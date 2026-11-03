സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മിന്നല് ഓപ്പറേഷൻ; ഇറാനിയൻ കപ്പൽ മോചിപ്പിച്ചു, 20 ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതർ!
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സൊമാലിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുനിന്നും സായുധരായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘം അസീനി എന്ന കപ്പൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഒരു 'മദർ ഷിപ്പ്' ആയി ഈ കപ്പലിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മിന്നൽ ഇടപെടൽ.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 8:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ വീണ്ടും കരുത്ത് തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന. സൊമാലിയൻ തീരത്ത് സായുധരായ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 'അസീനി' എന്ന മത്സ്യബന്ധന കപ്പലിനെ 48 മണിക്കൂർ നീണ്ട അതിസാഹസികമായ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ നാവികസേന വിജയകരമായി മോചിപ്പിച്ചു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ജീവനക്കാരെയും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സൊമാലിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുനിന്നും സായുധരായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘം അസീനി എന്ന കപ്പൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മേഖലയിലെ മറ്റ് ചരക്കുകപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു 'മദർ ഷിപ്പ്' ആയി ഈ കപ്പലിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മിന്നൽ ഇടപെടൽ. അറബിക്കടലിൽ മുംബൈ തീരത്തുനിന്നും ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്ററിലധികം അകലെ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഐ.എൻ.എസ് കൊൽക്കത്ത എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിസാഹസികമായ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് നാവികസേനയെയും വ്യോമസേനയെയും ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.
വ്യോമസേനയും നാവികസേനയും ഒന്നിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ'
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന തങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലും മറൈൻ നിരീക്ഷണ വിമാനവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കൊള്ളക്കാരുടെ കപ്പൽ കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കപ്പൽ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് നാവികസേന നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (IAF) സി-17 (C-17) വിമാനത്തിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് കൃത്യതയോടെ പാരച്യൂട്ട് വഴി ഇറങ്ങിയ നാവികസേനയുടെ കമാൻഡോകൾ കൊള്ളക്കാർക്ക് മേൽ പൂർണ നിയന്ത്രണം നേടി. നടുക്കടലിൽ വെച്ച് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കപ്പലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ കമാൻഡോകൾ കൊള്ളക്കാരെ പൂർണമായും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. വെടിയുതിർക്കാതെ തന്നെ കൊള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ അതിജീവിച്ച് കപ്പലും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കമാൻഡോകൾക്ക് സാധിച്ചു.
'ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ'; അഭിമാനമായി ഇന്ത്യ
"ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തന സജ്ജതയുടെയും വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനത്തിൻ്റെയും തെളിവാണ് ഈ വിജയം. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും," എന്ന് നാവികസേന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
എങ്ങനെയാണ് കപ്പൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്?
ഒക്ടോബർ 29-നാണ് സൊമാലിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള 'ബന്ദർ ബെയ്ല', 'ഹാഫൂൺ' എന്നീ തീരദേശ നഗരങ്ങൾക്ക് മധ്യേയുള്ള ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് 'അസീനി' എന്ന ഇറാനിയൻ കപ്പൽ കൊള്ളക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നത്. ആധുനിക സായുധ ആയുധങ്ങളുമായി മറ്റൊരു ബോട്ടിലെത്തിയ സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു സംഘം അസീനി കപ്പലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ഇറാനിയൻ ജീവനക്കാരെയും ഇവർ തോക്കിൻമുനയിൽ ബന്ദികളാക്കി. തുടർന്ന് വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുകപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാൻ താവളമാക്കാവുന്ന ഒരു 'മദർ ഷിപ്പ്' ആയി ഈ മത്സ്യബന്ധന കപ്പലിനെ മാറ്റാനായിരുന്നു കൊള്ളക്കാരുടെ നീക്കം. ഇതിനിടെയാണ് മിന്നല് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം.
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