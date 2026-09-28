ലോകത്ത് ശുചിമുറിയില്ലാത്ത സ്കൂളുകളില് പഠിക്കുന്ന അഞ്ചിലൊന്ന് കുട്ടികളും ഇന്ത്യയിൽ; ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു കോടി കുട്ടികളെ
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന- യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് ജോയിൻ്റ് മോണിറ്ററിങ് പ്രോഗ്രാം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരായ അഞ്ച് കോടി കുട്ടികൾ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : September 28, 2026 at 5:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും ഇന്ത്യയിലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന- യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് ജോയിൻ്റ് മോണിറ്ററിങ് പ്രോഗ്രാം പുറത്തിറക്കിയ "സ്കൂളുകളിലെ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ശുചിത്വ പരിപാലനം എന്നിവയിലെ പുരോഗതി 2015-2025" എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യക്കാരായ അഞ്ച് കോടി കുട്ടികൾ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്.
2025ൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ 24.4 കോടി കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് കോടി പേരും ഇന്ത്യയിലുള്ളവരാണ്. ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ 14 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തെക്കാളും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും (WHO) യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ടും (UNICEF) ചേർന്ന് സംയുക്തമായി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ശുചിപരിപാലനം (WASH) എന്നിവയിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ (എസ്ഡിജി) ആഗോള നിരീക്ഷണവും നടത്തുന്നു.
സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള 2030ലെ അജണ്ടയിൽ വെള്ളം, ശുചിത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. "എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക, ആജീവനാന്ത പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക" എന്നിവയാണ് അജണ്ടയിലെ നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം. കുട്ടികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ലിംഗഭേദമന്യേ അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ രീതിയിൽ ഒരുക്കുകയെന്നതും ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വൈദ്യുതി, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ശുചിപരിപാലന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. "എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിൻ്റേയും ശുചിത്വത്തിൻ്റേയും ലഭ്യതയും സുസ്ഥിരമായ പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുക" എന്നതാണ് ആറാം ലക്ഷ്യം (Goal 6). സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ശുചിപരിപാലനം എന്നിവ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതും ലക്ഷ്യമാണ്.
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"പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടും, 2025-ൽ 24.4 കോടി കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂളിൽ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു" റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ അഞ്ച് കോടി പേർ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരാണ്; നൈജീരിയയിൽ 3.4 കോടി, എത്യോപ്യയിൽ 2.6 കോടി, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ 1.1 കോടി, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 80 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് കണക്കുകൾ.
'അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ള സേവനം' എന്നത് സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായതും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതുമായ ജലസ്രോതസ് ലഭ്യമാണെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 'അടിസ്ഥാന ശുചിത്വ സൗകര്യം' എന്നത് ലിംഗഭേദമനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ചതും ഉപയോഗ്യവുമായ മെച്ചപ്പെട്ട ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'അടിസ്ഥാന ശുചിപാലന സൗകര്യം' എന്നത് സർവേ സമയത്ത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.
ശുചിത്വ പരിപാലനം
ശുചിത്വപരിപാലന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത മറ്റൊരു ആശങ്കാജനകമായ വിഷയമായി തുടരുന്നു. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ശുചിപരിപാലന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സമീപകാല വിവരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം, ഇന്ത്യയിലും മധ്യ-തെക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിലും 2024ന് ശേഷമുള്ള ശുചിപാലന സേവന ലഭ്യതയുടെ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ജെഎംപി (Joint Monitoring Programme) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 2025ൽ, ഏകദേശം 12 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ള സേവനം ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു; ആഗോളതലത്തിൽ ഓരോ 20 കുട്ടികളിലും ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലായെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. "2030ഓടെ സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പാതയിലുള്ള 62 രാജ്യങ്ങളിൽ 28 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ള സേവന ലഭ്യത പ്രതിവർഷം നാല് ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചിച്ചു"വെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ കാലയളവ് അവസാനിക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം മാത്രം ശേഷിക്കെ, 2030-ഓടെ സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന വെള്ളം, ശുചിത്വം, ശുചിപാലനം (WASH) സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലോകം എത്തുന്നില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. "എല്ലാവർക്കും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്, അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിലെ പുരോഗതിയുടെ നാല് മടങ്ങ് വർധനയും അടിസ്ഥാന ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വർധനയും അടിസ്ഥാന ശുചിപാലന സൗകര്യങ്ങളിൽ നാല് മടങ്ങ് വർധനയും ആവശ്യമാണ്.
"നിലവിലെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2030ൽ ഏകദേശം 84 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന കുടിവെള്ള സൗകര്യവും, 81 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന ശുചിത്വ സൗകര്യവും, 79 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന ശുചിപാലന സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. എസ്ഡിജി കാലയളവ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, 10 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യവും, 7 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ ശുചിത്വ സൗകര്യവും, 12 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ ശുചിപാലന സൗകര്യവും ഉണ്ടാകില്ലായെന്ന്" റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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