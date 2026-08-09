ഇന്ത്യൻ കർഷകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബംഗ്ലാദേശി സംഘം; അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം പുകയുന്നു
സ്വന്തം തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ദീപാങ്കറിനെ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ആരോപണം.
Published : August 9, 2026 at 6:31 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യക്കാരനായ തേയില കർഷകനെ ബംഗ്ലാദേശി സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജൽപൈഗുരിയിലെ രാജ്ഗുഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള തേയില കർഷകനായ ദീപാങ്കർ ഗോപിനെയാണ് ബംഗ്ലാദേശി സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇയാളെ ബിജിബിക്ക് (ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ്) കൈമാറിയതായി ആരോണമുണ്ട്.
തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ കീടനാശിനി തളിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് ദീപാങ്കറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും, ദീപാങ്കർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത്. ഇതോടെയാണ് യുവാവിനെ അതിർത്തിയിൽ ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം കുടുംബം അറിയുന്നത്.
ദീപങ്കറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് സംബന്ധിച്ച് ബിഎസ്എഫും ബിജിബിയും തമ്മിൽ ചർച്ച നടന്നതായി പ്രാദേശിക സ്രോതസുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദീപാങ്കറിൻ്റെ കുടുംബം ആശങ്കാകുലരാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബിഎസ്എഫിൻ്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വന്തം തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കർഷകനെ അതിർത്തി കടന്ന് എങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.
പ്രാദേശിക സ്രോതസുകൾ പ്രകാരം, ബാലസൺ ചൗൽഹട്ടി ബോർഡർ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളുടെ (BOPs) ഗേറ്റ് നമ്പർ 30 വഴി അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള തൻ്റെ തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ വിളകൾക്ക് മരുന്ന് തളിക്കുന്നതിനായി പോയതായിരുന്നു ദീപാങ്കർ. മരുന്ന് തളിക്കുന്നതിനിടെ ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബിജിബിക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവം നടന്നതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദീപാങ്കറിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രദേശത്ത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാദേശി പൗരനെ തിരിച്ചയച്ചാൽ മാത്രമേ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂ എന്ന് ദിപാങ്കർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ആധികാരികത ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ 'തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുന്നു' എന്ന ആരോപണത്തിന് ഇത് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിഎസ്എഫ് ഒരു ബംഗ്ലാദേശി പൗരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് രാജ്ഗഞ്ച് എംഎൽഎ ദിനേശ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇതിന് 'പ്രതികാരമായിട്ടായിരിക്കും' ദീപങ്കറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എംഎൽഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗ്ലാദേശി പൗരനെ തിരിച്ചയച്ചാൽ മാത്രമേ കർഷകനെ തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിഎസ്എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലുമായി (ഐജി) ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജൽപൈഗുരി ജില്ലാ ചെറുകിട തേയില കർഷകരുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബിജയ്ഗോപാൽ ചക്രവർത്തി സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തിൽ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ കർഷകർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും സുരക്ഷാ നടപടികളും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദിപാങ്കറിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രി ആനന്ദ ബർമൻ പറഞ്ഞു. ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും കർഷകനെ ഉടൻ തിരിച്ചയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിർത്തി വേലികളും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള ദീപാങ്കറിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം.
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