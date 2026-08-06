ETV Bharat / bharat

ചെങ്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ മുക്കി ഹൂതികൾ; 13 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഇന്ത്യന്‍ ചരക്കുകപ്പലായ 'MSV ഫൈസ് നൂറെ ഒലിയ' യാണ് മുങ്ങിയത്. സംഭവത്തെ യെമൻ അപലപിക്കുകയും ഇന്ത്യയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ATTACK OFF THE COAST OF YEMEN MSV FAIZE NOORE OLIYA INDIAN VESSEL ATTACKED UKMTO
Representative image (AFP)
author img

By ANI

Published : August 6, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഏദൻ: യെമൻ തീരത്ത് ചെങ്കടലിൽ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകപ്പലായ 'എംഎസ്വി ഫൈസ് നൂറെ ഒലിയ' മുങ്ങി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 13 ഇന്ത്യക്കാരെയും ഒരു യെമൻ പൗരനെയും യെമൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ആളില്ലാത്ത സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ നിറച്ച ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) സ്ഥിരീകരിച്ചു. യെമനിലെ അൽ മുഖയ്ക്ക് (മോക്ക) തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഒൻപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കപ്പലിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർ (CSO) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് കപ്പൽ പൂർണമായും മുങ്ങുകയായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാരെ മോക്ക തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചു. സമുദ്രപാതയിൽ കപ്പലുകൾ ജാഗ്രതയോടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും സംശയാസ്‌പദമായ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അറിയിക്കണമെന്നും സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസി നിർദേശം നൽകി. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയുമായി വരികയായിരുന്ന കപ്പലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

യെമൻ്റെ അപലപനം
ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തെ യെമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച യെമൻ, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലെ സുരക്ഷയ്ക്കും വ്യാപാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണിത്. നഗരങ്ങളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളെയും എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുക, കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ചെങ്കടൽ, ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക്, ഏദൻ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ ഹൂതി ഭീകരവാദ സംഘം നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും യെമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. വർധിച്ചുവരുന്ന സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ സമുദ്ര സഖ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം
ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് നടന്ന ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും കേന്ദ്ര തുറമുഖ-ഷിപ്പിങ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സാഹചര്യം സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി യെമൻ അധികൃതരുമായി ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യെമൻ നാവികസേനയ്ക്കും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും ഇന്ത്യ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ അതീവ ആശങ്കാജനകമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതവും വ്യാപാരവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാതകളിലൊന്നായ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപാരത്തെയും ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് മാരിടൈം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also read:ഇറാനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വെനസ്വേലൻ മോഡൽ; ആണവായുധം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

TAGGED:

ATTACK OFF THE COAST OF YEMEN
MSV FAIZE NOORE OLIYA
INDIAN VESSEL ATTACKED
UKMTO
MSV FAIZE NOORE OLIYA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.