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ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിൽ മലയാളി നാവികൻ്റെ മൃതദേഹം ജീര്‍ണിക്കുന്നു; 'ഇന്ത്യക്കാരനായാൽ ഇതാണോ ഗതി?' മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനും നാവിക യൂണിയനും ആരോപിക്കുമ്പോൾ, നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി.

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ഇന്ത്യൻ നാവികൻ നിശാന്ത് ഉയർത്തനാഥൻ (File Photo) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 3:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിൽ മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാവികൻ്റെ ഭൗതികശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഒമാൻ തീരത്തെ ദുഖ്ം പോർട്ടിന് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന എം ടി സെലസ്റ്റിയൽ എന്ന കപ്പലിലെ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറായ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി നിശാന്ത് ഉയിർത്തനാഥൻ (35) ജൂൺ 11-നാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് നാവികരുടെ സംഘടനയായ ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSUI) ആരോപിക്കുമ്പോൾ, 'ആരോഗ്യപരമായ സങ്കീർണതകൾ' മൂലമാണ് മരണമെന്ന് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

മരണപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മൃതദേഹം കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കാനോ നാട്ടിലെത്തിക്കാനോ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തോട് പ്രതികരിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്.

കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അയച്ച വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. മോദി ഭരണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാവുക എന്നാൽ ദുരവസ്ഥയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.

"വിദേശശക്തികൾ നമ്മുടെ പൗരന്മാരെ കൊല്ലുന്നു. നമ്മുടെ സർക്കാരാകട്ടെ ഒരു വേലക്കാരനെപ്പോലെ അവരുടെ ഉത്തരവുകൾ നിശബ്‌ദം അനുസരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ജീർണിക്കാൻ വിടുകയാണ്. ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ എത്രയും വേഗം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കൂ, ഇപ്പോൾത്തന്നെ." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സങ്കടക്കടൽ; പുറത്തുവന്നത് ഭയാനകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ

എംടി സെലസ്റ്റിയൽ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ നിശാന്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കറുത്ത ടാർപോളിൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയ നിലയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം അഴുകുന്നത് തടയാൻ ചുറ്റും തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

"ഇത് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഓഫീസറുടെ മൃതദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി, മൃതദേഹം ജീർണിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. കപ്പൽ കമ്പനിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ്," മറ്റ് ജീവനക്കാർ നിസ്സഹായരായി നോക്കിനിൽക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

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അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാവിക യൂണിയൻ

ജൂൺ 8-ന് രോഗബാധിതനായ നിശാന്തിന് കൃത്യസമയത്ത് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ കപ്പൽ ഉടമകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്‌ചയുണ്ടായതായി ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വെറും 10 ഒമാനി റിയാൽ (ഏകദേശം 2,473 രൂപ) നൽകിയാൽ ദുഖ്ം പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മെഡിക്കൽ വിസയും അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കലും സാധ്യമാകുമായിരുന്നിട്ടും കപ്പൽ അധികൃതർ അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്ന് യൂണിയൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

കൂടാതെ ദുഖ്ം പോർട്ടിലെ വൈഫൈ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ അധികൃതർ വിച്ഛേദിച്ചതായും ആരും തങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ലെന്നും നാവികർ പറയുന്നു. ആഗോള വ്യാപാരം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാവികരോട്, അവർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത യുദ്ധപ്രതിസന്ധികളുടെ പേരിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മൃതദേഹം അന്തസ്സോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നും യൂണിയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി

വിവാദം കടുത്തതോടെ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. മരണപ്പെട്ട നിശാന്ത് ഉയിർത്തനാഥൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും കപ്പലിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരുമായും ഒമാൻ അധികൃതരുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എംബസി വ്യക്തമാക്കി. ഭൗതികശരീരം എത്രയും വേഗം കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുമുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.

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INDIAN SAILOR DEATH
INDIAN SEAFARER DEATH
MT CELESTIAL
SEAFARERS
NISHANTH UIRTHANATHAN DEATH

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