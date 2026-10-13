ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കരുത്ത് കൂട്ടാൻ 'സമർത്ഥക്'; ആദ്യ തദ്ദേശീയ മൾട്ടി-പർപ്പസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ 16-ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യും
പ്രധാനമായും സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തിനും പട്രോളിംഗിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, വിപുലമായ ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ നിർവഹിക്കാൻ സമർത്ഥക്കിന് സാധിക്കും
Published : October 13, 2026 at 5:45 PM IST
എറണാകുളം: തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനരംഗത്ത് ഭാരതം മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ആദ്യ മൾട്ടി- പർപ്പസ് വെസ്സൽ ആയ 'സമർത്ഥക്' ഒക്ടോബർ 16-ന് കർണാടകയിലെ കാർവാർ നാവിക താവളത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രസുരക്ഷാ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമായാണ് ഈ നാവികക്കപ്പലിൻ്റെ വരവ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' ആശയത്തിന് കരുത്തേകി പ്രമുഖ പ്രതിരോധ നിർമാണ കമ്പനിയായ എൽ ആൻഡ് ടി (L&T) ആണ് ഈ അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കപ്പൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാവികസേനയ്ക്കായി നിർമിക്കുന്ന നാല് മൾട്ടി- പർപ്പസ് കപ്പലുകളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തേതാണ് 'സമർത്ഥക്'. സൈനിക തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി കപ്പലായിരിക്കും ഇത്.
ഒരേസമയം ഒട്ടേറെ ദൗത്യങ്ങൾ
പ്രധാനമായും സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തിനും പട്രോളിംഗിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, വിപുലമായ ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ നിർവഹിക്കാൻ സമർത്ഥക്കിന് സാധിക്കും. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ നേരിടാനുള്ള ലഘു തീവ്രതയുള്ള സമുദ്ര പോരാട്ടങ്ങൾ, ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നീ നിലകളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ, ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വയം നിയന്ത്രിത സിസ്റ്റങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മദർഷിപ്പ് ആയും, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാനുഷിക സഹായവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും എത്തിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണമായും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം.
അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിക്കപ്പലായി തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശേഷിയും കടലിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സൽവേജ് പ്രവർത്തനങ്ങളും സുഗമമായി നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയുടെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സെൻസറുകൾ, അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോംബാറ്റ് സ്യൂട്ടാണ് കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചിഹ്നവും ആപ്തവാക്യവും
തിരമാലകളിൽ നിന്ന് ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഉയർന്നുവരുന്ന ആനയുടെ ചിത്രമാണ് സമർത്ഥക്കിൻ്റെ ക്രെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശക്തി, ബുദ്ധി, ചടുലത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. വിജയാർത്ഥം ഏകനിഷ്ഠത അഥവാ വിജയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് കപ്പലിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം. ആത്മനിർഭര ഭാരതം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രയാണത്തിൽ സമർത്ഥക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ നാവികസേനയുടെ നിരീക്ഷണ- സുരക്ഷാ ശേഷിയെ ശക്തമാക്കും.
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