രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ മിണ്ടാതിരുന്നോണം എന്നല്ല; പിടിച്ച് അകത്തിടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയും വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌ത ഒന്നാണ് പൊതു ഗതാഗതങ്ങളിലെ മദ്യപിച്ചുള്ള യാത്ര.

RAILWAY LIQUOR POLICY ALCOHOL INDIAN RAILWAY train journey rules
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
ർക്കലയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച വാർത്ത കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്‌തതാണ്. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊതുസ്ഥലത്തും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതു ഗതാഗതങ്ങളിലും എല്ലാം ആളുകള്‍ മദ്യപിച്ചെത്തുന്നതും ചർച്ചയായി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

എന്നാൽ ''രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ മിണ്ടാതിരുന്നോണം. മദ്യപിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ബസിൽ കയറ്റാതിരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല'' എന്നായിരുന്നു ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസില്‍ മദ്യപിച്ച് കയറി അഭ്യാസം കാണിച്ചാല്‍ അത്തരക്കാരെ അടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിക്കണമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന് ജീവനക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതായത് മദ്യപിച്ചാൽ പൊതുഗതാഗതമായ കെഎസ്‌ആർടിസിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് നിയമപരമായി തടസമില്ല എന്ന് അർഥം. എന്നാൽ പൊതു സ്ഥലത്തുള്ള മദ്യപാനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ വിമാനങ്ങളിലും മദ്യ സൽക്കാരം നടത്താറുണ്ട്. മദ്യപിച്ച് വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെയും വിമാനങ്ങളിൽ നൽകുന്നതല്ലാതെ സ്വമേധയായുള്ള മദ്യപാനം അനുവദനീയമല്ല.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെയുടെ മദ്യനിയമങ്ങള്‍. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെയുടെ മദ്യനിയമങ്ങള്‍ മറ്റെല്ലാത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ട്രെയിനുകളില്‍ മദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രെയിന്‍ യാത്രയില്‍ മദ്യം കഴിക്കുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷാഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുക മാത്രമല്ല, മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റെയില്‍വെ പറയുന്നത്. ട്രെയിനില്‍ മദ്യപിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും. മദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതായി അറിവ് ലഭിച്ചാല്‍ 5000 മുതല്‍ 25000 രൂപവരെ പിഴ ചുമത്താമെന്നും നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ട്രെയിന്‍ യാത്രയില്‍ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. മദ്യനിരോധനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബിഹാര്‍, ഗുജറാത്ത്, നാഗാലാന്‍ഡ്, മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടച്ച കുപ്പിയില്‍പോലും മദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പിഴയും തടവും നേരിടേണ്ടിവരും. ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മദ്യപിക്കുന്നത് എല്ലാ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

Also Read: വരുന്നു 'ദൃഷ്‌ടി'; ഇനി സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണത്തിന് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത നിരീക്ഷണ സംവിധാനവുമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ

