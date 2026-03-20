ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റന് ദാരുണാന്ത്യം; നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇത്രയധികം വഷളാകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസിലായില്ലെന്നും സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
Published : March 20, 2026 at 3:32 PM IST
റാഞ്ചി: ഇന്ത്യൻ മർച്ചൻ്റ് നേവി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാകേഷ് രഞ്ജൻ സിങ് (47) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ 'അവന' എന്ന കപ്പലിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റാഞ്ചിയിലെ അർഗോറ പ്രദേശത്തുള്ള വസുന്ധര അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാകേഷ് രഞ്ജൻ സിങ്ങിൻ്റെ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. ബീഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലെ ബീഹാർ ഷെരീഫ് സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് റാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാകേഷ് രഞ്ജൻ സിങ്. അവധിക്കാലത്തിനായി 'അവന' എന്ന കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം കപ്പൽ കടലിൽ നിർത്തിയിടുകയായിരുന്നു. ദുബായ് തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കടലിൽ 20 ദിവസം വരെ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടു.
ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വഴി ദുബായ് തീരപ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വൈദ്യചികിത്സ ലഭിക്കാൻ വൈകിയതിനാൽ അവസ്ഥ വഷളായി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. നിലവിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം ദുബായിലെ ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇത്രയധികം വഷളാകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസിലായില്ലെന്നും സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
റാഞ്ചിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടിവി ഭാരത് ടീം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ രാകേഷ് രഞ്ജൻ ധീരനും അച്ചടക്കമുള്ളവനുമായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മൂത്ത സഹോദരൻ ഉമേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാനും കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാനും അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ഉചിതമായ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ക്യാപ്റ്റൻ രാകേഷിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തികവും മാനുഷികവുമായ സഹായം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോടും കമ്പനിയോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ദുബായിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറ്റ്ന വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അവിടെ നിന്ന് മൃതദേഹം നളന്ദ ജില്ലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വിക ഭവനമായ ബീഹാർഷരീഫിലേക്ക് അന്ത്യ ചടങ്ങുകൾക്കായി കൊണ്ടുപോകും.
ഈ ദാരുണമായ സംഭവം ഒരു കുടുംബത്തിന് അഗാധമായ ഞെട്ടൽ മാത്രമല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര ജലാശയങ്ങളിൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മർച്ചൻ്റ് നേവിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന അന്തർലീനമായ വെല്ലുവിളികളേയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മർച്ചൻ്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവം ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
ALSO READ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഒമാൻ, മലേഷ്യൻ നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി