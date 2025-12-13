പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിന്റെ 24-ാം ആണ്ട്; വീരന്മാരെ ഓർത്ത് രാജ്യം, സ്മൃതി മണ്ഡപങ്ങളില് പുഷ്പാർച്ചന
വീരമൃത്യു വരിച്ചവരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപങ്ങളില് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും എംപിമാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും.
Published : December 13, 2025 at 2:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമകളില് രാജ്യം. വീരമൃത്യു വരിച്ചവർക്ക് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും. പഴയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് വച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
ആക്രമണത്തിൻ്റെ 24-ാം വാർഷികമായ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 13) സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേദിയിൽ സമ്മാൻ ഗാർഡ് അർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു നിമിഷം മൗനമാചരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി, ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വദ്ര, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ കിരൺ റിജിജു, ജിതേന്ദ്ര സിങ്, അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവർക്ക് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തു.
2001 ഡിസംബർ 13 ഉച്ചക്കായിരുന്നു രാജ്യം നടുങ്ങിയ പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വ്യാജ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച അംബാസഡർ കാറിലെത്തിയ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ലഷ്കർ ഇ ത്വയിബ എന്നീ സംഘടനകളിലെ ഭീകരരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാർ തടയുകയും അതിനു പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭീകര സംഘം വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഭീകരസംഘം പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കും മുൻപ് സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുള്ളവർ അഞ്ച് പേരെയും വെടിവച്ച് കൊന്നു.
പാർലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഭീകരരുടെ ആക്രമണം. എൽ.കെ അദ്വാനിയടക്കം നൂറിലധികം എംപിമാരും ഈ സമയം പാർലമെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ആറ് പേർ ഡൽഹി പൊലീസിൽ നിന്നുള്ളവരും രണ്ട് പേർ പാർലമെൻ്റ് സുരക്ഷാ സർവീസിൽ ഉള്ളവരുമായിരുന്നു.
ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളിയും ഒരു ടിവി ജേണലിസ്റ്റും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അരമണിക്കൂർ നീണ്ട വെടിവെയ്പ്പിനൊടുവിൽ ഭീകരർ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരാണ് മരിച്ചത്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആക്രമണം നടത്തിയ അഞ്ച് ഭീകരരും പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും ജമ്മു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് നേതാവുമായ അഫ്സൽ ഗുരു, ഷൗക്കത്ത് ഹുസൈൻ, ഇയാളുടെ ഭാര്യ അഫ്സാൻ ഗുരു, എസ്എആർ ജിലാനി എന്നിവർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റി.
