ബിഹാര് രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്; 72 മണിക്കൂര് നേരത്തേക്ക് ഇന്ത്യ നേപ്പാള് അതിര്ത്തി അടച്ചു, ഡല്ഹിയില് നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് 37 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്
ബിഹാറിലെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി 72 മണിക്കൂര് നേരത്തേക്ക് അരാറിയ ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യ-നേപ്പാള് അതിര്ത്തി അടച്ചു.
Published : November 9, 2025 at 3:46 PM IST
അരാറിയ: ബിഹാറിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്തോ-നേപ്പാള് അതിര്ത്തിയായ ജോഗ്ബാനി 72 മണിക്കൂര് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു.ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറ് മുതല് നവംബര് പതിനൊന്ന് വരെ ഇത് വഴി ജനങ്ങള്ക്ക് സഞ്ചാര വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള മുന്കരുതലായാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി.
आजआगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के दृष्टिगत, विभिन्न थानों द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के साथ संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, तथा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया।@BiharPolice #BiharHomeDept #HainTaiyaarHum pic.twitter.com/pkmnHvEeJz— Araria police (@ArariaP) November 8, 2025
അരാറിയ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്ര് അനില് കുമാറാണ് ഇന്തോ നേപ്പാള് അതിര്ത്തി അടച്ച വിവരം അറിയിച്ചത്. സാധാരണ വാഹനങ്ങളും കടത്തി വിടില്ല. എന്നാല് അവശ്യ വാഹന സര്വീസുകളായ ആംബുലന്സ്, അഗ്നിശമന ട്രക്കുകള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇത് വഴി കടന്ന് പോകാം. എന്നാല് ഇവയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഉത്തരവിന്റെ പകര്പ്പ് സശസ്ത്ര സീമാബെലിന്റെ 52,56,45 ബറ്റാലിയനുകള്ക്കും പൊലീസിനും കസ്റ്റംസിനും അയച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ ബിരാത് നഗര് അതിര്ത്തിയും അടച്ചതായി നേപ്പാളിലെ മൊറാങ് ജില്ലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സിഡിഒ സരോജ കൊയ്രാള അറിയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജില്ലാഭരണകൂടങ്ങള് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അനധികൃത നുഴഞ്ഞു കയറ്റം, വോട്ടെടുപ്പില് ബാഹ്യ ഇടപെടല് തുടങ്ങിയവ തടയാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി പൂര്ണ സഹകരണം നേപ്പാള് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
നേരത്തെ രണ്ട് സംയുക്ത യോഗങ്ങള് ചേര്ന്നു
അതേസമയം അതിര്ത്തി അടയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നില്ല. ഇന്തോ-നേപ്പാള് അതിര്ത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് സുപ്രധാന യോഗങ്ങള് നേരത്തെ ചേര്ന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അതിര്ത്തി അടയ്ക്കാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര് ധാരണയായി. പൂര്ണിയ ഡിവിഷണല് കമ്മീഷണറെയും ഡിഐജിയെയും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ബൂത്ത് പിടിത്തം, കള്ളവോട്ട്, ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ ഇടപെടല് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാന് അതിര്ത്തി അടച്ചതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ജില്ലാഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശ്വാസം. സശസ്ത്രസീമാബെല്, നേപ്പാള് പൊലീസ് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നടപടികള് രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് കൂടുതല് സമാധാനപരവും സത്യസന്ധവും ആക്കുമെന്നും അധികൃതര് കരുതുന്നു.
ഇതിനിടെ ബിഹാറിലെ രണ്ടാംഘട്ട പോളിങില് പങ്കെടുക്കാന് വന്തോതില് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള് തിരിച്ച് വരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് 37 ട്രെയിനുകള് സര്വീസ് നടത്താന് ഉത്തര റെയില്വേ അധികൃതര് തീരുമാനിച്ചു. യാത്രക്കാര്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന തീരുമാനമാണിത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് യാത്രികരുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉത്തര റെയില്വേ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് ഓഫീസര് ഹിമാംശു ശേഖര് ഉപാധ്യയ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള് ഏര്പ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂഡല്ഹി, ആനന്ദ് വിഹാര് ടെര്മിനല്,ഡല്ഹി സരായി റോഹില്ല, സബജി മണ്ഡി, ഡല്ഹി ജംഗ്ഷന് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളില് നിന്നാകും ട്രെയിന് പുറപ്പെടുക. പട്ന, ദര്ഭംഗ, സമസ്തിപൂര്, സഹര്സ, കാത്തിഹാര്, ഭഗല്പൂര്, ജയനഗര്,ഛപ്ര, ജോഗ്ബാനി തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കാണ് ഈട്രെയിനുകള് എത്തുക.
റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളില് അധിക ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കാണ്പൂര്, പ്രയാഗ്രാജ്, വാരണസി, ഗോരഖ്പൂര്, ബസ്തി, ദിയോറിയ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകള് വഴിയാകും ട്രെയിന് കടന്ന് പോകുക. ഇത് ഉത്തര്പ്രദേശിലെയും യാത്രികര്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകും.