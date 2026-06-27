കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര:കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കുടുങ്ങിയ 52 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കായി സഹായം അഭ്യര്ഥിച്ച് സുപ്രിയ സുലെ
പുനരാരംഭിച്ച കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്രയ്ക്കിടെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കുടുങ്ങിയത് 52 ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോടും എംബസികളോടും ഇടപെടാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച് സുലെ.
By ANI
Published : June 27, 2026 at 1:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്രയ്ക്കിടെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യന് തീർഥാടകർക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എംപി സുപ്രിയ സുലെ. 52 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി എത്രയും പെട്ടന്ന് അധികാരികള് ഏകോപിത നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി, ചൈനയിലെ ബീജിങിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവരോട് ഈ വിഷയം ദയയോടെ പരിശോധിക്കണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സുലെ സ്ഥിതിഗതികൾ എടുത്തുകാണിച്ച് കൊണ്ട് അധികാരികളുടെ ഏകോപിത നടപടിക്ക് അഭ്യര്ഥന നടത്തിയത്.
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"കൈലാസ മാനസരോവറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 52 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ നിലവിൽ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമാണ്. സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു" സുലെ എക്സില് കുറിച്ചു.
കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര 2026
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷമായി നിര്ത്തിവച്ചിരുന്ന കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര 2026 ജൂൺ 20 നാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്. തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് നാഥു ലാ പാസിൽ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലൂടെ ചൈനയിലേക്ക് കടന്നു. സിക്കിം ഗവർണർ ഓം പ്രകാശ് മാത്തൂർ ബാച്ചിന്റെ യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ടൂറിസം മന്ത്രി ഷെറിങ് തെൻഡുപ്പ് ബൂട്ടിയയുടെയും സിക്കിം ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ (എസ്ടിഡിസി) ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരുന്നെ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചതില് ഓം പ്രകാശ് മാത്തൂർ പരിപാടിയില് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്നത്തെ ആദ്യ ബാച്ചിനെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം സ്ഥിതിഗതികളിലെ പുരോഗതി ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചു.
യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചതില് സിക്കിം ടൂറിസം മന്ത്രി ടി ടി ഭൂട്ടിയയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "നേരത്തെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അവർ മനസിലാക്കുകയും സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു, തീർഥാടനത്തിനായി ഇത്രയും മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തതിന് അവരോടും ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു"ടി ഭൂട്ടിയ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളെപ്പോലെ ഈ വർഷം കുറഞ്ഞത് പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളെങ്കിലും യാത്ര ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സിക്കിമിലെ ടൂറിസത്തിന് ഗണ്യമായ മൂല്യം നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ്/സെപ്റ്റംബർ വരെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ലിപുലേഖ് പാസ് (ഉത്തരാഖണ്ഡ്), നാഥു ലാ പാസ് (സിക്കിം) എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാതകള്.
കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര (കെഎംവൈ) അതിൻ്റെ മതപരമായ മൂല്യത്തിനും സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ്. എല്ലാ വർഷവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് നടത്തുന്നു. ശിവൻ്റെ വാസസ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത് ജൈനർക്കും ബുദ്ധമതക്കാർക്കും മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കൈലാസ-മാനസരോവറിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുകൾ കൈവശമുള്ള യോഗ്യരായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് കെഎംവൈ തുറന്നിരിക്കുന്നു.
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