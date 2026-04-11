ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; ഇറാനിയൻ എണ്ണ കപ്പലിൽ മലയാളി ഉൾപ്പെടെ 16 ഇന്ത്യൻ നാവികർ കുടുങ്ങി, സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് സന്ദേശം

ഹംരിയ ഒപിഎൽ ആങ്കറേജിന് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന എംടി അറോറയുടെ (ഐഎംഒ നമ്പർ 9262912) ക്രൂ അംഗങ്ങളാണ് സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നത്. കപ്പലിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

The damaged deck of stranded Iranian-owned oil tanker near Dubai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 8:11 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇറാനിയൻ എണ്ണ കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ നാവികർ സഹായം തേടുന്നു. ദുബായിയിൽ ഹംരിയ ഒപിഎൽ ആങ്കറേജിന് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന എംടി അറോറയുടെ (ഐഎംഒ നമ്പർ 9262912) ക്രൂ അംഗങ്ങളാണ് അധികൃതരോട് സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നത്.

യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നാവികർ. ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളുടെ പരിമിതിയും വർധിച്ച് വരുന്നു സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും മുന്നോട്ട് വച്ച് എത്രയും വേഗം നാട്ടിൽ തിരികെയെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവർ അധികൃതർക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു.

പങ്കജ്‌ ശർമ്മ, ആദിത്യ കുമാർ ശ്രീവസ്‌തവ, പ്രണയ്‌ ചന്ദ്രമണി മേശ്രം, സാഹിൽ കുമാർ, സെബാസ്‌റ്റ്യൻ വർക്കി കണ്ണംപുഴ, സ്വദേശ് ഐക്യ സത്‌പതി, സഞ്ചീവ് കുമാർ, പ്രീതം സിങ്ങ്, രാജു അംഭാട്ടി, ഉമേഷ് കുമാർ പങ്ക,ആദർശ് സിങ്ങ്, സന്ദീപ് ശങ്കർ, മഹേഷ് ജഗന്നാഥി നട്‌കർ, അസഫത്ത് ഇസ്‌മായിൽ ബാഗ്‌ദാദി, സൗഹർദ കർമ്മാക്കർ എന്നിവരാണ് കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

മാർച്ച് 13 ന് പുലർച്ചെ 5.30 ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ സ്‌ഫോടനം നടന്നതായും കപ്പലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെന്നും ക്രൂ അംഗമായ ഉമേഷ് കുമാർ പംഗ പറഞ്ഞു. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കപ്പലിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പങ്ക് വച്ചു.

ഇമെയിലിൻ്റെ സാരാംശം

മാർച്ച് 13 ന് പുലർച്ചെ ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ക്യാബിനിലേയ്‌ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. പെട്ടന്ന് ഒരു കുലുക്കം പോലെ തോന്നി. ഡെക്കിലേയ്‌ക്ക് ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ തീയുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ ഫണലിനും പടികൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ലൈഫ് ബോട്ട് പോലും പൂർണമായും നശിച്ചു. കപ്പലിന് സമീപം നടന്നത് ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം വ്യക്തമല്ല എന്ന് ഉമേഷ് കുമാർ പംഗ അയച്ച അമെയിലിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടും ഇറാനിയൻ കപ്പൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും ചരക്ക് കയറ്റുന്നതിനായി ഇറാനിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തുകയാണെന്നും ഉമേഷ് കുമാർ പംഗ പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം 40 ദിവസത്തിലേറെയായി ശമ്പളം തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നിർദേശങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചാൽ പണം നൽകില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അവകാശപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ സമ്മർദത്തിലാണ്. കപ്പലിലെ ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കൾ പരിമിതമാണ് എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാർച്ച് 13 ന് നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് 27 ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയെയും വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചതായും നാവികർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 10 ന് മാത്രമാണ് എംബസിയിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചത്. അധികൃതർ വേണ്ട വിധത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും നാവികർ വ്യക്തമാക്കി.

തുടർന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നൗപദ സത്യനാരായണ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും ദുബായിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെയിൽ അയച്ചു. അതിൽ ഓയിൽ ടാങ്കറായ എംടി അറോറയുടെ ക്രൂ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2026 മാർച്ച് 13 ന് ദുബായിയിലെ ഹംരിയ ഒപിഎൽ ആങ്കറേജിൽ വച്ച് കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടും ലോഡിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇറാനിലേയ്‌ക്ക് തന്നെ തിരിക്കാൻ കമ്പനി മാനേജ്‌മെൻ്റ് സമ്മദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ജീവനക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. വിസമ്മതിച്ചാൽ ശമ്പളം തടഞ്ഞു വയ്‌ക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ അവർ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് അവർ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സത്യനാരായണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ

അതേസമയം, കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന വിഷയത്തിൽ, ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഫ്‌എസ്‌യുഐ) നേതൃത്വത്തിൽ തുറമുഖ, ഷിപ്പിങ്, ജലപാത മന്ത്രാലയവും ഇറാനിയൻ മാനേജ്‌മെൻ്റുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുവരുന്നു. ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നാവികരുടെ ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുന്നെന്ന് എഫ്‌എസ്‌യുഐയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് യാദവും പറഞ്ഞു.

നാവികരെ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇറാനിയൻ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ക്രൂവിനെ അയക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഫലവത്തായില്ല. പിന്നീട് പാകിസ്‌താനിൽ നിന്ന് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ വിസകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഒമാൻ വഴിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ, മാനേജ്മെൻ്റ് വീണ്ടും ഇറാനിയൻ ക്രൂവിനെ അയയ്ക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മനോജ് യാദവ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ജീവനക്കാരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ ശ്രമങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തുറമുഖ, ഷിപ്പിംഗ്, ജലപാത മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

യുഎഇ, ഒമാൻ, സുൽത്താനേറ്റ് തുറമുഖങ്ങൾ വഴി ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വിസ പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. റാസൽഖൈമ നങ്കൂരമിടുന്നതിന് സമീപം അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു ശ്രമവും പ്രാദേശിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം വിജയിച്ചില്ല എന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ നാവികരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറാനിയൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളെ വിന്യസിക്കാനുള്ള പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉടൻതന്നെ നാവികരെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റിക്രൂട്ടമെൻ്റ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല

കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ നാവികരെ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആയെ മാരിടൈം നാവിഗേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്‌തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ക്രൂ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതുൾപ്പെടെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.

കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികർ നേരിടുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ഈ സംഭവം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കപ്പൽ ഇപ്പോഴും ദുബായിക്ക് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും ആക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകൾ ദൃശ്യമായതിനാലും, ജീവനക്കാർ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.

Also Read: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുലരിയോ? ഇറാൻ - യുഎസ് സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം, ജെ ഡി വാൻസ് ഇസ്ലാമാബാദിലെത്തി

