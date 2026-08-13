സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു; ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീലങ്കന് നാവിക സേന
തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം തുറമുഖത്തുനിന്നും അനുമതി വാങ്ങി കടലിൽ പോയവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
By PTI
Published : August 13, 2026 at 1:54 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇന്ത്യന് മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കന് നാവിക സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കച്ചത്തീവിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയ ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം തുറമുഖത്തുനിന്നും അനുമതി വാങ്ങി കടലിൽ പോയവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവരെ തലൈമന്നാർ നാവിക ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. പിടിച്ചെടുത്ത യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ട് IND TN 10 MM 329 തങ്കച്ചിമടം രാജ നഗര് നിവാസിയായ പി വെല്ലിങ്ടണിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് കോസ്റ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. മത്സ്യബന്ധന പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് രാമേശ്വരം തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 297 മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവരെന്നും കോസ്റ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നു .
ജെ ജനതൻ (45), എ ആൻ്റണി പിച്ചൈ (38), കെ വെള്ളായിച്ചാമി (51), എം പ്രഭു (43), ആരോഗ്യ ജെനിസ്റ്റൺ (25), പി സ്റ്റീവിൻ (30), എം ഡോൺബോസ്കോ (55), വി ആരോഗ്യ ദേവിൻ (31), സുബ്ബയ്യ (52) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ ഒമ്പത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ.
ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ
ശ്രീലങ്കന് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള തടങ്കലുകളിൽ സവേരിയർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റെ സഗായാം സവേരിയാർ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാവികസേന പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബോട്ടാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ബോട്ട് തടഞ്ഞു. ഒമ്പത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിസംഗത പാലിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണ്" സഗായാം പറഞ്ഞു.
പിടിയിലായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ ബോട്ടുകളെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം അടുത്ത ഘട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിലവിലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്ര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അറസ്റ്റ് തടയുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലാണെങ്കിലും തടങ്കലുകൾ തുടർച്ചയായി തുടരുകയാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് പറഞ്ഞു. കച്ചത്തീവ് മേഖലയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും സഗായം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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