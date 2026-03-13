'ദയവായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ...': ശുദ്ധജലവും റേഷനുമില്ലാതെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്
ശുദ്ധജലവും റേഷനും തീർന്നെന്നും വരും ദിവസങ്ങൾ ദുഃസഹമാകുമെന്നും അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ.
Published : March 13, 2026 at 4:00 PM IST
മുംബൈ: "വീണ്ടും ബോംബ് വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദയവായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്..." ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സഹായമഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സംഘടനയായ ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSUI) യിലേക്ക് എത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കിടെ ഇറാനിലെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത്.
ശുദ്ധജലവും റേഷനും തീർന്നെന്നും വരും ദിവസങ്ങൾ ദുഃസഹമാകുമെന്നും അവരെ സഹായിക്കണമെന്നുമാണ് സന്ദേശങ്ങളിൽ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളോടൊപ്പം ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോകളും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങളും ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSUI) യിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോകളിലൊന്നിൽ, ഒരു വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേൾക്കാം.
ഒരു നാവികൻ കപ്പലിനുള്ളില് നിന്ന് പകര്ത്തിയ ദൃശ്യത്തിൽ കനത്ത തീയ് കാണാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു നാവികൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നതും. "ഞങ്ങൾ ബന്ദർ അബ്ബാസ് തുറമുഖത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 20 ഇന്ത്യക്കാരാണ്. എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ അഭ്യർഥന നടത്തുന്നു, ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഭാരത്" എന്ന് നാവികൻ പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം, ഇറാനിലെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏകദേശം 1000 നാവികർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് എഫ് എസ് യു ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് യാദവ് പറഞ്ഞു.
"ഇപ്പോൾ, അവർക്ക് റേഷനും കുടിവെള്ളവും തീർന്നിരിക്കുന്നു, ചിലർ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 1000 നാവികരിൽ 120 ഓളം പേർ മനോജ് യാദവുമായി പതിവായി ബന്ധപ്പെടുകയും വീഡിയോ, ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള അഭിജീത് ഗുണ്ട്രെ എന്ന നാവികൻ മനോജ് യാദവിന് അയച്ച വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിലും സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
'ഹലോ സർ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ അഭിജീത് ഗുന്ദ്രെ, ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്ര, ലാത്തൂർ സ്വദേശിയാണ്. ഞാൻ ഇറാനിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നാവികനുമാണ്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. ഈ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിനുശേഷം, യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി അൽമൗജ് ഷിപ്പിംഗിനോട് ഞങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കാനും എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാനും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആർപിഎസ്എൽ ഏജൻസികളെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും യാതൊരു പ്രതികരണവുമുണ്ടായില്ല'.
'ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിൻ്റെ പതാക സെൻ്റ് കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെവിസാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ദുബായിലേക്കും യുഎഇയിലേക്കും വിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളാണ് അവസാന പ്രതീക്ഷ സർ. ഇന്ത്യൻ എംബസിയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഭാരത്,' മനോജ് യാദവിന് ലഭിച്ച മറ്റൊരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം.
അഭിജീത് ഗുണ്ട്രെയുടെ സന്ദേശം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കിട്ട മനോജ് യാദവ്, ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളോട് ഉന്നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുപറഞ്ഞു. "ഇറാനിലെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ 1000 നാവികർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 120 പേർ എന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും സന്ദേശങ്ങളും അവർ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
യുദ്ധം കാരണം ചരക്കുകള് എത്താത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെയും റേഷൻ സ്റ്റോക്കുകളുടെയും ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഈ നാവികർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിലും അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു" മനോജ് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുഎസ് ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആകെ 23,000 നാവികർ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവരിൽ ഏകദേശം 1000 നാവികർ ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഉന്നതതല വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. 778 നാവികരുള്ള 28 ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്ന് തുറമുഖ, ഷിപ്പിംഗ്, ജലപാത മന്ത്രാലയം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ പറഞ്ഞു.
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഊർജ്ജ ഗതാഗത ചോക്ക് പോയിൻ്റുകളിലൊന്നുമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തടഞ്ഞതുമാണ് ഈ സ്ഥിതിക്ക് കാരണം. ആഗോള എണ്ണ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
