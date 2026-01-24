ETV Bharat / bharat

യുഎസ് നഗരത്തിൽ വെടിവയ്‌പ്പ്; കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരനും

വെടിവയ്‌പ്പ് നടത്തിയ ആൾ അറസ്റ്റിലായെന്നും കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 2:00 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കയിൽ വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരനും ഉൾപ്പെട്ടതായി വിവരം. നാല് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മീമു ദോഗ്ര (43), ഗൗരവ് കുമാർ (33), നിധി ചന്ദർ (37), ഹരീഷ് ചന്ദർ (38) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുടുംബ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്നത്. മീമു ദോഗ്രയുടെ ഭർത്താവ് വിജയ് കുമാറാണ് പ്രതിയെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പ്രാദേശിക സമയം 2.30 ഓടെയാണ് സംഭവ വിവരം പുറത്ത് അറിയുന്നത്. ജോർജിയയിലെ ലോറൻസ്‌വില്ലെ നഗരത്തിലാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്നത്. വെടിവയ്‌പ്പ് നടത്തിയ ആൾ അറസ്റ്റിലായെന്നും കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിക്ക് എതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം, ഗുരുതര ആക്രമണം, കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരത എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്ന സമയം, സ്വയം രക്ഷയ്‌ക്കായ് കുട്ടികൾ അലമാരയിൽ ഒളിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ 911 എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സംഭവ വിവരം അറിയിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്താൻ ഇത് സഹായിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്നും ഒരു കുടുംബാംഗം അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

"കുടുംബ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വെടിവയ്‌പ്പിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരാണ്, ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. വെടിവച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, ഇരയാക്കപ്പെട്ട ആളുടെ കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നതാണ്," യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അമേരിക്കയിലെ സ്‌കൂളില്‍ വെടിവയ്പ്പ്‌

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അമേരിക്കയിൽ സ്‌കൂളില്‍ വെടിവയ്പ്പ്‌ നടന്നത്. വിസ്‌കോൻസിൻ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ മാഡിസണിലെ അബണ്ടന്‍റ് ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്‌കൂളില്‍ പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെയാണ് വെടിവയ്പ്പു‌ണ്ടായത്. അക്രമി ഉള്‍പ്പടെ മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു

സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനും മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 17 കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് വെടിവച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം. സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ അക്രമിയായ പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.വെടിവയ്പ്പി‌ല്‍ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കിണ്ടർഗാർഡൻ മുതൽ ഹൈസ്‌കൂൾ തലം വരെയുള്ള 420 വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണ് അബണ്ടന്‍റ് ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്‌കൂൾ.

INDIAN NATIONAL SHOT DEAD IN US

