പെമ വാങ് തോങ്ഡോക്ക് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് അസാധുവാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് അവർ ആരോപിച്ചു.
ഷാങ്ഹായ് പുഡോങ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നവംബർ 21 ന് 18 മണിക്കൂർ തന്നെ തടഞ്ഞുവച്ചുവെന്നും ജന്മസ്ഥലമായ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈനയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ പാസ്പോർട്ട് അസാധുവാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ചൈനീസ് പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പെമ വാങ് തോങ്ഡോക്ക് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ചൈന ഈസ്റ്റേൺ എയർലൈൻസിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അപമാനകരവും മോശവുമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായതായും അവർ ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി യുകെയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരയാണ് പെമ വാങ് തോങ്ഡോക്ക്. നവംബർ 21 ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഷാങ്ഹായിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലേ ഓവർ ചെയണ്ട്തത്. ചൈനീസ് ഇമിഗ്രേഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് എന്നെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നും 18 മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പെമ വാങ് പറഞ്ഞു.
@pemakhandu @kirenrijuju @PMOIndia I was held at Shanghai airport for over 18 hrs on 21st Nov, 2025 on claims by China immigration & @chinaeasternair They called my Indian passport invalid as my birthplace is Arunachal Pradesh which they claimed is Chinese territory. @cnnbrk— Pem Wang Thongdok (@wang_pem) November 23, 2025
എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഷാങ്ഹായ് വഴി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ദുരനുഭവം നേരിട്ടതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഈ സംഭവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനെതിരായ നേരിട്ടുള്ള അപമാനം എന്നാണ് തോങ്ഡോക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും ഇന്ത്യൻ അധികാരികളോടും ഈ വിഷയം ബീജിങ്ങുമായി ഉന്നയിക്കാൻ അവർ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
നിരവധി ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചൈന ഈസ്റ്റേൺ എയർലൈൻസ് ജീവനക്കാരും തന്നെ പുച്ഛിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. അരുണാചൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ല, ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുവെന്നും പെമ വാങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബീജിങ്ങിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഉടൻ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ഭക്ഷണം നൽകിയെന്നും പെമ വാങ് തോങ്ഡോക്ക് പറഞ്ഞു. ശേഷം അവർ എയർപോട്ട് അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച് തന്നെ വിട്ടയച്ചുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
@PemaKhanduBJP @RijijuOffice @KirenRijiju @cnnbrk @ndtv @PMOIndia Indian citizen held at Shanghai airport on claims that my Indian passport is invalid because I was born in Arunachal Pradesh India— Pem Wang Thongdok (@wang_pem) November 23, 2025
എതിർത്ത് ഇന്ത്യ
അതേസമയം, അരുണാചൽ പ്രദേശിന് മേലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി എതിർത്തു. അരുണാചൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമാണന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ തുടരുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
