'ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു... കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന നാവികരെ തിരികെ എത്തിക്കും'; യാത്രാ കപ്പൽ ഒരുക്കി നാവികസേന
ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ നാവികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇറാനിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക നീക്കം.
Published : March 18, 2026 at 5:54 PM IST
മുംബൈ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കായി യാത്രാ കപ്പലുകൾ സജ്ജമാക്കി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന. ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ നാവികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇറാനിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക നീക്കം.
ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്യുഐ) ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നാവികരുടെ അവകാശങ്ങൾ, സുരക്ഷ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഇത്. ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നിർണായക നീക്കം.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളിൽ വിദേശ കപ്പലുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും എഫ്എസ്യുഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് യാദവ് പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ അധികൃതർ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും സിഗ്നൽ ജാമറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം തടസപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
''ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികരുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും ഈ ജാമറുകൾ തടസപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശങ്ങളോ ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ശബ്ദം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. കുടുംബങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരാണ്'' മനോജ് യാദവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വിവരങ്ങൾ പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുകയാണ് ആശയവിനിമയ ഉപരോധത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികർക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള എഫ്എസ്യുഐയുടെ ശ്രമങ്ങളും ഉപരോധം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവിക തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ, ക്ഷേമം, ആശയവിനിമയ പിന്തുണ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നാവികസേനയുടെ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യാത്രാ കപ്പലുകളായ എംവി സ്വരാജ് ദീപ്, എംവി നളന്ദ എന്നീ കപ്പലുകൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ മേഖലയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാവുകയാണെങ്കിൽ ദുബായിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ നിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇവയെ വിന്യസിച്ചേക്കാമെന്നുമാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കുടുംബം ഏറെ ആശങ്കയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
ഇറാൻ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ ഹബീബ് ഗാസി ആഴ്ചകളായി ബന്ദർ അബ്ബാസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് സിദ്ധാന്ത് മാനെ എന്ന യുവാവ് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഗാസിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഗാസിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് മാനെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു ആഴ്ച മുൻപ്, ഗാസി സുരക്ഷിതനാണെന്നും ഇറാനിലെ ബന്ദർ അബ്ബാസിൽ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ നാവികനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സിഗ്നൽ തടസപ്പെടുന്നുവെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗാസിയെ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസി പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ALSO READ: 'കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൗരന്മാരെ വിട്ടയക്കണം'; ഇന്ത്യയോട് യുക്രെയ്ന്