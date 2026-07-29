യുക്രെയ്ൻ തീരത്ത് ആക്രമണം; ചരക്കുകപ്പലിൽ 13 ഇന്ത്യൻ നാവികർ കുടുങ്ങി, സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് എംബസി
കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ 'ഭയാനകവും ജീവന് ഭീഷണിയുമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന്' ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.
Published : July 29, 2026 at 5:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുക്രെയ്നിലെ ചോർണോമോർസ്ക് തുറമുഖത്തെ ചരക്കുകപ്പലിൽ 13 ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജീവനക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കരിങ്കടലിലെ യുക്രെനിയൻ തുറമുഖമായ ചോർണോമോർസ്കിൽ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഒരു കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്യുഐ) അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വിവരം പങ്കുവച്ചു.
കരിങ്കടൽ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും യുക്രൈൻ സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ആശങ്ക അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എംവി എഎംഐആർ1 (MV AMIR1) എന്ന കപ്പലിലുള്ള ക്രൂ അംഗങ്ങൾ ഭയാനകവും ജീവന് ഭീഷണിയുമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് എഫ്എസ്യുഐ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ വിവരം പങ്കുവച്ചു.
Urgent Appeal | M.V. AMIR1— FSUI (@FSUIINDIA) July 28, 2026
M.V. AMIR1, currently at Ukrainian port Chornomorsk with 15 crew on board, including 13 Indian seafarers, is trapped in a terrible and life-threatening situation.
Repeated drone and missile attacks are being attempted in the immediate vicinity of the… pic.twitter.com/tIIwuC9Mdk
ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളോടും കപ്പൽ ഉടമകളോടും ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിനോടും അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും എത്രയും വേഗം സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും അടിയന്തിരമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. കപ്പലിന് തൊട്ടടുത്ത് വൻതോതിൽ പുക ഉയരുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് നിമിഷവും കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഈ ഭയത്തിലാണ് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഓരോ നിമിഷവും കഴിയുന്നത്.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. കരിങ്കടലിൽ ചരക്ക് കപ്പലായ എംവി എജിഎൻ റാഗ്നറിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കാണാതായ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ യുക്രെയ്നിയൻ അധികൃതരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 13 ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കാണാതായ മറ്റൊരു സംഭവം.
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യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം സമുദ്ര കപ്പൽ പാതകളിലേയ്ക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, കരിങ്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കപ്പലുകളിലെ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കരിങ്കടൽ മേഖലയിൽ ജോലി എടുക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നാവികരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ യുക്രെയ്നിനും റഷ്യയ്ക്കും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂലൈ 19 ന് ഒഡെസ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചരക്ക് കപ്പലായ എംവി ഗോൾഡൻ ലിയോ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു, തുടർന്ന് നാല് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. സംഘർഷ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കുന്നതായും എഫ്എസ്യുഐ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും യുക്രെയ്ൻ അംബാസഡർ ഒലെക്സാണ്ടർ പോളിഷ്ചുകിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ആശങ്കകൾ യുക്രെയ്ൻ അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ അംബാസഡറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും നിരപരാധികളായ സിവിലിയൻ നാവികരുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരം നടപടികൾ അസ്വീകാര്യമാണെന്നും അവ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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