ബൾക്ക് സ്കോച്ച് ഇറക്കുമതിയിൽ നികുതിത്തർക്കം; പെർനോഡ്, ഡിയാജിയോ കമ്പനികളുടെ കണ്ടെയ്നറുകൾ കുടുങ്ങി
വിസ്കി ബ്രാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കോച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റുകൾക്ക് 150% തീരുവ ഈടാക്കണമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
Published : November 11, 2026 at 2:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-യുകെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന്റെ മറവില് ബൾക്ക് സ്കോച്ച് വിസ്കി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ മദ്യക്കമ്പനികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി കേന്ദ്ര കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം. കരാർ പ്രകാരം 75 ശതമാനം കുറഞ്ഞ തീരുവ മാത്രം നൽകി രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ബെർനോഡ് റിപ്പാർഡ്, ഡിയാജിയോ, ബാക്കാർഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ആഗോള മദ്യ കമ്പനികളുടെ നൂറുകണക്കിന് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇന്ത്യാഗ്രൗണ്ടിലെ വിവിധ പോർട്ടുകളിൽ കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞുവെച്ചു.
വിപണിയിൽ നേരിട്ട് വിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കുപ്പിയിലാക്കിയ സ്കോച്ച് വിസ്കികൾക്ക് മാത്രമാണ് 75 ശതമാനം തീരുവ ഇളവിന് അർഹതയുള്ളതെന്നും, പകരം മറ്റ് മദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായി കൊണ്ടുവരുന്ന സ്കോച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള 150 ശതമാനം ഉയർന്ന കസ്റ്റംസ് തീരുവ തന്നെ ഈടാക്കണമെന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്.
ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിദേശമദ്യ വിഭാഗത്തിൽ പ്രാദേശികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് മദ്യങ്ങളുമായി കലർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾക്ക് സ്കോച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ തെറ്റായ നികുതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ തീരുവ നൽകുന്നത് സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് (DRI) നവംബർ 4-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച രഹസ്യ മെമ്മോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർമാർക്ക് 150 ശതമാനം തീരുവ തന്നെ ഈടാക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നവംബർ 2-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വ്യാപാര മന്ത്രാലയം കരാറിലെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുമെന്നും പ്രശ്നം വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നതായി കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ധനമന്ത്രാലയവും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉയർന്ന തീരുവ അടയ്ക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പെർനോഡ്, ഡിയാജിയോ എന്നിവരുടെ നാല്പ്പതിലേറെ വീതം കണ്ടെയ്നറുകളും ബാക്കാർഡിയുടെ അഞ്ച് കണ്ടെയ്നറുകളും തുറമുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി പ്രമുഖ മദ്യക്കമ്പനികളുടെ ഓഫീസുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഇന്ത്യ-യുകെ കരാറിലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന സ്കോച്ച് ഇറക്കുമതിയിലെ തർക്കം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെയും വിദേശ നിക്ഷേപത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മദ്യനിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ISWAI ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കസ്റ്റംസിന്റെ തുടർച്ചയായ നടപടികൾ കാരണം വിപണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിസ്കിയുടെ വിതരണത്തിൽ തടസ്സം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻപും സാംസങ്, ഫോക്സ്വാഗൺ തുടങ്ങിയ വൻകിട വിദേശ കമ്പനികളുമായി ഉയർന്ന നികുതിയും കസ്റ്റംസ് തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു.
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