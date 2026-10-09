ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ കണ്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യം; 'വോട്ട് ചോരി നിഷേധിച്ചില്ല, തെളിവുകള് സമര്പ്പിക്കാന് നിര്ദേശിച്ചെന്ന് രാഹുല്'
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നടത്തുന്ന വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനാകും നാളെ തലസ്ഥാനം സാക്ഷിയാകുക. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെയുത്ത് ഡല്ഹിയില് ഇന്റര്നെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : October 9, 2026 at 9:06 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ പിടിച്ചുകുലിക്കിയ വോട്ട് ചോർച്ചയില് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവിനെ കണ്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കള്. രാത്രി എട്ടിനായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നേതാക്കള് മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം തകര്ക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ട് ചോരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോള് അത് നിഷേധിക്കാന് രാഷ്ട്രപതി തയാറായില്ലെന്നു രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. വോട്ട് ചോരി സംബന്ധിച്ച തെളിവുകള് സമര്പ്പിക്കാനും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതിയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ (കർണാടക), സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്), മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളായ മമത ബാനർജി (ടി.എം.സി), സുപ്രിയ സുലെ (എൻ.സി.പി-എസ്.പി), ഐ.യു.എം.എല്ലിന്റെ ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ, എം.എ. ബേബി (സി.പി.ഐ-എം), ഡി. രാജ (സി.പി.ഐ), സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ രാജീവ് റായ്, മൊഹിബുള്ള നദ്വി, സ്വതന്ത്ര എംപിമാരായ കപിൽ സിബൽ, പപ്പു യാദവ് തുടങ്ങിയവർ ന്യൂഡൽഹിയിലെ സംവിധാൻ സദനിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു.
#WATCH | Delhi: After meeting the President, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The entire country knows that votes are being stolen. Narendra Modi is the architect of this; Amit Shah and Gyanesh Kumar are its implementers. The President of India did not deny this fact today." https://t.co/UTkMUzRPKx— ANI (@ANI) October 9, 2026
അതേസമയം, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നടത്തുന്ന വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനാകും നാളെ തലസ്ഥാനം സാക്ഷിയാകുക. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെയുത്ത് ഡല്ഹിയില് ഇന്റര്നെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പ്രസിഡൻ്റ് മുർമുവിനെ കാണാൻ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിരുന്നു.
രാത്രി 8 മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംഘം പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും, തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊളും തയ്യറായത്. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ബിജെപിയും ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാര് 1988 കേരള കേഡര് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നിലവില് ഇന്ത്യയുടെ 26മത് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി 26നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയോഗിച്ചത്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് ഗ്യാനേഷിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ല. നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയകള് ആകട്ടെ അതിസങ്കീര്ണവും.
രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുള്ള വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികളുടെ (സ്പെഷ്യല് ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ, എസ്ഐആര്) മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ നിരവധി ആളുകളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും, ക്രത്യമ വോട്ടർമാരെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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