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'പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിനുള്ള രേഖയല്ല, വെറുമൊരു യാത്രാ രേഖ മാത്രം'; രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തത വരുത്തി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ലെന്നും പൗരന്മാരുടെ വിദേശയാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള യാത്രാ രേഖ മാത്രമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

Passports Act 1967 Election Commission electoral rolls Indian passport citizenship Randhir Jaiswal statement
Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 8:32 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖയല്ലെന്നും, മറിച്ച് പൗരന്മാരുടെ വിദേശയാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന ഒരു യാത്രാ രേഖ മാത്രമാണെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വ രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന ചർച്ചകൾ രാജ്യത്ത് ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം പുറത്തുവരുന്നത്.

1967-ലെ പാസ്‌പോർട്ട് നിയമം ഉദ്ധരിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

നിലവിലെ വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയത്. 1967-ലെ പാസ്‌പോർട്ട് നിയമപ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന രേഖ മാത്രമാണ് പാസ്‌പോർട്ട്. കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയും കടുത്ത പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷവുമാണ് ഇത് അനുവദിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പാസ്‌പോർട്ട് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച പശ്ചാത്തലം

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 24-ന് നടന്ന 'പാസ്‌പോർട്ട് സേവാ ദിവസ്' യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വ രേഖയല്ലെന്ന പരാമർശം ആദ്യമായി നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രത്യേക വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ (SIR) പ്രക്രിയയിൽ, പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി പത്രം മാത്രമാണിതെന്നും പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശമുള്ളയാൾ അവിടുത്തെ പൗരനല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നു. വിയോജിപ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പൗരത്വ അവകാശങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം വാദങ്ങളിലൂടെ അടിത്തറയിടുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ 1967-ലെ പാസ്‌പോർട്ട് നിയമവും 1980-ലെ പാസ്‌പോർട്ട് ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിതരണമെന്നും ഇതാണ് നിയമപരമായ വസ്‌തുതയെന്നുമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.

പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വ രേഖയല്ലെന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ വിശദീകരണം രാജ്യത്ത് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. പാസ്‌പോർട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ ഇത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ വാദം. എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം ആളുകൾക്ക് പാസ്‌പോർട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, പൗരത്വ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് ഈ വിവാദം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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TAGGED:

PASSPORTS ACT 1967
ELECTION COMMISSION ELECTORAL ROLLS
INDIAN PASSPORT CITIZENSHIP
RANDHIR JAISWAL STATEMENT
INDIAN PASSPORT CITIZENSHIP

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