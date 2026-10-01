'അവൻ യഥാർഥ ഹീറോ'; ഫ്ലൈദുബായ് വിമാന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിന് ലോകത്തിൻ്റെ സല്യൂട്ട്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകനേതാക്കൾ സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തി
Published : October 1, 2026 at 9:18 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആകാശമധ്യേ വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹപൈലറ്റിനെ ജീവൻ പണയംവച്ചും നേരിട്ട് നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്. ദുബായിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലാണ് ലോകത്തെ നടുക്കിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. ചോരയിൽ കുളിച്ചിട്ടും കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നുനൽകി യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഹീറോയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകനേതാക്കൾ സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തി. സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധൈര്യം അപാരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. പൈലറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തിക്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Captain Smit Machchhar is a HERO.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.
His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.
India is proud of…
ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് എംബസി
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ജിദ്ദയിലെ കോൺസുലേറ്റും പൈലറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു. കുടുംബവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
യഥാർഥ ഹീറോയെന്ന് നെതന്യാഹുവും ട്രംപും
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെ യഥാർഥ ഹീറോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. കുത്തേറ്റു വീണിട്ടും അക്രമിയെ ചെറുത്തുതോൽപിച്ച അദ്ദേഹം 174 പേരുടെ ജീവനാണ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിനിടെ കോക്പിറ്റിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറിയ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് മറ്റൊരു ജീവനക്കാരൻ കോക്പിറ്റിലെത്തി വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നെതന്യാഹു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കോക്പിറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച യാത്രക്കാരനെ അദ്ദേഹം നേരിൽ കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പൈലറ്റിനെയും യാത്രക്കാരെയും പ്രശംസിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ കാണിച്ച മനസാന്നിധ്യം വലുതാണെന്ന് ട്രംപ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസറ്റിൻ്റെ സ്പീക്കർ അമീർ ഒഹാനയും പൈലറ്റിൻ്റെ ധീരതയെ വാഴ്ത്തി. ഭയാനകമായ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച അസാമാന്യ ധൈര്യത്തെ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർഥനയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനം താഴേക്ക് പതിച്ചത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ
ദുബായിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിലാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. 27 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 174 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 34,000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്ന വിമാനം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയംകൊണ്ട് 17,000 അടി താഴേക്ക് പതിച്ചതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് ഡാറ്റകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിമാനത്തിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായെന്നും തബൂക്കിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കിയെന്നും ഫ്ലൈദുബായ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും കമ്പനി അഭ്യർഥിച്ചു.
ഒമാൻ പൗരനായ സഹപൈലറ്റാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ഇയാളെ സൗദി അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പരിക്കേറ്റ പൈലറ്റിനെയും സഹപൈലറ്റിനെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി തബൂക്ക് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ രക്ഷാവിമാനം അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യ അനുമതി നൽകിയില്ല. പിന്നീട് ഫ്ലൈദുബായിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ ടെൽ അവീവിൽ എത്തിച്ചത്.
വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചത്
വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിച്ച് കിടക്കുന്ന പൈലറ്റിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. കോക്പിറ്റിൽനിന്ന് വലിയ നിലവിളികൾ കേട്ടതായി യാത്രക്കാരനായ സ്വീക മാനെസ് പറഞ്ഞു. മൂന്നോ അഞ്ചോ പേർ ചേർന്നാണ് കോക്പിറ്റിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയായ ദാലിയ ഷ്പീഗൽ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാത്ത രണ്ട് പൈലറ്റുമാരാണ് പിന്നീട് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് യാത്രക്കാരനായ ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു. വിമാനം താഴേക്ക് പതിച്ച ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണത്തെയാണ് ഓർമിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാഠ്മണ്ഡുവിൽനിന്ന് ദുബായ് വഴി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന തൻ്റെ അമ്മ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായി ഹാരെറ്റ്സ് പത്രത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ നോവ ഷ്പീഗൽ ബിബിസിയോട് പറഞ്ഞു. വിമാനം വായുവിൽ കുതിച്ചുചാടുകയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപകടം മണത്തതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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ഇതൊരു ജിഹാദി ഭീകരാക്രമണ ശ്രമമായിരുന്നെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് ആരോപിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വിദേശത്തെ ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യെയർ ലാപിഡ് വ്യക്തമാക്കി.
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