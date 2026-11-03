ഒമാന് തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന് നാവികന് കൊല്ലപ്പെട്ടു, അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള ചരക്ക് കപ്പലായ എംഎസ്വി അൽ ജുസുഫിക്ക് നേരെ ഒമാൻ തീരത്ത് വച്ചുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് നാവികന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Published : November 3, 2026 at 1:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അശാന്തിക്കിടയിൽ ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള ചരക്ക് കപ്പലായ എംഎസ്വി അൽ ജുസുഫിക്ക് നേരെ ഒമാൻ തീരത്ത് വച്ചുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ഒരു വ്യോമവസ്തു കപ്പലിൽ വന്നു പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗന്ധർ നഹീം അജിജ് എന്ന ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ നാവികനാണ് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് മരണമടഞ്ഞതെന്ന് മന്ത്രി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. കപ്പലിൽ ആകെ 14 ഇന്ത്യൻ നാവികരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 13 പേരെ ഒമാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിജയകരമായി കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരു നാവികൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല, ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ അഗാധ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 2, the Indian MSV AL JUSUFI, carrying 14 Indian seafarers, was struck by an unidentified aerial object while navigating near the coast of Oman. While 13 crew members safely evacuated and were rescued by the Omani Coast Guard, I am deeply saddened to report that one of our seafarers, Gandhar Nahim Ajij from Gujarat, tragically succumbed to his injuries. My heartfelt condolences go out to his family and loved ones during this hour of immense grief. The Ministry and Indian Embassy in Oman are in contact with local authorities to ensure immediate assistance for the 13 survivors and facilitate the swift repatriation of both the surviving crew and mortal remains of our deceased seafarer.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 3, 2026
മരിച്ച നാവികൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിച്ച മന്ത്രി, രക്ഷപ്പെട്ട 13 പേർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രക്ഷപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെയും മരിച്ച നാവികൻ്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയവും ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.
കപ്പലിനെ ആക്രമിച്ചത് ആരാണെന്നോ, ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വെടിക്കോപ്പുകൾ എന്താണെന്നോ വ്യക്തമല്ല. കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ സംഭവം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഊർജ്ജക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഗൾഫ് സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് തുടർച്ചയായ അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇത് അടിവരയിടുന്നു.
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വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഗൾഫ് സമുദ്രത്തിൽ ഷിപ്പിങ് കപ്പലുകൾക്കും ടാങ്കറുകൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 22 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൽ വളരെയധികം ആശങ്കയുണ്ട്. സംഘർഷത്തിൽ 14 നാവികർ ഉൾപ്പെടെ 22 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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