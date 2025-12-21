ക്രിസ്മസിന് റെയില്വേയുടെ "ഷോക്ക്"; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടി
പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളിൽ ഒരു പൈസയും മെയിൽ/എക്സ്പ്രസ് നോൺ എസി, എസി കോച്ചുകളിലെ യാത്രകൾക്കാകും വർധന. 215 കിലോ മീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് നിരക്കിൽ വർധന വരുത്തിയിട്ടില്ല.
Published : December 21, 2025 at 1:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ക്രിസ്മസ് സീസണായതോടെ യാത്രാ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ. 2025 ഡിസംബർ 26 മുതൽ പുതുക്കിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിലവിൽ വരും. റയിൽവെയുടെ അധിക വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. 600 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാന വർധനയാണ് റെയിൽവേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 215 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള യാത്രക്കാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനയുണ്ടാവുകയെന്ന് റെയിൽവെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളിൽ ഒരു പൈസയും മെയിൽ/എക്സ്പ്രസ് നോൺ എസി, എസി കോച്ചുകളിലെ യാത്രകൾക്ക് കിലോ മീറ്ററിന് രണ്ട് പൈസയുമാകും വർധന. 215 കിലോ മീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വർധന വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ വ്യക്തമാക്കി. നോൺ എസി കോച്ചിൽ 500 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ 10 രൂപ അധികമായി നൽകണം. മധ്യ-താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സബർബൻ, സീസൺ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നടത്തിപ്പ് ചെലവ് വർധിച്ചതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ് കൂട്ടുന്നതെന്ന് റെയിൽവെ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2018ന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പൂർണമായും പൂർത്തിയായതായും റെയിൽവ അറിയിച്ചു.
റെയിൽവെയുടെ മാനവശേഷി ചെലവ് 1,15,000 കോടി രൂപയായും പെൻഷൻ ചെലവ് 60,000 കോടി രൂപയായും വർധിച്ചതായി റെയിൽവെ പറയുന്നു. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെ ചെലവ് 2,63,000 കോടി രൂപയായും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെലവ് വർധനവ് നികത്താൻ, കാർഗോ ലോഡിങ്, യാത്രാ നിരക്ക് വർധനവ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി റെയിൽവെ അറിയിച്ചു.
റെയിൽവെ വില വർധനവിൻ്റെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ
|വിഭാഗം
|നിരക്കിലെ മാറ്റം
|സബർബൻ ട്രെയിനും പ്രതിമാസ സീസൺ ടിക്കറ്റും
|മാറ്റമില്ല
|215 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഓർഡിനറി ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ്
|മാറ്റമില്ല
|215 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഓർഡിനറി ക്ലാസ് (കി.മി)
|1 പൈസ
|മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് നോൺ എസി ക്ലാസ് (കി.മി)
|2 പൈസ
|മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് എസി ക്ലാസ് (കി.മി)
|2 പൈസ
|എസി അല്ലാത്ത 500 കിലോമീറ്റർ യാത്ര
|10 രൂപ
അതേസമയം നേരത്തെ, ജൂലൈയിൽ റെയിൽവെ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലെ എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത ക്ലാസുകളിലെ നിരക്ക് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പൈസയും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ക്ലാസുകളിലെ യാത്രാ നിരക്ക് കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പൈസയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.
അതിനുമുമ്പ്, 2020 ജനുവരി ഒന്നിന് ട്രെയിൻ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2020ൽ, ഓർഡിനറി, മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് നിരക്ക് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പൈസയും വർധിപ്പിച്ചു. സ്ലീപ്പർ ക്ലാസുകളിലെയും എല്ലാ എസി ക്ലാസുകളിലെയും നിരക്കുകൾ യഥാക്രമം കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പൈസ, നാല് പൈസ, കിലോമീറ്ററിന് നാല് പൈസ എന്നിങ്ങനെയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.
