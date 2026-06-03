ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘം തിരിച്ചെത്തി
കഅ്ബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഹജ്ജ് കർമം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്
By ANI
Published : June 3, 2026 at 11:00 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ ആദ്യസംഘം രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ വിമാനമാർഗം ഡൽഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ സംഘത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. യാത്ര യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള വലിയ സന്തോഷം തീർഥാടകർ പങ്കുവച്ചു.
യാത്ര സുഗമമാക്കി മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ
മക്കയിലെ കഅ്ബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഹജ്ജ് കർമം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. യാത്രയെല്ലാം അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കിത്തന്നുവെന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ തീർഥാടകനായ അഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചു. മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗദി ഭരണകൂടത്തിനും അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിച്ചു. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങളും അടിയന്തര സേവനങ്ങളും സൗദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അഹമ്മദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നിലാക്കി ഈ വിശുദ്ധ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും എല്ലാം സുഗമമായി നടന്നു. കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർഥിച്ചു. സൗദി സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച ഇടപെടൽ കാരണം യാത്രയിലുടനീളം ആർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെയും ആംബുലൻസുകളുടെയും സേവനം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം
പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്നും പവിത്രമായ കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ തീർഥാടകർക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രി ഡാനിഷ് ആസാദ് അൻസാരി ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരണം നൽകി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് 18,000 പേർ ഉൾപ്പെടെ 1.25 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം പോയത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആകെ തീർഥാടകരുടെ 10 ശതമാനത്തോളം വരുമിത്. തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ സുഖപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കിയ സർക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മികച്ച ഭരണസംവിധാനമാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രാർഥനകളോടെ മടക്കം
മക്ക, മദീന തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച തീർഥാടകർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും പുരോഗതിക്കും ഒപ്പം സാഹോദര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും പ്രാർഥിച്ചത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ഒത്തുചേരലുകൾ മതമൈത്രിയുടെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും വ്യക്തമായ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഐക്യവും സാഹോദര്യവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനം ഇതിന് കരുത്തേകുമെന്നും യുപി മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന
ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്കായി ഹജ്ജ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പഴുതടച്ച ഏകോപനം ഏറെ സഹായകമായെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിനുള്ള ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ വഴി തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇത്തവണ ലഭ്യമാക്കിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംഘങ്ങൾ ഡൽഹി, കൊച്ചി, മുംബൈ, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിപുലമായ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ അവിടെ ഒരുക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ വിശദമാക്കുന്നത്.
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