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നാവികസേനയുടെ യുഎവി തകര്‍ന്നു വീണു; അപകടം ആളൊഴിഞ്ഞയിടത്ത്

സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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Photo from Porbandar. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 10:36 AM IST

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ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്തിലെ പോര്‍ബന്തറില്‍ നാവികസേനയുടെ യുഎവി (Unmanned Aerial Vehicle) തകര്‍ന്നു വീണു. സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്കായി നാവികസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡ്രോൺ വിമാനമായ ഹെർമിസ്-900 സ്റ്റാർലൈനറാണ് തകര്‍ന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

യുഎവി തകര്‍ന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ധരംപൂരിലെ ജനത്തിരക്കില്ലാത്ത മേഖലയിലാണ് അപകടം. അതുകൊണ്ട് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. പരിശീലന പറക്കലിനിടെയാണ് സംഭവം. യുഎവി നിലംപതിച്ചതിന് പിന്നാലെ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ധരംപൂര്‍ പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ യുഎവിയുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തി. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവം ധരംപൂര്‍ നിവാസികളില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി.

'നാവിക സേനയുടെ ആളില്ലാ വിമാനം പോര്‍ബന്തര്‍ വ്യോമതാവളത്തിന് സമീപം തകര്‍ന്നുവെന്ന്' നാവിക സേന വക്താവ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. 'സംഭവത്തില്‍ ആളപായമോ നാശനഷ്‌ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപകട കാരണം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും' അദ്ദേഹം കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

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INDIAN NAVY UAV CRASHES
UAV CRASH IN PORBANDAR
GUJARAT UAV ACCIDENT
INDIAN NAVY
INDIAN NAVY UAV CRASHES

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