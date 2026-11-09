യെമനിൽ കുടുങ്ങിയ 19 ഇന്ത്യൻ നാവികരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു; മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചതായി എംബസി
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് (Indian Seafarers Evacuated) വിലപ്പെട്ട സഹകരണവും പിന്തുണയും നൽകിയ എല്ലാവർക്കും എംബസി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി
Published : November 9, 2026 at 10:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യെമനിലെ ഹൊദൈദയിലും സനയിലും രണ്ടാഴ്ചയായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന 19 ഇന്ത്യൻ നാവികരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നും യെമനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.
നാവികരെല്ലാവരും പൂർണ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്നും ഇവരുടെ മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചതായും എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലപ്പെട്ട സഹകരണവും പിന്തുണയും നൽകിയ എല്ലാവർക്കും എംബസി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
The Embassy of India to Yemen has successfully evacuated 19 Indian seafarers who were stranded in Hodeidah and Sana’a (Yemen) for the past two weeks. All seafarers are safe, in good health, and on their way back to India. The Embassy sincerely thanks all concerned for their valuable cooperation and continued support in facilitating the safe evacuation of our Indian nationals. @MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) November 8, 2026
യെമൻ തീരത്ത് വച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിപ്പിച്ച 19 പേരിൽ ഈ 14 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അധികൃതർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒക്ടോബർ 23നാണ് ഹൊദൈദയ്ക്ക് സമീപം യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ മിഷൻ അറിയിച്ചത്.
ചെങ്കടലിലെ യെമൻ തീരത്തുള്ള യുഖാർ ദ്വീപിന് സമീപം ഇന്ത്യൻ യാനത്തിന് നേരെ സൗദി സേന ആക്രമണം നടത്തിയതായി യെമൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂതി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വക്താവ് യഹ്യ സാരീ അവകാശപ്പെട്ടതായി ചില അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
യാനത്തിൽ 14 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇവരെ ഹൂതി സേനയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും സാരീ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയിൽ സൗദി അറേബ്യയും യെമനിലെ ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ഹൂതികൾ പ്രയോഗിച്ച മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും സൗദി അറേബ്യ തടഞ്ഞപ്പോൾ, സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. 2022ലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആപേക്ഷികമായ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകരുകയും വീണ്ടും വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
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ഈ പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയും ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിലെ പ്രധാന പാതയായ ചെങ്കടലിലെയും ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിലെയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും വർധിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കപ്പൽ പാതകളിലൊന്നായ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന ഏത് ചെറിയ സംഘർഷവും ആഗോള വ്യാപാരത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
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