ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികന് ദാരുണാന്ത്യം, നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്

കാർഗോയുമായി പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിന് തീപിടിക്കാനുണ്ടായ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 9, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം കാർഗോയുമായി പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിന് തീപിടിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരനായ നാവികൻ മരിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് 18 ഇന്ത്യൻ നാവികരുമായി സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിന് തീപിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. തീപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉരു പൂർണമായും കടലിൽ മുങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ദുബായിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അപകടകാരണം അവ്യക്തം
കാർഗോയുമായി പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിന് തീപിടിക്കാനുണ്ടായ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വലിയ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികർ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിനും അപ്രതീക്ഷിതമായി തീപിടിച്ചത് എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെ വലിയ ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖല കൂടിയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണോ അപകടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും ചരക്കുനീക്കത്തിനും നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപാര ലോകത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

രക്ഷകനായി കടന്നുപോയ കപ്പൽ
തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ അതുവഴി കടന്നുപോയ മറ്റൊരു വാണിജ്യ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരാണ് കടലിൽ വീണ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ അതിവേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നാല് ഇന്ത്യക്കാരെയും ദുബായിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ പരിചരണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വിശദമാക്കി. കൂടുതൽ നാവികർക്ക് പരിക്കുകളുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവർക്ക് എല്ലാവിധ മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ ഭരണകൂടവും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടപെടലുമായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നാവികരെ സന്ദർശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് പ്രതിനിധി സംഘം പരിക്കേറ്റവരെ നേരിൽ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതിന് പുറമെ മുങ്ങിയ ഉരുവിൻ്റെ ഉടമയുമായി കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ നാവികന് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ സംഭവമാണെന്നും, ഈ നിർഭാഗ്യകരമായ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 17 നാവികരെ സുരക്ഷിതരായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനും പൊള്ളലേറ്റവരുടെ ചികിത്സ തുടരാനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും കോൺസുലേറ്റിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കടലിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ
ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്രഗതാഗത മേഖലയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അടുത്തിടെയായി ചെങ്കടൽ, അറബിക്കടൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എന്നീ പശ്ചിമേഷ്യൻ സമുദ്രപാതകളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണികൾക്ക് പുറമെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും നിരന്തരം അവിടെനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എങ്കിലും തീപിടിത്തത്തിന് യഥാർഥ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

